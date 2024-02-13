17 историй, развязку которых не угадал бы даже Шерлок Холмс
Фраза «Вот это поворот» относится не только у голливудским блокбастерам, но и обычным жизненным ситуациям. Коллеги-чудаки, дети, хитрющие друзья и родня — неиссякаемые источники фееричных историй, которыми люди делятся в сети.
- Преподаю музыку. Диктую: «Последнее произведение Шуберта называлось „Голубиная почта“». Отставшая девочка: «Голубиная что?» Ее одноклассница: «Да блин, почка! Пиши быстрее!» © HamsterHamsy / Pikabu
- Парень сделал предложение, а я ему отказала. Ведь прошло всего 3 месяца с начала знакомства — для меня это слишком быстро. Знакомые в один голос все заохали: «Ты с ума сошла? Такие как он на дороге не валяются!» А потом все резко поменяли свое мнение. Теперь я для всех умница и мудрая женщина, а все потому что бывший женишок сейчас женится на девушке, которой сделал предложение 8 дней после нашего расставания. Оказалось, что он одновременно мне кольцо искал и с той дамочкой мутил. Те, кто меня осуждал, теперь восхищаются, что я сразу раскусила обманщика и не связала свою жизнь с изменщиком. © Подслушано / Ideer
- Я думала, что меня уже ничем удивить нельзя, но я ошибалась. Все мои друзья и знакомые знают, что я ненавижу чай с запахом жасмина, особенно это знает тот человек, который подарил мне данный чай на этот Новый год, ибо он сам терпеть не может жасмин. Что это было? Я прямо спросила его. Ответ: «Ну, передаришь кому-нибудь». На мой вопрос: «Так ты мне передарил то, что сам не выносишь?» — было жалкое блеяние, мол, дареному коню в зубы не смотрят. Сейчас удивляется, почему я отказываюсь с ним общаться. © Хищный заИц / ADME
- Подруга пригласила на день рождения. Не в кафе — просто домой. Попросила всех дарить деньги, и обозначила, мол, сладкое и мучное я не ем, поэтому кто хочет торт — возьмите себе сами, мясного тоже не будет, я все-таки веган. В итоге на столе была фруктовая тарелка: яблоки, груши, виноград. Ну и маленькая розетка со смесью орехов (тоже самых незатейливых). Мне не важно, я не пожрать хожу на дни рождения. Но она потом расстроенно мне сказала: «Мало подарили, я присмотрела себе ботинки, а все равно не хватает». И намекнула, чтобы я еще денег докинула. Тут я сделала лицо кирпичом и сказала: «Ну, можно же присмотреть ботинки в тех пределах, на которые имеются финансы, правда?» К счастью, тогда ей хватило такта, чтобы не продолжать. © Anastomus / ADME
- Идем с подругой, и она вдалеке видит отель, а на нем красными буквами написано название. Подруга со своим зрением −3: «„Жизнь Веры“. Ну и ну, то же что за жизнь у какой-то Веры, что в честь нее назвали отель?» Я смотрю и вижу табличку: «Жюль Верн». Поржали, пошли дальше. © Подслушано / Ideer
- Однажды какая-то незнакомая девушка в спортзале сказала мне: «О, у нас одинаковые полотенца!» Смотрю — и правда одинаковые! И она такая выдает: «Давайте проверим, а вдруг у нас и номера телефонов одинаковые?» Я сказал ей, что у меня уже есть девушка, но этот крутой подкат я помню до сих пор. © AnjiMV / Reddit
- Моя одногруппница — гламурная девушка из состоятельной семьи. Одежда, маникюр, дорогая машина. С нами почти не общается. А вчера вечером я увидела, как она сидела возле огромной бродячей собаки и кормила ее колбасой, отламывая куски холеными пальчиками. Потом взяла морду собаки двумя руками и, глядя ей в глаза, что-то долго говорила. Псина слушала ее не шевелясь. Потом случилось неожиданное: она пошла к машине, а собака поковыляла за ней. Одногруппница открыла дверь своей стерильной тачки и запихнула туда собаку. Позже я узнала, что эта избалованная дочь богатых родителей содержит приют для бездомных животных и трудится там наравне со всеми. © Палата № 6 / VK
- Даю задание нарисовать, как, по мнению детей, выглядит музыка. Подходит девочка и застенчиво и тихо говорит:
— У меня этого нет.
— Карандаша?
— Нет.
— Ручки?
