17 комментариев от тех, кто просто обязан вставить свои пять копеек по любому поводу

Некоторые люди не могут просто так взять и пройти мимо поста, чтобы его не прокомментировать. Им обязательно надо высказать свое мнение и по поводу тещи с пельменями, и про зоопарк в деревне и про то, что такое на самом деле «синдром самозванца».