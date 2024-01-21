17 доказательств того, что некоторые мужья настолько чудные, что их женам нужно медаль за терпение выдавать
Супружескую жизнь сложно назвать стабильной, ведь даже спустя годы после свадьбы можно узнать о партнере что-то новое. Это может быть практически невинная странность, а может и неприятный сюрприз. Именно с этим и столкнулись героини нашей подборки, которые честно рассказали о своих мужьях.
- Решили разъехаться с мужем. Я нашла квартирку, готовилась к переезду. И тут муж вдруг спросил, мол, а не далековато ли близнецам ездить оттуда в школу? Я говорю, что им и не придется. Мол, у тебя, дорогой, трешка, у меня — съемная однушка. Да и у детей здесь прописка, школа, поликлиника. В общем, дала понять, что дети остаются с ним. В итоге муж начал со мной долгий разговор, в ходе которого выяснилось, что не такие уж сильные у нас разногласия, вовсе не нужно нам разъезжаться. Уже полгода муж как шелковый, даже не огрызается ни на что. © Подслушано / VK
- Босс уволил меня с работы в мой день рождения. Я позвонила ему в слезах, он тогда утешал меня. Начали встречаться. А через 2 года после свадьбы я подслушала его разговор и узнала, что он специально тогда уволил меня, чтобы мы были вместе! © Sophrosyne1 / Reddit
- Я в декрете почти год. Мужа 3 месяца назад понизили. Зарплата упала почти вдвое. Жить стало тяжело, поэтому я решила не сидеть на месте и тоже выходить из декрета на вторую работу. Работаю онлайн и маникюр девочкам делаю. Ногти пилю в будние дни по вечерам, а на выходных запись с утра до вечера. В это время муж сидит с ребенком. Сейчас моя зарплата больше его. В семье достаток появился, вроде бы надо радоваться, но вот отношения с супругом стали хуже, он раздраженный, ему надоело сидеть с ребенком, кричит, что я мама, и это моя обязанность. А как мне с ребенком на руках пилить ногти? Хотела как лучше, а получилось только хуже. © Рабочие истории / VK
- На выходных завела разговор с мужем о том, что хочу детей. Он промолчал в ответ, а на утро выдал мне бумаги. Всю ночь он сидел и вел бухгалтерский учет. Там расписано все: сколько будет уходить на памперсы, смеси, одежду, даже воду посчитал! Показал, что его зарплата будет уходить на все эти расходы в ноль, а он так не хочет. Ему обязательно каждый месяц нужно откладывать деньги. А когда я ему намекнула, что у него уже есть накопления, то он завопил, мол, это только его деньги и никто на них посягать не может. Обидно. Я вот не могу отложить деньги, потому что продукты на мне, коммунальные услуги тоже я оплачиваю. Одежда, уходовые процедуры — все это мои расходы. А он копит, молодец. «Ребенок для нас — дорогой проект, пока он в мои планы не входит», — вот так вот он сказал. © Рабочие истории / VK
- Турция, Стамбул. Поехали отдыхать с мужем. Проснулась в один день с сильнейшей болью в животе. Оказалось, аппендицит, сделали операцию. Все это время муж сокрушался, что я ему отпуск испортила, даже не стал ждать меня с операции, потому что была оплачена экскурсия.
В госпитале не было разделения на палаты, только ширмочки. За соседней была моя землячка, она упала откуда-то, переливание крови нужно было. Так вот, ее подруга не отходила от кровати, кровь свою на переливание предоставила, радовалась, что теперь у них одна кровь на двоих. Ни одного упрека.
