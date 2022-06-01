17 неугомонных детей, которые помогают маме и папе прокачивать терпение

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Никто не говорил, что родительство всегда про беззаботное времяпрепровождение с детьми и совместные походы в цирк. Гораздо чаще именно благодаря нашим цветам жизни в родителях развиваются полезные навыки. Терпение и принятие, например.

Мы в ADME встретили в сети 17 родителей, которые, кажется, успели познать дзен за время жизни со своими детьми.

1. «Моим близнецам по 4,5 года. Они тренируют на мне искусство профессионального макияжа»

2. «Мой сын и его друг каждый съели по половине упаковки мяса и сыра вместо того, чтобы разделить одну пачку»

3. «Моя маленькая сестра хотела банан, но мы ей не разрешали и потому его решили не чистить. В итоге малышка решила проблему по-своему»

4. «Моя кудрявая дочка решила причесаться не своей расческой»

5. «Сынок откусил все головы от печенья в форме рыбок и оставил только хвосты»

6. «Мой сын заставил меня сфотографироваться с ним, пока он кормит меня своим завтраком»

7. «Мой 2-летний ребенок добрался до клубники и откусил от каждой по чуть-чуть»

8. «Мои дочки принесли мне целых 43 своих носка без пары»

9. «Не позволю стулу указывать мне, как правильно сидеть»

10. Когда у тебя растет маленькая бунтарка

Надпись на табличке: «Детский бассейн закрыт». — Прим. ADME.

11. «Мой 2-летний сын обгрыз края Cheetos»

12. «Мой сынок ест черничные оладьи только так и никак иначе»

13. «То, как мои дети оставили тарелку с крошками от брауни для следующего человека»

14. «Мои племянники сделали для меня бутерброд из моркови, шоколадного печенья и йогурта»

15. «Вот так мой сын ест хот-дог»

16. «Попросил свою дочку покормить наших 2 котов. В итоге попал на такую выставку»

17. «Мой 3-летний сын настоял на том, чтобы приготовить мне завтрак»