17 котиков, которые всем своим видом показывают, что совладать с их нравом — это ух какой вызов

Котики везде устанавливают свои правила: спят где хотят, гуляют когда пожелают и совершенно не считаются с человеком. И все мы, в общем-то, привыкли к их непосредственности, но иногда они выкидывают ну очень странные фортели, которые ставят в тупик даже бывалых кошатников.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, решивших продемонстрировать безумное поведение своих усатых подопечных. А в бонусах расскажем истории хозяев, которые столкнулись с по-настоящему дикими котами.

«Услышал, что он чем-то шуршит в хозяйственной сумке. Пришлось отбирать у него чили»

Он обожает вот так висеть

«Даже не знаю, что тут сказать»

«Только что поел, а теперь пытается съесть свою миску»

По всей видимости, ему вполне комфортно

«Не знаю, почему ей нравится тереться о картофель»

Непонятно, почему он так делает

«Я полагаю, что это кошачья йога»

«Мой кот провел в этой позе целую минуту»

«У меня просто нет слов»

Никто не научил ее, как пользоваться стулом

Когда, кажется, обезумел

Это новое место, где он застревает своими когтями

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«Прихожу, а он выкопал в мусоре эту штуку и так разгуливает»

«Мой кот уставился на рисинку»

«Упаковал обед себе на работу, а она стащила оттуда лист салата»

Бонус № 1

В студенческие годы на съемной квартире жил у нас кот. Закончилась последняя пачка корма, а денег совсем не хватало. Вечером его не покормили, а наутро я проснулся оттого, что кот с диким ревом набросился на меня. Я накрылся одеялом, чтобы он не расцарапал меня, и этот злобный комок шерсти запустил свою лапу под одеяло и неистово пытался меня достать, продолжая орать. После этого я собрал все сбережения, чтобы купить ему корм. Мало ли, что ему придет в голову. © Подслушано / VK

Бонус № 2

У моих бабушки с дедушкой был кот. В лоток ходил под настроение, ел, только когда с ним сидели на кухне за компанию. А под старость его надо было еще и гладить во время этого. Но самое эпичное — бабушкино: «Кузя недоволен!» В этот момент дедушка бежал и подставлял свою спину, чтобы кот в нее вцепился, пока бабушка убегает в другую комнату. © Подслушано / VK