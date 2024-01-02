17 маленьких озорников, которые выдают такие цитаты, что хоть книгу выпускай
Ребенок — это бездонный кладезь сюрпризов, потому что никогда не знаешь, что эти маленькие пройдохи могут сказать в следующую секунду. И истории от наших сегодняшних героев тому подтверждение.
- Младший сын сказал старшему: «Ха-ха, ты смешной, как черепаха!» Старший сын: «Я не понимаю, черепахи ведь несмешные». Младший сын: «Именно». В то время им было 5 и 7 лет. Я до сих пор смеюсь, когда вспоминаю об этом. © noyogapants / Reddit
- Сыну 5, вчера ездили сдавать анализы. Сидим в очереди, ждем. Слышим истошный крик из процедурного кабинета. Сын испугался и говорит: «Подержишь мне рот, когда я орать буду?» Очередь легла. © Палата № 6 / VK
- Вечером говорю мужу: «Купай детей». А он заигрался на приставке, спрашивает: «Может, сама покупаешь?» Я отказываюсь. Старший сын (6 лет) говорит папе: «Если будешь так говорить, можешь очень легко потерять жену! Не завидую я тебе, братан». Муж все бросил и побежал купать сыновей. © Мамдаринка / VK
- Был в отпуске, общался с младшей сестрой друга. Она нарисовала меня и назвала рисунок «Глупый». На картинке у меня была такая счастливая улыбка. Я спросил ее: «Если я такой глупый, почему я счастлив?» А она мне в ответ выдает: «Потому что ты не знаешь ничего лучшего». © blind30 / Reddit
- Сын рассмешил вчера. Я попросила его пропылесосить и помыть посуду после школы. Знала, что приду с работы уставшая и не останется сил на уборку. Прихожу, на кухне гора тарелок, пол загаженный, а сын в своей комнате на компе шпилит. Я отчитала и стала давить на жалость, что совсем не могу на него положиться. Мол, не дождешься от него помощи, даже когда в старости стакан воды понадобится. Сын поставил игру на паузу и сказал: «Я тебе поставлю кулер». © Мамдаринка / VK
- Моя бабушка любит рассказывать эту историю о моем младшем брате и обо мне. Она везла нас в гости и наехала на шишку. Мой брат разлил свой напиток. Я, рассерженный, повернулся к нему и сказал: «Я обменял бы тебя на нового брата». А младший мне в ответ: «Я бы обменял тебя даже на пончик». Моей бабушке пришлось остановиться, так сильно она смеялась. © Unknown author / Reddit
- Купили мужу новую одежду. Он дома все меряет, красуется перед зеркалом. Рядом дочка (4,5 года) трется. Он ей говорит: «Смотри, какой у тебя папка. Правда, красавец?». Та посмотрела задумчиво и выдает: «Красивый. Только мама говорит, что красоты мало. Нужны мозги, папочка. Мозги». © Мамдаринка / VK
- Мы были в магазине и увидели огромного мужчину, ну просто гора мускулов. Проходим мимо него, и мой 4-летний сынишка говорит ему: «Мой папа сможет тебя одолеть». Я смотрю на этого гиганта, а он просто ухмыляется (без угрозы) и мы продолжаем заниматься своими делами.© gOldMcDonald / Reddit
- Закрылись с мужем в комнате, смотрим сериал. Дочь (на тот момент 9 лет) стучится: «Кто-нибудь хочет черный чай?» Я из-за двери: «Да!» Дочь немедленно: «Тогда впустите меня, у меня как раз с собой черный чай». © magnolia79 / Pikabu
- Когда моему среднему сыну было 3 года, он пошел с моей мамой в суши-ресторан, где работала моя сестра. Они сидели за специальным столом как минимум с восемью незнакомцами. Мой сын встал, сбросил штанишки и закричал: «Мне нужно на горшок!». Я умирала от смеха, пока мама рассказывала мне это. © GoldenEst82 / Reddit
- Когда моя сестра была младше, она увидела мужчину, который был немного полноват. Сестра повернулась к моей матери и сказала: «Мама, ты говорила, что мальчики не могут забеременеть!». Мне очень жаль этого парня. © randomaccount92 / Reddit
- Брату примерно 3 года, сидит на горшке. Знакомая к мамке в гости зашла и почти с порога:
«О, какой славный мальчик, разговаривает?». Брат, с явной гордостью в голосе: «Разговариваю». © Unknown author / Pikabu
- Обожаю детей, они максимально логичны. Слушаю диалог дочери и мамы:
— Мам, вот мне в школе преподают математику, географию, историю, литературу разные преподаватели.
— Ну, да.
— Но я одна должна освоить все предметы разом. Я что, умнее всех? © Nistrenia / Pikabu
- Когда вы родитель, пользоваться общественным туалетом намного сложнее. Моя дочь зашла со мной в мужской туалет, и я сказал ей стоять рядом с туалетной кабинкой. И тогда, в переполненном мужском туалете, она решила начать кричать: «Давай, папочка! Давай, папочка! Вперед, папочка!» Поощрение ею было сделано из лучших побуждений, конечно, но это было довольно неловко. © manosrellim / Reddit
- Воспитательница моего сына в детском саду была очень крупной и, по-видимому, не носила бюстгальтер. Поэтому меня не особо удивило, когда в первый день в школе сын довольно громко спросил: «Мама, а тетя заправляет свою грудь за пояс?» © Katastrophe316 / Reddit
- Восьмилетняя дочь приходит из школы, показывает самодельную анкету, которую дала заполнить соседу по парте. Один из вопросов: «Я тебе нравлюсь?» И два квадратика для ответа. В квадрате с подписью «нет» стоит крестик. Дочь говорит: «Но это же можно считать, что он зачеркнул неправильный ответ». Самомнение просто поражает. © panzermarder / Pikabu
- Мне 35, дочери 6. Диалог:
— Мам, а в древности какие телефоны были?
— Дочь, в древности телефонов не было.
— Ну, мааам. Не в такой древней древности! А когда ты родилась!
— Дочь, когда я родилась телефоны были дисковые...
— Ааа, понятно...(грустненько так)
— И что тебе понятно?
— Тяжело вам было, диски в телефоны пихать... © ZlobnayaYA / Pikabu
А вырастать такие озорники могут в отличных комментаторов в сети. И вот вам подборка, которая это доказывает.
AdMe/Народное творчество/17 маленьких озорников, которые выдают такие цитаты, что хоть книгу выпускай
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