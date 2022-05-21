17 крутых учителей, которые навсегда завоевали сердца своих учеников, а теперь и наши

Кто-то не любит вспоминать школу и радуется, что больше не придется туда возвращаться, а для кого-то, наоборот, школьные годы — это счастливое время. Нередко именно учителя оставляют большой след в жизни человека, так как они наши первые проводники во взрослую жизнь. И хорошо, что есть среди них такие, которые умеют проложить путь к сердцу ученика заботой и любовью.