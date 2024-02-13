AdMe
AdMe

17 метких твитов, под которыми каждая женщина может написать: «Ну ведь 100 процентов!»

Народное творчество
67-8

Только женщина сможет полностью понять и прочувствовать другую женщину. Поэтому так иногда хочется поделиться своими мыслями, чувствами, хотелками и всякими зарисовками из жизни — и услышать в ответ: «Понимаю, сестра».

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

А вот эти авторы твитов натурально попали в анекдот и решили рассказать об этом другим.

8
67-8
AdMe/Народное творчество/17 метких твитов, под которыми каждая женщина может написать: «Ну ведь 100 процентов!»
Поделиться этой статьёй