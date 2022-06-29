17 историй, смысл которых поймут люди за 30. Поймут и пустят слезу

Сложно ответить на вопрос, когда же наступает взрослая жизнь: в 18 лет или в 30. Каждый человек ощущает это по-своему. Но в определенный момент начинаешь осознавать, что начинаешь собирать всякие коробочки от продуктов и придерживаешь спину перед тем, как чихнуть.