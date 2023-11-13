17 находчивых крутышек, которые любую переписку превращают в комедийный шедевр

Мастерски выкручиваться из ситуации в переписках и находить остроумный ответ практически на любую тему — талант, которому можно только позавидовать. Наверное, именно поэтому пользователи зачастую с гордостью выкладывают в сеть свои самые удачные примеры. А мы собрали их в одну подборку, чтобы качественно поднять вам настроение.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu

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