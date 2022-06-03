17 модников и модниц, которые с возрастом стали прихорашиваться даже больше, чем в юности
С годами мы все меняемся, но так хочется выглядеть молодо и привлекательно. Кому-то сразу повезло с генами, а кто-то для этого ведет здоровый образ жизни. Но есть люди, которые не боятся кардинальных перемен, они делают пирсинг в 52 года или красят волосы в синий цвет в 49.
Мы в ADME хотим показать вам смельчаков, которые не дают стереотипам о возрасте взять над ними верх.
«Мне исполняется 40 лет, недавно начала пользоваться косметикой. В шоке от преображения»
«Через неделю мне исполнится 49! Думаю, я еще молодая»
«Дадите 51? Я веду здоровый образ жизни. Пью тонны щелочной воды, питаюсь здоровой пищей, тренируюсь. Серфинг, походы, джиу-джитсу и хорошие гены»
«Нам всем 51 год»
«На неделе мне исполнилось 40. Напугана, но в предвкушении следующих сорока лет»
- 40? Вау, я хочу быть вами, когда повзрослею. © Brenda69690 / Reddit
«Я сделала это, хотя все говорят, что похудеть после 50 невозможно»
«Проколол ухо в 40 лет. Сейчас, в 52, сделал пирсинг в носу»
«Часто я получаю нежелательное внимание, но комплименты все перевешивают»
«Где вы, мои ведьмочки?»
«Я обрела волосы своей мечты, когда дала свободу седине и моим натуральным кудрям»
«Скинул 34 килограмма, держу себя в форме уже 2,5 года»
«Моя модная бабушка»
«Моя дочь дала мне примерить свои очки»
«Моей маме 63 года. Она всегда жаловалась, что ненавидит, как получается на снимках, поэтому я сделала ей макияж, и мы устроили фотосессию»
«Моя бабуля выглядит неотразимо в своих новых белых сапогах»
«Мой 63-летний папа приоделся, чтобы заняться спортом»
«Мне исполняется 67 лет, я просто хочу показать вам, как выглядит старение. И я считаю, что чем меньше макияжа, тем лучше, но я не перестану его делать!»
Как вы считаете, с возрастом стоит нейтрально одеваться и неброско краситься? Или вы согласны с героями нашей подборки, которые выглядят как душе угодно?
Фото на превью Linhaa / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 модников и модниц, которые с возрастом стали прихорашиваться даже больше, чем в юности
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