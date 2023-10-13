17 историй, в которых драмы больше, чем в бразильских сериалах
У некоторых людей такая бурная и увлекательная жизнь, что многие драматические фильмы в сравнении с ней кажутся просто детским лепетом. В этой статье мы собрали истории людей, чьи воспоминания можно использовать для написания сценариев мыльных опер или даже детективов.
- Познакомилась с парнем в интернете. Долго упрашивал о свидании. В итоге я согласилась, встретились. Он умный, красивый и с чувством юмора. Счет сам оплатил. Под конец вечера говорит мне: «Знаешь, зачем я сижу на сайте знакомств? Я учусь на режиссерском, и мне постоянно нужно искать людей для съемки материала. Но если бы я сразу говорил свою цель знакомства, то мы бы сейчас здесь не сидели». До сих пор не понимаю, шутка это была или нет, но «кинопробы» я, видимо, не прошла.
- Мы со старшей сестрой постоянно ругались. Она была хоть и взрослая, но жутко вредная. Тягала меня за волосы и запрещала брать ее косметику. Помню забавный случай. Сестру как-то позвал на свидание одноклассник. И только она набрала ванну, в квартире вырубили свет. Сестра ходила и визжала, как же она теперь в темноте нормально соберется и высушит волосы. Папа пошел к щитку, а я зашла в ванную и налила в воду синьку. Сестра зашла в темноту, улеглась в ванну, а я хихикала в коридоре. Свет загорелся. Папа вернулся и сказал, что выбило пробки. И тут из ванной выбежала сестра с криками: «Светка, дура, получишь у меня!» Она была похожа на Аватара. © Палата № 6 / VK
- Я работаю бариста. Каждый день в одно и то же время ко мне за кофе приходил парень лет двадцати трех. Он говорил, что у нас вкусный кофе и хорошо пахнет в кафе, а я решила, что просто понравилась ему. Вообще многие люди говорят, что у нас вкусно пахнет кофе и еще чем-то сладким. Когда спрашивают, что это за аромат, я отвечаю, что это секретный парфюм для хорошего настроения гостей. А на самом деле это просто крем для рук. У меня сухая кожа, поэтому я очень часто им пользуюсь. Короче, когда этот парень заходил в последний раз, он сказал, что рассекретил меня, и поставил на стол тот самый крем. Мы посмеялись и договорились выпить кофе после работы. © Палата № 6 / VK
- Вышла замуж по любви. Родился сын. Любила обоих до одури, о себе забывая, лишь бы им хорошо было. Муж получил повышение. И, конечно, в один прекрасный день я услышала: «У меня другая, я ухожу». Как пережила — не знаю. Годовалый ребенок на руках, но пережила. Встретила другого мужчину. Любовь-морковь, живем, родили второго ребенка. Опять повышение. И опять любовница. Послала его, а он не уходит, мол, люблю и это все ошибка. А ошибка-то опять во мне! Я снова отдала себя семье! И снова получила. Поняла, что чем больше любишь, тем меньше ценят. © Подслушано / VK
- Однажды мне на городской телефон позвонил незнакомый мужчина. Ошибся номером. Через минут 3–5 он позвонил снова и сказал: «У меня очень плохое настроение, вы не могли бы со мной поговорить?» Я готовила ужин. Руки заняты, но уши же свободны. Болтали мы часа два. После этого он стал звонить примерно раз в месяц. Он представился Аркадием, и больше я о нем не знала ничего. С ним было интересно. Так мы болтали 2 года, а потом он стал настаивать на встречах. А мне совсем не хотелось менять формат отношений. Ну и перестала отвечать на его звонки. Телефон с автоответчиком — я просто не снимала трубку, если слышала, что это он. © Доминика / ADME
- В 18 лет встретила богатого мужчину, забеременела. Он сказал, что если отдам ребенка, то купит мне квартиру в центре, машину, обеспечит содержание. Родила близнецов — получила трешку и автомобиль. Сегодня он прислал фотографию, на которой два красивых мальчика обнимают женщину, и написал: «Не жалеешь, что твои дети называют другую матерью?» А я возвращаюсь в пустую квартиру в центре с мыслью о том, что Артем и Кирилл пошли в этом году в шестой класс. © Подслушано / VK
