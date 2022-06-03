17 модников и модниц, которые с возрастом стали прихорашиваться даже больше, чем в юности

С годами мы все меняемся, но так хочется выглядеть молодо и привлекательно. Кому-то сразу повезло с генами, а кто-то для этого ведет здоровый образ жизни. Но есть люди, которые не боятся кардинальных перемен, они делают пирсинг в 52 года или красят волосы в синий цвет в 49.

Мы в ADME хотим показать вам смельчаков, которые не дают стереотипам о возрасте взять над ними верх.

«Мне исполняется 40 лет, недавно начала пользоваться косметикой. В шоке от преображения»

«Через неделю мне исполнится 49! Думаю, я еще молодая»

«Дадите 51? Я веду здоровый образ жизни. Пью тонны щелочной воды, питаюсь здоровой пищей, тренируюсь. Серфинг, походы, джиу-джитсу и хорошие гены»

«Нам всем 51 год»

«На неделе мне исполнилось 40. Напугана, но в предвкушении следующих сорока лет»

40? Вау, я хочу быть вами, когда повзрослею. © Brenda69690 / Reddit

«Я сделала это, хотя все говорят, что похудеть после 50 невозможно»

«Проколол ухо в 40 лет. Сейчас, в 52, сделал пирсинг в носу»

«Часто я получаю нежелательное внимание, но комплименты все перевешивают»

«Где вы, мои ведьмочки?»

«Я обрела волосы своей мечты, когда дала свободу седине и моим натуральным кудрям»

«Скинул 34 килограмма, держу себя в форме уже 2,5 года»

«Моя модная бабушка»

«Моя дочь дала мне примерить свои очки»

«Моей маме 63 года. Она всегда жаловалась, что ненавидит, как получается на снимках, поэтому я сделала ей макияж, и мы устроили фотосессию»

«Моя бабуля выглядит неотразимо в своих новых белых сапогах»

«Мой 63-летний папа приоделся, чтобы заняться спортом»

«Мне исполняется 67 лет, я просто хочу показать вам, как выглядит старение. И я считаю, что чем меньше макияжа, тем лучше, но я не перестану его делать!»