17 неловких историй, после которых щеки краснеют как от мороза
Оказаться в позорной ситуации бывает раз плюнуть. Каждый из нас хоть раз испытывал такой сильный стыд, что и под землю провалиться мало. Вот почитайте истории о людях, которым в какой-то момент стало очень-очень неловко.
- Сегодня в поликлиннике медсестра рассказала историю. Дальше с ее слов. Зaxoдит вчepa мyжчинa кpoвь cдaвaть бeз бaxил. Я eмy гoвopю: «Myжчинa, нaдeньтe бaxилы». A oн мнe: «He мoгy нaгнyтьcя, y мeня paдикyлит». Я ceлa нa кopтoчки и нaдeлa eмy бaxилы. Ceгoдня пpиxoдит c шoкoлaдкoй. Я eмy гoвopю, мол, не надо. A oн: «Boзьмитe, пoжaлyйcтa. A тo мнe cтыднo. He былo y мeня paдикyлитa, я пpocтo бaxилы нaдeвaть нe xoтeл. A тeпepь coвecть мyчaeт». © Just Story / VK
- Специально составила небольшую мизансцену на кухне, чтобы отправить другу фото и вместе посмеяться. Ошиблась номером. Руководитель проекта увидел, как я сижу в домашней одежде за столом, напротив сидит моя собака на стуле, а я угощаю ее сладостями и что-то очень эмоционально рассказываю. Стыдно. © Подслушано / Ideer
- Знакомая варила холодец под руководством мамы по телефону. Долго варила. А потом мама сказала процедить через дуршлаг, чтобы выбросить лаврушку, перец, корень. В общем, все лишнее. Она и процедила. В раковину. © Лариса Ли
- Пoлгoдa живу в нoвoй квapтиpe. Изнaчaльнo coceдeй у мeня нe былo, твopилa чтo xoтeлa. Кpичaлa, гpoмкo cлушaлa музыку, ни в чeм ceбя нe oгpaничивaлa. Пpиeзжaeт кo мнe пoдpугa c дpузьями. Тaнцы, музыкa, 3 чaca нoчи. Oнa мeня cпpaшивaeт: «A ничeгo, чтo мы тaк гpoмкo?» Hу я бeз зaдниx мыcлeй и oтвeтилa (пpaвдa oчeнь гpoмкo): «A у мeня нeт coceдeй, бe-бe-бe». И уcлышaлa oтвeт чepeз cтeнку: «Mы зaceлилиcь, cкopo peмoнт, бe-бe-бe». © Истории из Жизни / VK
- Приготовила любимому борщ. Думала, придет с работы, поест свое любимое блюдо. В итоге такой вкусный получился, что я съела всю четырехлитровую кастрюлю за вечер. Вроде маленькая, худенькая, не особо-то понятно, куда это все влезло. Пришлось всячески врать и объясняться, почему мужик без ужина остался. Стыдно очень. © Подслушано / Ideer
- Моя мама рассказывала, что когда впервые встречала Новый год с мужем и свекрами, свекровь поправила ее приготовить оливье. Мама не знала этот салат, жили бедно, поэтому все указания выполнила. В том числе положила в салат горошек вместе с водой из банки. Бабушка долго удивлялась, почему оливье такой жидкий получился. Мама со страху не призналась. Только потом, через много лет, уже рассказывала всем как анекдот. © Nataliya Frolova
- В последний день отдыха в другой стране посидели с мужем в ресторане, и так получилось, что ушли, не заплатив. Муж думал, что я заплатила, а я думала, что он. В итоге просто встали и ушли, и никто нас не остановил. Заметили это только тогда, когда уже домой прилетели с отдыха. Сейчас так стыдно, но и что делать, не знаю. Я даже толком не помню, как ресторан назывался и где он находился, темно было и город незнакомый. Хоть ты лети обратно и ищи его! Ужасно себя чувствую. © Подслушано / Ideer
- Однажды вместо корицы посыпала шарлотку острым молотым красным перцем — упаковки были очень похожие. Сыплю и думаю, чего же запах не идет. Глянула на упаковку и обомлела. С перепугу решила сдуть, наклонилась пониже и как дуну. А потом глубоко вдохнула и опять дунула. Только тогда до меня дошло, какая я умная. Ну, отошла я маленько от перца, а шарлотку спасать надо. Что смогла смела, посыпала корицей. Даю мужу к чаю и молчу — смотрю, как отреагирует. Оказалось, вкусно. Довольно пикантно, но вкусно. © Алла Гиззатуллина
- В детстве застряла в ванной комнате. Шпингалет находился очень высоко для пятилетнего ребенка и закрылся как-то сам. Моя мама в слезы, кричит, чтобы я взяла тазик, встала на него и пыталась дотянуться. Я так и сделала, но открыть дверь ну никак не получалось! Кто же знал, что тазик нужно перевернуть и встать на него, а не в него. © My Story / VK
- Мне 40 лет. Однажды, покупая продукты в гипермаркете, решила попробовать конфету, прежде чем купить. Взяла трюфель, тайком запихнула в рот, прикрывая рукой. В тот момент казалось, что все на меня смотрят, пришлось чуть ли не целиком проглотить. Набрала пакет, иду на кассу оплачивать, охранник как-то подозрительно на меня посмотрел. Я, не придавая значения, стою такая деловая в норковой шубе. Сажусь в машину, достаю зеркало и вижу — весь рот и щеки в какао. И смешно, и стыдно. © My Story / VK
