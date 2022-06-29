17 историй, смысл которых поймут люди за 30. Поймут и пустят слезу
Сложно ответить на вопрос, когда же наступает взрослая жизнь: в 18 лет или в 30. Каждый человек ощущает это по-своему. Но в определенный момент начинаешь осознавать, что начинаешь собирать всякие коробочки от продуктов и придерживаешь спину перед тем, как чихнуть.
Мы в ADME уважаем людей, которые со смехом относятся к своему возрасту и не поддаются стереотипному мышлению.
- Ненавижу современные тенденции в сфере услуг. В барбершопе тебе: «Удобно ли вам? Водички не желаете?» Фу, любезность. Раньше в парикмахерской в доме быта садишься, а Людмила говорит: «Будешь дергаться — ухо задену». Ностальгия. © StolikDlyaIgor / Pikabu
- Скажите, а у всех взрослых такое чувство, что вот уже 1 июня, лето пришло, а я почему-то работаю, хотя уже каникулы? Девочка Юля, 45 годиков. © Sinica1976 / Pikabu
- Решила вспомнить молодость и поиграть с котом в прятки: прячемся за углами по очереди и крадемся друг за другом. Кто первый напугал, тот и выиграл. Но теперь кот выигрывает постоянно: ступаю я бесшумно, да вот только хруст в коленях выдает меня с головой. © LeromoN / Pikabu
- Наконец-то у меня наступил тот возраст, когда не страшно забеременеть. Теперь страшно не забеременеть! © Подслушано / Ideer
- Часто вспоминаю студенчество, абсолютно отшибленное время было. Зависали в общаге, смеялись, общались, каждый день как праздник был. Постоянно куда-то мотались. Постоянно новые знакомства, движение. Деньги какие-никакие водились — мы все подрабатывали. Вспоминаю: и на учебу сил хватало, и на подработку, и на поездки эти, и даже на спорт. Сейчас я как развалина. В пятницу вечером еле доползаю до кровати, в выходные сил не хватает тупо, чтобы убрать в квартире. И ладно бы прошло 20 лет, так нет, мы всего-то 6 лет назад выпустились. © Подслушано / Ideer
- Старость — это когда вы ловите себя на том, что кряхтите, просто вставая с кровати или в нее ложась. © soldforaspaceship / Reddit
- Работала в салонах связи и часто обслуживала пенсионеров. Все время поражалась бабушкам и дедушкам, которые приносили свои кровные в пакетиках из-под молока! Косилась на них и задавалась вопросом: «Как они к этому пришли?» Но тут недавно, доедая новый сыр, я задумалась: а не использовать ли прикольную упаковку от него для хранения документов? Вот так старость незаметно подкралась в мои 24. © Подслушано / Ideer
- Я понял, что становлюсь старым, когда мой младший сын был еще подростком. Однажды я сидел на скамейке в парке и увидел молодую семью: двое маленьких детей бежали и смеялись, а родители догоняли их. Как только они ловили их, то брали на руки и просто осыпали поцелуями. Затем снова отпускали, и так по кругу. Я улыбнулся, но в какой-то момент мне стало так грустно. Осознал, что эта глава моей жизни закончилась: я больше не молодой родитель с маленькими детьми. Я уже отец средних лет с двумя взрослыми детьми и подростком, который сам вот-вот станет взрослым. Годы пролетели так быстро. © Mike Tatreau / Quora
- Пару лет назад чихнула и у меня прострелило спину. С тех пор стараюсь придерживать спину одной рукой перед чиханием. Как-то не очень хочется снова это ощутить. © tenehemia / Reddit
- Приехал как-то племянник в гости. Ну и так получилось, что поспорили с ним на площадке, кто достанет до баскетбольного щита в прыжке и кто в длину прыгнет дальше. Мне 35 лет, а ему 21 год, и он выше. Я достал до щита, а он нет, ну и прыгнул я тоже дальше. В итоге лежу уже третий день в кровати с больной спиной и колю себе уколы, а завтра к врачу. Молодость победила. © krutomoto / Pikabu
- Однажды, когда мне было 36 лет, я поднималась в квартиру, а дети обливали друг друга водой из окна подъезда. Один из них крикнул: «Подожди, сейчас бабушка домой зайдет, а потом уже я тебя оболью». Зашла молча домой, закрыла дверь, подошла к зеркалу и подумала: «Бабушка?!» © Алия Алдонгарова
- Мы с сыном болтали, и он спросил, когда произошло одно событие. Я сказал, что где-то в 30-х годах. Он посмотрел на меня самым серьезным взглядом и выдал: «Пап, 30-е года еще не наступили». Меня прошибло сильнее, чем от ледяной воды, вылитой на голову. © zabrakwith / Reddit
- Чем старше я становлюсь, тем фраза «Сейчас уже так не делают, как раньше» все больше становится применима ко всему, что мне нравится. © theyusedthelamppost / Reddit
- Однажды на заправке заправщик увидел мое снаряжение в машине. Я сказал, что собираюсь в поход с мальчишками. Он спросил: «А сколько лет вашим детям?» Мне все-таки пришлось сказать ему, что я имел в виду своих друзей. Да, я чувствовал себя старым в тот момент. © Beths_*****es / Reddit
- Стою вчера на почте, а у соседнего окна женщина. У нее спрашивают год рождения, и она говорит: «1994-й». Я подумал, что мне послышалось, но оператор у нее переспросила, и ответ был все тот же. На вид — женщина! Не девушка, не девочка. Стою и думаю: «Елки-палки, а я же ее на 10 лет старше!» Задумался, загрустил. © batyaseni / Pikabu
- С возрастом поняла, что день рождения и Новый год — это вовсе не главные праздники. Праздничные дни — это когда муж наконец сменил ненавистную работу, когда мама перестала плакать из-за развода с отцом, а лучшая подруга вышла из больницы. Только в такие дни у меня на душе настоящий и светлый праздник! © Подслушано / Ideer
- Моему папе было чуть за 40, он рано поседел, но выглядел всегда очень моложаво. Приходит расстроенный. Какой-то мальчик на остановке спросил: «Дед, а автобус не пробегал?» © Деймос / ADME
А в какой момент вы осознали, что взрослая жизнь подкралась незаметно?
AdMe/Народное творчество/17 историй, смысл которых поймут люди за 30. Поймут и пустят слезу
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