17 людей, чья жизнь проходит под девизом: «Наглость — второе счастье»

Золотое правило этикета гласит: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.» Действительно, взаимоуважение в обществе создает благоприятную атмосферу и не множит конфликтные ситуации. Тем не менее, не всем знакомо это правило, отчего на нашем жизненном пути то и дело встречаются люди, действия которых оставляют после себя неприятный осадок.

«Почему вдруг это стало нормальным — звонить через видеосвязь на полной громкости, когда вокруг полно народу?»

Я работаю продавцом, и покупатели часто ходят так по магазину и разговаривают, еще и на полной громкости. Это ужасно. © stephanieann8131 / Reddit

«Вот такие бутерброды продают в моей школьной столовой»

Когда уже люди перестанут так делать?!

Неправильно друг-друга поняли

Родители мужа дали денег в долг на первоначалку для ипотеки. Несколько лет мы возвращали им каждый месяц по 10-20 тысяч в силу возможностей, пока не оказалось, что они все это время считали эти деньги «материальной помощью», а долг ждали единовременным платежом. © Подслушано / Ideer

«Сегодня первая встреча мам малышей из группы, в которую ходят наши дети»

«Должны были встретиться у нас. Но 7 из 8 человек за полчаса сообщили, что не придут. Моя жена просто прислала мне эту фотографию».

Слишком сложные имена

Бесят учителя в школе. Назвала дочку Кира-Анжелина. Пошли в первый класс, учитель мне говорит: «Вы выберите одно имя — так и будем называть, подписывать тетради». Фигушки! Как ее зовут, так и называйте! Еще в классе Пелагея учится, так учительница отказывается ее так называть — Полиной зовет. Видите ли, имена Кира-Анжелина и Пелагея ей сложно выговорить! © Подслушано / Ideer

«Клиент принес мне ноутбук вот с таким кабелем. Странно, что их дом не сгорел»

«Я уборщик в средней школе. Что с этими детьми не так?»

Отправили корову на прогулку

Купили мы несколько лет назад дом в деревне. Участок 100 метров длиной, и дальше уже вольная степь. В мае переехали, пришло лето. Я, наслаждаясь летом и солнцем, выплываю из душа во дворе. Из одежды — полотенце, коим я свои буйные вихры вытираю. Задумчиво иду десяток метров к лавке, где у меня сухая одежда лежит. Поднимаю глаза и вижу краснеющего парня с коровой на цепочке. Оказывается, бывшая хозяйка разрешала во дворе корову привязывать. То, что она уехала, сосед знал, но «никто не сказал, что нельзя». Корова гуляла по нашему двору не в первый раз, но мы, занятые обустройством, раньше ее просто не замечали. © Alisa2K / Pikabu

«Покупатель захотел вернуть часть продуктов. Они, мол, оказались переспелыми. Я спросил, не пробовал ли он их. А он такой: «Похоже, что я к ним притрагивался?»

«Дельный» совет от гинеколога

На приеме у гинеколога вместо объяснения моих недомоганий слушала, что мне помогут только роды. Но только замуж с такими некрасивыми татуировками меня не возьмут.

© pirozhenshchina / Twitter

«Мне предстоит долгий полет»

«Мне удалось медленно отодвинуть его ногу обратно. Но, блин, что не так с этими людьми?»

Места найдутся не всем

Недавно встретилась с парнем своим. Мы должны были заехать к нему, и его мать предложила подвезти. Его, но не меня. Сказала: «Оплатишь бензин — тебя тоже подкину». Не знаю, за что его мать меня так невзлюбила, но очень обидно за такое отношение. © Подслушано / Ideer

«Мой сосед паркуется прямо перед моим гаражом»

«Подыскиваю жилье. Одна квартира заинтересовала, но цена на нее раза в 3 ниже рыночной. Задаю вопрос, получаю ответ»

«Эти женщины вырывают цветы прямо из городского сада»

Хочешь веселиться — заплати

Ездили с мужем на свадьбу к друзьям. Свадьба была на два дня. На второй день, когда мы пришли, нас не хотели впускать из-за того, что мы не заплатили за вход, точнее, недостаточно заплатили. Налички с собой было мало, попросили перевести безналом. Поскольку связи не было — не смогли перевести. Мы предложили позже, когда связь появится, на что жених с невестой сказали: «Ничего не знаем, давай сейчас. Вы что не знали, что денег больше надо брать?» Я все, конечно, понимаю, но можно было бы и взять в учет, что мы в конверт прилично положили. Меня настолько это выбесило, что я просто развернулась и ушла, муж ушел за мной. © Подслушано / Ideer