- Приехала в Питер на концерт. Дождливо, холодно. Чтобы согреться, зашла в первый же магазин, который оказался магазином белья. Ну и накупила лифчиков. Вечером при входе в заведение охрана попросила показать сумку. Когда они вынули ворох лифчиков, я была, мягко говоря, помидорного цвета. Сказала, что буду в артистов кидать. © Подслушано / Ideer
- Захожу в маркет. Там встречаю своего соседа, почтенного мужчину. Он меня поздравляет с праздником. По инерции со счастливой улыбкой на лице я тоже поздравляю его с праздником. Он слегка замешкался, но потом тоже улыбнулся. И только потом до меня дошло, что праздник, о котором шла речь — 8 марта. © Abbaszade Sevda
- Задержалась на работе, вызвала такси. Звонит муж, просит и его захватить по дороге. И вот, едем домой уже вместе. А у меня настроение ужасное, а он еще со своим кофе пристал. Говорит: «Любимая, ты устала, я тебе кофе купил». Я на ровном месте начинаю злиться. На работе довели, какой там кофе? Следующий день. Еду в такси. Говорю, мол, сейчас муж выйдет и заплатит. Таксист в ответ: «Вот у вас какой хороший муж. Встретит, заплатит за такси, а я вот вчера такую истеричку вез. Он ей кофе, а она истерику устроила». Стыдно. © My Story / VK
- Испекла пирог к приходу гостей. Домашние голодные, просят чуть-чуть отрезать. Говорю, мол, нет, дождемся гостей. Короче, про пирог вспомнила через 3 дня. Целый, ни кусочка ни съедено. Стоит в духовке. И вонючий, потому что с мясом. © Luiza Naximbekova
- Мы с мужем как-то хотели посмотреть фильм. Нашли кинотеатр, посмотрели время — вроде впритык, но на ближайший сеанс должны успеть. Приезжаем, покупаем билет, а в кассе никого. И что самое удивительное, места в центре свободны. И вообще, судя по всему, кроме нас, никто фильм не захотел смотреть. Мы прямиком в зал, контроллера нет. Заходим. 2 человека сидят и смотрят фильм, который уже идет. Мы подходим, а они сидят на наших местах. Мы от такой наглости аж прибалдели. Можно было бы сесть рядом, зал-то пустой, но тут дело принципа. В общем, согнали мы их, хотя они уверяли, что они именно эти места и покупали. Минут через пять только поняли, что кинозал действительно наш, но пришли мы раньше времени. И фильм, который шел перед нами, еще не закончился. Представляю реакцию людей. Смотрели себе спокойно фильм, а за 15 минут до окончания явились чудики и начали их сгонять. © Tory / ADME
- Как-то забрели мы с подругой в дом отдыха с огромнейшей территорией. По ней ездили электрокары и катали любопытных — не бесплатно, естественно. Но мы пришли погулять. Однако силы не рассчитали, идем уже к выходу и думаем, где бы по пути электрокар словить. И вот едет один. Подруга машет. Водитель останавливается. Происходит до ужаса странный разговор:
— А вы работаете?
— В смысле?
— До выхода нас довезете?
— Ну садитесь.
По дороге мужчина даже небольшую обзорную экскурсию провел. Выходим, спрашиваем сколько с нас, а он машет рукой, чтоб шли. И тут летит к нему тетенька с документами и кричит, что срочно нужна директорская подпись, а он где-то запропастился. Ой. © Elena Marchuk / ADME
- У меня недавно на работе случилась эпичная ситуация. По одному крупному делу постоянно общалась с мужчиной, контрагентом, так сказать. Общение — переписки в мессенджерах и звонки с сотового. И вот в мой кабинет заходит коллега и спрашивает, с кем я контактирую по этому самом делу. Я называю этого мужика, а она начинает его ругать. Мол, вечно тормозит, нужно постараться, чтобы он него что-то добиться. А я с ней соглашаюсь, на самом деле сложный товарищ. Отвели душу, коллега уходит, а я между делом беру свой сотовый и тут меня просто окатывает ледяной волной. Оказывается, по какой-то причине телефонный звонок с ним не завершился и мужик все слышал. © CatKate / ADME
А в дополнение к нашей подборке предлагаем прочитать еще одну статью о людях, у которых от стыда щеки разгорелись ярче гирлянд на новогодней елке.
AdMe/Народное творчество/17 неловких историй, после которых щеки краснеют как от мороза
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