17 историй, в которых драмы больше, чем в бразильских сериалах

У некоторых людей такая бурная и увлекательная жизнь, что многие драматические фильмы в сравнении с ней кажутся просто детским лепетом. В этой статье мы собрали истории людей, чьи воспоминания можно использовать для написания сценариев мыльных опер или даже детективов.

Жизнь непредсказуема: никогда не знаешь, какой сюрприз она преподнесет тебе завтра. Недавно мы писали о том, как люди уже во взрослом возрасте и при неожиданных обстоятельствах нашли себе друзей.