— Нет фантазии. © HamsterHamsy / Pikabu
- Как-то раз в магазине проводилась акция, 3 бутылки лимонада по цене 2. Муж повелся было, но я его остановила. Долго втирала про маркетинг, что не нужно ему столько, лишняя трата денег ’’и вообще у меня высшее экономическое образование, слушай и делай, как я’’. Всю дорогу до дома болтала на эту тему. А потом в киоске у дома купила 4 хурмы вместо 3, после заверений продавца, что ’’на прилавке остается одна, ей тут скучно будет’’. Высшее экономическое, ага. Хурме будет скучно. © Подслушано / Ideer
- У знакомых заболел хомяк, лежит и не встает, голову поднимает и роняет, не ест ничего. Оказалось, он весь день прятал за щекой здоровенную гайку — вещь-то хорошая. Но тяжеловата для хомяка. © dyadka1337 / Pikabu
- Прихожу как-то с работы. Жена сидит на кухне, плачет. Запах древесины стоит. Я спрашиваю: «Что случилось, дорогая?» Отвечает: «Забирала дочку из садика, и воспитательница попросила наточить карандаши. Я подумала, там коробочка штук на 12. Согласилась». И показывает мне пакет — там их штук 300, наверное. «Отказаться, — говорит, — неудобно было». Пальцы стерла, а всего штук 40 наточила. Я говорю: «Давай сюда». Зажал точилку в тиски, карандаши по очереди в шуруповерт и за 15 минут все переточил. Прихожу на кухню, а она: «Как, все?!» — а у самой опять глаза мокрые. © erkegoer / Pikabu
- Зашла в кафе в черной юбке и черной футболке. Меня сразу тормознул посетитель:
— Девушка, можно кофе?
— Какой именно? — уточняю.
— Эспрессо.
Покупаю ему эспрессо. Себе тоже. Приношу, сажусь за его столик. Он удивленно:
— И вы будете кофе?
— Да, вы не против?
— Вас за это не накажут?
— Нет, я только что уволилась.
Когда он узнал, что я не официантка, а просто угостила его кофе, долго смеялся. © vasilisaPRO / Pikabu
- Говорят, женский коллектив — это змеи, но не всегда! У меня картошка закончилась, а я без нее жить не могу. Так коллега продала в два раза дешевле, вместо 4-х тысяч взяла с меня две. А еще она продает пирожки, чтобы быстрее закрыть ипотеку. Встает в 5 утра и готовит, чтоб к 9 по организациям развезти. Узнаю, что у них электросковорода сломалась. Говорю: «Я вам отдам свою за так». Она: «Неудобно же». И я отвечаю ей лучшей фразой за всю жизнь, которая только приходила в голову быстро: «Это вам месть за картошку за 2 тысячи». Смеется, разошлись. Так что будьте людьми и все вам вернется! © HamsterHamsy / Pikabu
- Утро. Вымыла тарелку, сверху протерла, положила омлет, поставила на стол. Вижу, тарелка начинает сама двигаться! Я с ужасом поднимаю ее со словами: «Кто здесь?!» Тишина. Тарелка не шевелится. Подумала, что это либо домовой, либо я ку-ку. А потом погуглила и поняла: дно тарелки влажное, от горячего омлета вода нагрелась, пар заставил двигаться тарелку. Никакой мистики, только физика! © Подслушано / Ideer
- Мой брат сбежал из ЗАГСа. Увидел другую прямо перед входом в ЗАГС, влюбился с первого взгляда и не смог сказать «да». С невестой встречался несколько лет, все было, как он сам говорил, «в тепле». А когда его спросили, согласен ли он, он просто развернулся и ушел. Почему-то не осуждаю, только жалко денег, потраченных на свадьбу, а так пусть будет счастлив. © Подслушано / Ideer
- Однажды знакомые попросили нас с сестрой захватить небольшую посылку и отвезти в другой город. Сестра забрала у знакомых пакет. Возвращается в ужасе. Оказалось, это был корм для совы — замороженные мыши. После этого больше ничего не возим. © Подслушано / Ideer
- У дедушки еще с молодости проблемы со слухом. 40 лет назад он делал бабушке предложение. Встал на колено, достал кольцо и задал тот самый вопрос. Бабушка ответила «нет», но дед не услышал и подумал, что она сказал «да». Обнял, начал говорить, как любит, и бабушке неудобно стало, она не осмелилась повторить отказ. Всю ночь она думала и все-таки решила остаться с дедушкой. Это мне вчера рассказала бабушка. А вот дедушка рассказал то же самое, за исключением того, что «нет» он услышал. Но решил притвориться — вдруг прокатит. И прокатило! © Палата № 6 / VK
А здесь у нас истории про 15 наглецов, которых давно пора было щелкнуть по носу.
AdMe/Народное творчество/17 историй, развязку которых не угадал бы даже Шерлок Холмс
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