- Всегда смеялся над шутками о запасном парне, который есть у каждой девушки и который стоит на одном колене с кольцом и ждет, когда ты облажаешься... Пока один такой не увел у меня невесту. Я не относился к нему серьезно. Но вот мы с ней сильно поссорились, я вспылил, потребовал вернуть кольцо. Оно было брошено мне в лицо, и я психанул, ушел из дома. Вернулся только под утро. Итог: девушки нет, ее вещей нет. Я везде в черном списке, телефон ее заблокирован. И на столе записка о том, что мы расстаемся и что все это было ошибкой. Проходит всего неделя, и я вижу в ее соцсети, что она идет на свидание с тем парнем. Проходит месяц, и они уже объявляют о помолвке. Через два месяца — фото со свадьбы, с медового месяца. Цитаты о том, что он любовь всей ее жизни. А я тогда кем был? Не верил в эту сказку. Думал, что вот еще чуть-чуть — и он ее бросит. Сейчас в сети красуется их семейное фото с дочерью. Я все еще одинок, люблю ее до сих пор. Его ненавижу. Не знаю, как дальше жить. © Подслушано / VK
- Мои родители развелись, когда я была совсем маленькой (мне было около года). Отца совсем не помню: он исчез из нашей жизни, а мама спрятала все фотографии, чтобы ничего о нем не напоминало. Врала, что он моряк дальнего плавания. Когда я перестала верить в эту чепуху, мама призналась, что он просто бросил нас. За 20 лет папа ни разу не появился. По факту это чужой мне человек. И вот вчера он позвонил. Я сначала подумала, что это шутка. Отец спросил, как дела, будто ничего и не случилось. Сказал, что ему диагностировали последнюю стадию рака и что он хочет написать завещание на меня. У него 2 квартиры, дом, счета и машина. Все перепишет. Я уж не знаю, радоваться, что стану богатой, или горевать, что наконец услышала голос папы, а он болен... © Палата № 6 / VK
- Как-то попала в максимально тупую ситуацию. Пока шла на работу, меня окатила из лужи машина. К счастью, на мне были черные джинсы. К несчастью — белая футболка. Пришла на работу, а там только коллега-маркетолог. Пожаловалась ему, что теперь целый рабочий день буду ходить как свинка. А он достал из рюкзака свитшот и протянул мне. Оказалось, он взял его на тот случай, если вечером похолодает, но решил поделиться со мной. Я быстренько переоделась в туалете. И потом целый день не понимала, почему все в офисе на меня так странно пялятся, хихикают и спрашивают, ночевала ли я дома. Теперь доказываем коллегам, что мы не вместе. © Палата № 6 / VK
- 2 года встречалась с парнем на расстоянии. Каждые 2 месяца он приезжал ко мне. Закончила учебу и переехала к нему в город. Он решил познакомить меня со своей семьей. Все шло хорошо, пока не начался ужин. Жена его старшего брата приготовила очень вкусную закуску, но мама моего парня попробовала ее и скривила лицо: «Как хорошо, что я приготовила такое же блюдо на всякий случай». Через минуту она принесла из кухни такое же блюдо. Семья никак на эту выходку не отреагировала. Весь вечер она критиковала блюда своих невесток, и я была просто в шоке. Когда я высказала парню, что думаю по поводу этой ситуации, он сказал, что ничего плохого в поведении мамы не видит. Мол, она просто очень любит готовить и не хочет, чтобы ее кто-то переплюнул. © Repulsive-Ebb8005 / Reddit
- Во время ссоры жена сказала, что наша дочь мне не родная. Эти слова не выходили у меня из головы, и я решил сделать тест ДНК. Тест подтвердил мое отцовство, но после этих слов я начал сомневаться в верности жены. Я сказал ей об анализах и о том, что результаты показали, что дочь не моя. Она занервничала и призналась, что изменяла мне с моим другом. Я был в шоке, ведь в юности мы с ним очень близко общались, в то время как супруга делала вид, что на дух этого парня не переносит. Я бы не отказался от дочери в любом случае, но жить с женой больше не хочу. © Defiant-Definition40 / Reddit
- Брат отца попросил устроить нашего дальнего родственника к моей маме на работу. У нас огромная армянская семья, поэтому особо никто разбираться в родственных связях не стал. Мы друг другу приходились «многоюродными» братом и сестрой. Начали общаться и прямо сдружились. Спустя годы выяснилось, что мы вообще не родственники и это дядя специально так сказал, чтобы помочь друзьям семьи пристроить сына на работу. Самое смешное, что и брат думал, что мы реально родственники, ведь дядя и родители ему так сказали. Потом, когда узнал правду, очень боялся моей реакции. А мне все равно, для меня он родной человек. Вот такая Санта-Барбара.
