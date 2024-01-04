17 кулинаров, на чьи творения без смеха не взглянешь

Даже опытные кондитеры и кулинары порой экспериментируют не очень удачно. Что уж говорить о новичках, ведь поначалу сложно учесть все нюансы готовки. Бывает и так, что заказчик просит сделать торт с весьма странным дизайном. Мы уверены, что все десерты в этой подборке вкусные, но вот оформление подкачало.

«Заказала тортик в крутой кондитерской. Я не оформитель, но мне кажется, тут явно что-то не так»

«Справа — как мое печенье должно было выглядеть, а слева — как получилось»

«Нашел фото 2000 года. Я тогда попросил маму испечь торт с черепахой из Покемонов»

«Дочка пожелала торт в виде „уродливого“ ежика на день рождения. Думаю, я справилась»

«Вот, что бывает, когда даешь школьникам разукрасить новогоднее печенье»

«Племянница попросила торт с пандой на день рождения. Ну, панда в моем варианте просто подустала к концу года»

«Я думала, что с легкостью испеку свадебный торт сама. Но, конечно, пришлось потом заказать у кондитера»

«Добавил лебедям глазки для пущего эффекта»

«Это был самый смешной заказ в моей практике»

«Как-то раз нас с женой поздравили таким тортом»

Надпись на торте «Поздравляем». Надпись под тортом «Отличная работа».

«Знакомая испекла торт на день рождения дочери. Один малыш на празднике даже разревелся, потому что ежик некрасивый»

«На мой выпускной мама заказала торт, попросила нарисовать на голове конфедератку. Уверена, они просто ослышались и нарисовали „котошапку“»

«Испекла парню торт. Думаю, он скоро меня бросит»

«Рождественское печенье из кондитерской: слева — как в рекламе, справа — на самом деле»

«Фото, которым я вдохновлялась, и то, что получилось в итоге»

«Это мой свадебный торт. И да, мы за него заплатили»

«Местная пекарня проводит конкурс на самый уродливый торт в виде ягненка»