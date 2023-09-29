17 коллег, которые добавляют перчинки в унылые рабочие будни

Даже самая увлекательная работа может превратиться в довольно занудное дело, ведь приевшаяся рутина бесконечно повторяется по кругу. К счастью, некоторые коллеги и начальники обладают настолько нестандартным чувством юмора и богатой фантазией, что могут внести разнообразие и в самый скучный день.

«Пробрался ночью в офис и заменил все костюмы моего коллеги на гавайские рубашки и клетчатые шорты»

Иногда хорошие мысли приходя в умные головы одновременно

На обеде решили сходить в супермаркет неподалеку за мясом, там оно дешевле. Благо на работе есть холодильник, можно положить до вечера. Но оказалось, что морозильная камера забита под завязку. Наш бухгалтер хранит там свои продукты, которым дома места не хватает. Для меня это было столь неожиданно, что я до сих пор не понимаю, как к этому относиться. © s****poster / Pikabu

«Мой начальник в Японии так удивился, что я не пробовала местное угощение. Он тут же выбежал из офиса и принес мне это»

«Это тайяки — рыбки из теста со сладкими бобами в качестве начинки. С тех пор хожу в эту лавку возле офиса, чтобы вознаградить себя за работу».

В коллективе без смекалки никуда

«Я лишь стажировался в скорой, и надо мной подшутили, сказав, что для входа в отделение нужно сканировать сетчатку глаза»

«На фото я, а за кадром смеющиеся коллеги и пациент».

За некоторыми коллегами нужен глаз да глаз

У одного парня на нашей работе весь офис заставлен семейными фотографиями, и я постепенно меняла каждую из них на свое. Специально делала похожие снимки и даже ездила в те же места, чтобы воспроизвести их. Так я заменила почти все, пока наш коллега не спросил, почему у этого парня так много моих фотографий. © littleredhoodlum / Reddit

«Босс прибрался на моем рабочем столе. Мне пришлось долго искать в мусоре нужные папки и всякую рабочую документацию»

Порой полезно и отдохнуть от работы

«Уже 2 недели я каждый день отодвигаю эту перегородку на 1 см от себя. Коллега все еще ничего не заметил»

«К слову, это мой хороший друг. Вскоре я планирую подвинуть его монитор — посмотрим, заметит ли он такое».

«Наш босс готовит нам завтрак по средам. Еще ни разу не пропустил. Очень вдохновляет всю команду»

Во всем нужно искать позитив

«Наша начальница выходит замуж, поэтому мы украсили ее каску»

Даже воображаемый кот может спасти от многих бед

Коллеги думают, что у меня есть кот. Благодаря этому я избегал переработок и встреч после работы. Просто говорил: «Мне нужно идти домой кормить Уинстона». У меня даже есть фотографии чужого кота на случай, если кто-нибудь поинтересуется. Конечно, никаких животных я не завел. © Unknown author / Reddit

«Вчера у нашего коллеги был последний рабочий день»

«И больше не возвращайся».

Некоторые умники находят лучшие применение трудовым будням

Работал у нас в конторе один ударник. В офис являлся с первыми петухами, а отчаливал последним. Целыми дням пыхтел за своим компом, хмурил брови, губы поджимал — трудился в поте лица. А потом за его столом поставили шкаф с зеркальными дверцами. Тут-то мы и узнали, что мужик дни напролет рубился в какую-то компьютерную игрушку. Просто его монитор в зеркалах отражался.

«Посмотрите на ящик моего босса, который я заполнил водой. А еще поместил внутрь 4 золотые рыбки и 1 краба»

«В дополнение я купил начальнику обычный аквариум, чтобы после того, как он разберет полку, у него было куда поместить новых питомцев. Шутка удалась, рыбки живы, и я не уволен».

В ящиках рабочего стола может храниться масса всего интересного

Посеяла я где-то свой степлер, все обыскала — он как провалился. Прошу у коллеги, а она мне в ответ: «Да, глянь у меня в столе». Роюсь у нее в ящиках и вдруг она как заорет: «Нижний только не открывай!» А я как раз туда залезла. Смотрю в ящик и у меня аж глаза на лоб полезли. Так лежит груда пачек носков. Оказывается, она купила все это богатство по акции, и все никак не собралась домой утащить.