- Нарядилась и пришла к парню в гости. Он вдруг схватил меня и потащил в другую комнату. В голове сразу столько мыслей, а он подвел меня к весам и говорит: «Давай взвесимся. Мне кажется, ты меня обманываешь по поводу своего веса». Я обиделась на него, а он не может понять, что сделал не так. Вот так и живем. © Подслушано / VK
- У моего парня была лучшая подруга Лиля, с которой он близко общался (и даже называл ее сестрой). Я не препятствовала их дружбе, но, когда предложила поехать на нашу годовщину на курорт, он захотел взять ее с собой. Я была категорически против, но он настаивал, ведь у подруги «сложный период в жизни». Мы поругались. Чтобы не пропадали деньги, я решила поехать туда со своей подругой. Заселились в номер, а через время нам звонят с ресепшен и говорят, что кто-то пытается зарегистрироваться по моему бронированию. Я пошла вниз выяснить ситуацию и увидела этих двоих. Парень начала орать, мол, Лиле сейчас отдых нужнее, почему это я их номер заняла. Естественно, мы расстались, и сейчас он встречается с этой самой «сестрой». © LonelyThought7 / Reddit
- Как-то днем моталась по рабочим делам и оказалась возле своего дома. Решила заскочить пообедать. Вставляю ключ в замочную скважину и понимаю, что дверь не заперта. Хорошо помню, что уходила последняя и закрывала. На ватных ногах пячусь назад к лифту, лихорадочно соображая, успею ли убежать, если сейчас вывалится навстречу громила-вор в маске. Вдруг открывается дверь и выходит моя соседка, которой мы оставляли ключи на всякий пожарный. Говорит: «Ой, а мне показалось, что газом пахнет, зашла проверить». Никаким газом, конечно, не пахло. На мой вопрос, почему не позвонила, ответила, что не хотела беспокоить. В этот же вечер мой муж забрал у нее ключи. © Забава / ADME
- В студенчестве вся наша компания друзей снимала квартиры. Одной нашей подруге тоже родители снимали, только в гости она нас никогда не звала. Говорила, что убитая квартира совсем и маленькая. Стеснялась типа. Только на пятом курсе призналась, что на самом деле квартиру ей купили, у нее есть машина, а у отца бизнес где-то за границей. Сказать, что мы удивились, — ничего не сказать. Боялась, что дружить с ней будут только из-за денег, вот и скрывала. © Taka.Ta / ADME
- Ездила каждое лето в один и тот же отель. Всей семьей подружились там с парнем-аниматором. Интеллигентный, отучился на хореографа, приехал туда работать не из-за лучшей жизни. Через пару лет он снова вернулся работать в этот отель, и мы были рады увидеть друг друга. Весь состав работников уже поменялся, а этот парень часто общался с моей семьей, так что начали ходить слухи. Что мы пара, но скрываемся. Что я его фанатка. Что это он бегает за мной. Версий было много. Однажды я плясала на танцполе, а одна девушка-аниматор подошла ко мне и такая: «Ты здесь из-за Игоря танцуешь? Ради него сюда пришла?» Я начала ржать. Бедный Игорь просто отвык от такой работы и от общения с людьми. Это была его первая рабочая неделя после долгого перерыва, и ему было проще общаться с теми, кого он знает. И нет тут никакой любовной драмы.
Жизнь непредсказуема: никогда не знаешь, какой сюрприз она преподнесет тебе завтра. Недавно мы писали о том, как люди уже во взрослом возрасте и при неожиданных обстоятельствах нашли себе друзей.
AdMe/Народное творчество/17 историй, в которых драмы больше, чем в бразильских сериалах
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