17 мужчин, которые нашли необычный способ признаться в любви. И остается только сказать: «Вау!»

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Мужчины, которые делают для близких что-то своими руками, по меньшей мере вызывают добрую улыбку. И неважно, кому адресованы подарки: женам, дочерям или даже бабушкам. Глядишь на такую красоту — и сердце радуется.

1. «Муж в первый раз делал мне маникюр. Он куда аккуратнее, чем я!»

Где ж найти такого мужа? © Scarahhhhh / Reddit

2. «Мой отчим — пилот, поэтому он заворачивает все подарки таким макаром»

3. «Для жены я постарался на славу»

Они очаровательны! Я бы хотела получить такое от моего мужчины! © Lindsezeffit / Reddit



4. «На день рождения жены я сделал торт с засахаренными грушами. И пищевыми красителями расписал»

5. «Такую пасту я приготовил для женушки»

У нее день рождения или ты хотел казаться круче всех? © manerivera / Reddit

6. «Смастерил для жены стол в форме якоря»

7. «Сделал такую штуку на день рождения жены»

8. «Папа испек нам с мамой специальный хлеб с низким содержанием углеводов»

9. «Просто обязан показать, какой торт я сварганил на день рождения жены»

10. «6 месяцев беременности — и все на постельном режиме. А сегодня к обеду муж додумался сунуть вот такую записку»

«Я люблю тебя с первого дня».

Смотрите, он даже подпись поставил! Чтобы вы точно были уверены, от кого бутерброд. © SauceOfPower / Reddit

11. «Вот, парень на 14 февраля розу из дерева подарил»

12. «Это лоскутное одеяло — произведение моего мужа»

13. «Подставка для кексов, которую мой муж сделал для нашей дочки»

Ого, круто! Я бы в детстве от этого обалдела! © Unknown author / Reddit

14. «Эти милые ногти — дело рук моего мужа!»

15. Муж с золотыми руками

Мама в детстве говорила, что меня за криворукость муж гонять будет. А папа говорил, что и вовсе замуж не возьмут. Но шах и мат, родители. Мне достался мужик с золотыми руками. © Sonca88 / Pikabu

16. «На создание этого кольца меня вдохновил самый прекрасный день на пляже с женой»

17. «Мой муж смастерил эту замечательную штучку для пущего уюта»