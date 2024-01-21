17 доказательств того, что некоторые мужья настолько чудные, что их женам нужно медаль за терпение выдавать

Супружескую жизнь сложно назвать стабильной, ведь даже спустя годы после свадьбы можно узнать о партнере что-то новое. Это может быть практически невинная странность, а может и неприятный сюрприз. Именно с этим и столкнулись героини нашей подборки, которые честно рассказали о своих мужьях.