Лежу одна, слушаю их разговоры и реву. И за них рада, и за себя жуть как обидно. © Подслушано / VK
- Муж считает, что отсутствие сыра в доме — это буквально катастрофа мирового масштаба. Количество сыра в нашем доме просто критическое. Теперь у меня в холодильнике всегда находится около килограмма этого продукта. © skylark13 / Reddit
- Когда мы с мужем переехали в новую квартиру, то дизайном занималась я. Дело в том, что у меня есть старшая сестра — дипломированный дизайнер. С ней вдвоем мы преобразили квартиру до неузнаваемости, но мужу не понравилось. Он долго не мог принять изменения, поэтому мы договорились, что одна комната полностью принадлежит ему. Сейчас у нас там ковер на стене, древний тюль, диван старый. Странно, что он еще самовар не поставил. © Палата № 6 / VK
- Несмотря на то, что мой муж не такой уж педантичный, он почему-то слишком яростно относится к тому, в какую сторону висит рулон туалетной бумаги. Иногда я специально переворачиваю рулон в «неправильную» сторону, чтобы услышать его стенания из туалета: «Да, блин, опять!» © Leannderthal1976 / Reddit
- Муж начал превращаться в старого деда, которому нужно все. После ремонта осталась куча всякого материала, который уже в магазин не сдашь, а выкинуть ему жалко: «Вдруг пригодится». А самое забавное, что он забывает, что, где и как оставил, в итоге все равно покупает новое. Потом разбирает вещи, и такой: «О, оказывается, это было, а чего ты мне не сказала?» Психанула, говорю: «Или выкидывай, или составляй полный список того, что у тебя есть, чтобы не покупать». Ничего составлять не стал, положил в коробку и убрал в шкаф. Я подождала 2 месяца и выкинула эту коробку. Еще через месяц понадобилось что-то сделать, и он даже не вспомнил про эту коробку, сразу пошел купил все, что нужно было. Не понимаю, что за маразм. © Подслушано / VK
- Мой муж совсем забыл сказать мне, что уже женат! Мы были в браке 10 лет. Оказывается, он не оформил развод по его первому браку, а наш с ним союз — недействительный. Я ушла от него. Не только поэтому, но, блин, как так? © SA_Girl_ / Reddit
- Приносит сотрудница ноутбук мужа, говорит, мол, завис. Я обычно выясняю, что этому предшествовало, бывает легче устранить проблему, если выяснить первопричину. Она звонит мужу и передает трубку мне. А тот истеричным голосом начинает орать, мол, я ничего не делал, работал, как всегда, и тут он завис, дайте трубку жене. Даю, слышу, как он на нее орет. Она красная как рак стоит, неудобно передо мной. Оказалось, что у него что-то там не сходилось в расчетах, он психанул, поднял ноутбук и треснул об стол. Он тысячу раз так делал, когда у него были клава и системник. В общем, не удалось спасти ноутбук. Он потом долго бухгалтерию восстанавливал из бумажных копий. © Radiolog70 / Pikabu
- Муж моряк. Раз в полгода ходит в рейсы на несколько месяцев. По возвращении я стараюсь его удивить: то внешность изменю, то научусь что-то эдакое готовить, один раз даже ремонт забацала. В этот раз я его тоже удивила. Он приехал, а квартира пустая, моих вещей нет, да и меня с сыном тоже. А все потому, что никакой он не моряк, а живет на две семьи. © Палата № 6 / VK
- Мой муж сделал ремонт в туалете. Положил новую плитку, купил новый унитаз. Сейчас там красота. Муж — любитель посидеть в туалете с газетой, поэтому создал специально себе такие условия. Только вот непонятно, что делать мне с детьми. Если муж говорит, что он пошел туда, это на полчаса минимум. Мы никак не можем попасть в туалет. Он даже заранее предупреждает, что идет в уборную, чтобы мы его не беспокоили. И нам приходится перед его походом бежать справлять нужду, иначе в ближайшее время мы туда не попадем. Муж оправдывает все тем, что сделал в туалете евроремонт. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
- Холодрыга — вот, что любит мой муженек. 18 градусов в доме — это слишком жарко для него, нужно холоднее, нужно врубить вентилятор! А я круглый год сплю, как в коконе. © Unknown author / Reddit
- Бывший муж сердился на меня за то, что ушла и забрала сына полутора лет. С его слов, он его безумно любит и жить без него не может. Так вот, под предлогом побыть с ребенком, пока он находился у нас в квартире, втихушку перерезал кабель телевидения и электропровода. Испортил арматуру сливного бачка, теперь вода бежит постоянно. Вот такая она — любовь отцовская! Я-то темноты не боюсь, а вот ребенка пришлось купать при свете восковой свечи. © Подслушано / VK
- Взяла мужа на роды. Сначала он гладил меня по плечу, это меня жутко бесило. Я попросила его отойти. А тот посмотрел на весь процесс и... бухнулся в обморок. Акушерки побежали спасать его, бросив при этом меня, потому что, видите ли, он ударился головой. Так этот человек еще потом целый час выпрашивал лед и требовал к себе внимания. © lipsticklady / Reddit
- Иногда кажется, что абсолютно все легче делать самой. По крайней мере, не будет никаких последствий. Укладывала ребенка спать, соседи время от времени шумели, поэтому я попросила мужа постучать по стенке, когда они в следующий раз будут нарушать тишину. Спустя минут 10 слышу, как муж со всей дури бьет в стену. Прибегаю в комнату, а там огромная дыра от его кулака. Пробил гипсокартон, который мы только недавно установили. Теперь еще эту дыру не будет заделывать больше года. © Палата № 6 / VK
Отношения — дело непростое, нередко приходится идти на компромисс. Так и сделали героини нашей подборки историй, которые честно рассказали каково это — принять детей своего мужчины от предыдущего брака.
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