17 комментариев от тех, кто просто обязан вставить свои пять копеек по любому поводу
Некоторые люди не могут просто так взять и пройти мимо поста, чтобы его не прокомментировать. Им обязательно надо высказать свое мнение и по поводу тещи с пельменями, и про зоопарк в деревне и про то, что такое на самом деле «синдром самозванца».
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Для создания этого материала был использован источник: dyadka1337 / Pikabu
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А вот еще порция шуток, чтобы ваш день точно стал веселее и задорней.
AdMe/Народное творчество/17 комментариев от тех, кто просто обязан вставить свои пять копеек по любому поводу
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