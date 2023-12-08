17 историй про то, что добро вершится не только под Новый год

Добрые поступки совершают не только в выдуманных историях киношников, но и в реальной жизни. Порой помощь приходит неожиданно. Случайный прохожий выручает на улице, а близкие оказываются с нами в трудную минуту, хотя мы этого и не просили. Герои нашей подборки в очередной раз доказали, что наш мир держится на доброте.