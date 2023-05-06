17 мужчин, которые нашли необычный способ признаться в любви. И остается только сказать: «Вау!»
Мужчины, которые делают для близких что-то своими руками, по меньшей мере вызывают добрую улыбку. И неважно, кому адресованы подарки: женам, дочерям или даже бабушкам. Глядишь на такую красоту — и сердце радуется.
1. «Муж в первый раз делал мне маникюр. Он куда аккуратнее, чем я!»
- Где ж найти такого мужа? © Scarahhhhh / Reddit
2. «Мой отчим — пилот, поэтому он заворачивает все подарки таким макаром»
3. «Для жены я постарался на славу»
- Они очаровательны! Я бы хотела получить такое от моего мужчины! © Lindsezeffit / Reddit
4. «На день рождения жены я сделал торт с засахаренными грушами. И пищевыми красителями расписал»
5. «Такую пасту я приготовил для женушки»
- У нее день рождения или ты хотел казаться круче всех? © manerivera / Reddit
6. «Смастерил для жены стол в форме якоря»
7. «Сделал такую штуку на день рождения жены»
8. «Папа испек нам с мамой специальный хлеб с низким содержанием углеводов»
9. «Просто обязан показать, какой торт я сварганил на день рождения жены»
- Словно мягкая игрушка! © Johantje55 / Reddit
10. «6 месяцев беременности — и все на постельном режиме. А сегодня к обеду муж додумался сунуть вот такую записку»
«Я люблю тебя с первого дня».
- Смотрите, он даже подпись поставил! Чтобы вы точно были уверены, от кого бутерброд. © SauceOfPower / Reddit
11. «Вот, парень на 14 февраля розу из дерева подарил»
12. «Это лоскутное одеяло — произведение моего мужа»
13. «Подставка для кексов, которую мой муж сделал для нашей дочки»
- Ого, круто! Я бы в детстве от этого обалдела! © Unknown author / Reddit
14. «Эти милые ногти — дело рук моего мужа!»
15. Муж с золотыми руками
- Мама в детстве говорила, что меня за криворукость муж гонять будет. А папа говорил, что и вовсе замуж не возьмут. Но шах и мат, родители. Мне достался мужик с золотыми руками. © Sonca88 / Pikabu
16. «На создание этого кольца меня вдохновил самый прекрасный день на пляже с женой»
17. «Мой муж смастерил эту замечательную штучку для пущего уюта»
Порой такие милые жесты греют душу больше, чем дорогие подарки и цветы. А еще многие творческие мужчины помнят, что для романтики возраст не помеха. Чего только стоит послание одного 92-летнего дедушки своей 93-летней возлюбленной.
Фото на превью Sonca88 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/17 мужчин, которые нашли необычный способ признаться в любви. И остается только сказать: «Вау!»
Поделиться этой статьёй