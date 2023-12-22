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17 комментариев от тех, кто просто обязан вставить свои пять копеек по любому поводу

Народное творчество
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Некоторые люди не могут просто так взять и пройти мимо поста, чтобы его не прокомментировать. Им обязательно надо высказать свое мнение и по поводу тещи с пельменями, и про зоопарк в деревне и про то, что такое на самом деле «синдром самозванца».

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Для создания этого материала был использован источник: Makc76 / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Maarta / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: МНП / Telegram

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Для создания этого материала был использован источник: dyadka1337 / Pikabu

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А вот еще порция шуток, чтобы ваш день точно стал веселее и задорней.

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AdMe/Народное творчество/17 комментариев от тех, кто просто обязан вставить свои пять копеек по любому поводу
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