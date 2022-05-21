17 крутых учителей, которые навсегда завоевали сердца своих учеников, а теперь и наши
Кто-то не любит вспоминать школу и радуется, что больше не придется туда возвращаться, а для кого-то, наоборот, школьные годы — это счастливое время. Нередко именно учителя оставляют большой след в жизни человека, так как они наши первые проводники во взрослую жизнь. И хорошо, что есть среди них такие, которые умеют проложить путь к сердцу ученика заботой и любовью.
Мы в ADME с ностальгией вспоминаем школьные годы и наших любимых учителей. И мы такие не одни, поэтому и смогли собрать рассказы людей, которые спустя много лет могут сказать о своих учителях только добрые слова.
- Мой учитель физики — самый крутой парень. В его кабинете нет парт, а вместо них столы с удобными стульями на колесиках. В конце каждого урока он включает фильм, связанный с физикой, вроде «Гравитации» или «Аполлона-13». Его класс украшен удивительными картинами на тему астрономии. А на Хеллоуин он провел целый урок одетым как Люк Скайуокер. Мы даже помогли ему починить поломанный световой меч. © CosmicNixx / Reddit
- Часто вспоминаю и привожу детям в пример, как наша учительница английского, видя неподготовленность, потухшие глаза и ноль активности, предложила вместо урока обсудить церемонию «Оскар», которая прошла накануне, — только in English. Это был самый увлекательный урок английского! © Алия Николова
- Экономика сама по себе вполне может быть скучным предметом, на уроки по которому и ходить не хочется. Однако наш учитель смог завлечь, в общем-то, весь класс: на одном из первых занятий мы разделились на группы и «основали» свои книжные издательства. Нам были выделены средства, на которые мы могли «купить» листы и ручки для производства продукции. Книги состояли из определенного количества листков, а на их выпуск было отведено ограниченное количество времени. Господи, это был один из самых шикарных уроков в моей жизни! © Подслушано / Ideer
- Нашему преподавателю обществознания было около 70 лет, и он любил подшучивать над нами. Однажды мы всем классом заходим в кабинет, а его там нет. Садимся и начинаем болтать. Примерно через 5 минут после звонка он внезапно выскакивает из большой картонной коробки, которая с первого дня стояла в углу класса, и как скажет: «Откройте свои книги на странице 102». Я любил его уроки. © Chimerion / Reddit
- Сын перешел в 5-й класс, классного руководителя нам нашли только в конце лета: приезжая из другого города. Жена была на днях на собрании, знакомились с учителем. Все родители в шоке. Она строго-настрого запретила ей делать какие-либо подарки, сказала, что в класс ничего покупать не надо, все сама купила, за свой счет, и у нее аллергия на цветущие растения! По-моему, повезло наконец-то. По итогам общения у всех создалось впечатление, что она еще и педагог отменный. © VladimirPro / Pikabu
- Моя школьная учительница рисования знала, что я не могу позволить себе художественные принадлежности для работы. Она дала мне альбомы и набор из 100 цветных карандашей очень дорогого элитного бренда — после уроков, чтобы другие дети и учителя не видели. Она притворилась, что они валялись без дела, хотя вещи были совершенно новыми. © manlikerealities / Reddit
- У моего учителя в 9-м классе была «Книга дурака». Если кто-то в классе говорил что-то глупое, он записывал это туда. Каждый, я думаю, попал в нее хотя бы раз. А в конце года он прочитал нам все записи! Было весело. © NeverSeenDaylight / Reddit
- У меня в школе был учитель физики, которого мы пару раз уговорили вместо урока всем классом вместе с ним просто погулять. Была весна, солнечный день, мы гуляли по набережной. Помню до сих пор. А урок в том, что уроки не самое главное в жизни! Нужно уметь радоваться и вырываться из рутины. © Злата Костромыгина / ADME
- Помню, в детстве наша учительница английского придумала отличный способ борьбы с привычкой грызть ногти. Она принесла в класс здоровенные перчатки Микки-Мауса: если заметит, что грызешь, то до конца урока сидишь с этой лапой, а иногда — с двумя. © Подслушано / Ideer
- Мой школьный учитель истории был ходячей энциклопедией. Вы могли спросить его о чем угодно — и он отвечал со всеми подробностями. Он знал действительно запутанные и странные вещи об истории и любом другом предмете. А еще он цитировал случайные реплики из фильмов посреди урока, и это было по-настоящему забавно. © Tr3v3336 / Reddit
- У нас была очень крутая учительница по математике, звали ее Бронислава Михайловна. Как-то на уроке она сказала: «Принесите на следующий урок мандарины или апельсины». Мы были в недоумении: зачем?! Оказалось, на уроке мы учили дроби на мандаринах и апельсинах. Этот вкусный урок запомнился на всю жизнь. © Даяна Кондори
- Лучшие школьные воспоминания — моя учительница физики. Это была взрослая, очень тучная женщина. Она бегала по кабинету и кричала: «Я молекула! Вот я здесь, а вот я там. А вот диффузия!» — и в этот момент она хватала за руку одноклассника и начинала с ним кружиться. © Подслушано / Ideer
- Когда я училась в вузе, был один профессор: очень интересный лектор, но со своими тараканами, который регулярно в середине пары кого-то выгонял за дверь. За любую мелочь: упавшую ручку, громко скрипнувший стул, взгляд в направлении окна. Видимо, таким образом «разряжал обстановку». После изгнания очередной жертвы до конца пары можно было расслабиться, не наглея, конечно. Жертва всегда была только одна. © Мурра / ADME
- В 1-м классе была контрольная. Я захотела в туалет, но попроситься было стыдно, и я описалась. Моя учительница аккуратно толкнула ногой рядом стоящее ведро с водой, и все разлилось. Она начала «ругать» меня за то, что я дежурила, а ведро не вылила, и отправила меня за уборщицей. А в коридоре сказала, чтобы я шла сначала в раздевалку и переоделась в сухое. Очень умная и хорошая была учительница. © Anastasia Shevlyakova
- Школу закончила пару лет назад, в связи с выпускным решила вспомнить былые времена. Запомнился урок музыки, когда учительница играла Linkin Park «Numb» на пианино, а мы все дружно пели. Эта была самая лучшая учительница! © Подслушано / Ideer
- Наш учитель истории был жестким, холодным, любил поорать и никогда не улыбался. Его боялись абсолютно все! По-моему, даже другие учителя побаивались: слишком сильно напоминал он какого-то кинозлодея. А однажды, на очередной контрольной, я решила нарисовать дракона. Саму контрольную я уже дописала! Ну сижу я вырисовываю ему хвост и вдруг слышу покашливание. Учитель посмотрел на меня, посмотрел на дракона, опять на меня, потом на остальных учеников и выдал: «Дракону нужен друг!» Взял еще один лист, нарисовал второго дракона и сердечки вокруг. Причем очень классно нарисовал, лучше чем я. После этого его уже никто не боялся. © Tulen / ADME
- Мой учитель физики включал в тест вопросы о персонажах видеоигр, зомби и тому подобное. Он заставлял нас делать забавные практические лабораторные работы. Он был ботаником и увлекался теми же вещами, что и я и мои друзья. Мы проводили в его классе обеденное время, болтали и играли в игры. © MrMalgorath / Reddit
А какие истории о любимых учителях можете рассказать вы?
AdMe/Народное творчество/17 крутых учителей, которые навсегда завоевали сердца своих учеников, а теперь и наши
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