17 котиков, которые всем своим видом показывают, что совладать с их нравом — это ух какой вызов
Котики везде устанавливают свои правила: спят где хотят, гуляют когда пожелают и совершенно не считаются с человеком. И все мы, в общем-то, привыкли к их непосредственности, но иногда они выкидывают ну очень странные фортели, которые ставят в тупик даже бывалых кошатников.
Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, решивших продемонстрировать безумное поведение своих усатых подопечных. А в бонусах расскажем истории хозяев, которые столкнулись с по-настоящему дикими котами.
«Услышал, что он чем-то шуршит в хозяйственной сумке. Пришлось отбирать у него чили»
Он обожает вот так висеть
«Даже не знаю, что тут сказать»
«Только что поел, а теперь пытается съесть свою миску»
По всей видимости, ему вполне комфортно
«Не знаю, почему ей нравится тереться о картофель»
Непонятно, почему он так делает
«Я полагаю, что это кошачья йога»
«Мой кот провел в этой позе целую минуту»
«У меня просто нет слов»
Никто не научил ее, как пользоваться стулом
Когда, кажется, обезумел
Это новое место, где он застревает своими когтями
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«Прихожу, а он выкопал в мусоре эту штуку и так разгуливает»
«Мой кот уставился на рисинку»
«Упаковал обед себе на работу, а она стащила оттуда лист салата»
Бонус № 1
В студенческие годы на съемной квартире жил у нас кот. Закончилась последняя пачка корма, а денег совсем не хватало. Вечером его не покормили, а наутро я проснулся оттого, что кот с диким ревом набросился на меня. Я накрылся одеялом, чтобы он не расцарапал меня, и этот злобный комок шерсти запустил свою лапу под одеяло и неистово пытался меня достать, продолжая орать. После этого я собрал все сбережения, чтобы купить ему корм. Мало ли, что ему придет в голову. © Подслушано / VK
Бонус № 2
У моих бабушки с дедушкой был кот. В лоток ходил под настроение, ел, только когда с ним сидели на кухне за компанию. А под старость его надо было еще и гладить во время этого. Но самое эпичное — бабушкино: «Кузя недоволен!» В этот момент дедушка бежал и подставлял свою спину, чтобы кот в нее вцепился, пока бабушка убегает в другую комнату. © Подслушано / VK
А какие безумные штуки проделывают ваши домашние пушистики?