17 креативных невест, которые решили выйти замуж в нарядах с изюминкой и не прогадали
Свадебное платье — это очень важный элемент церемонии бракосочетания, который должен подчеркивать индивидуальность невесты и придавать ей особый шарм. Сейчас существует множество различных моделей и стилей подвенечных нарядов, поэтому ограничиваться белым платьем нет никакой необходимости.
А ценителей вампирской саги «Сумерки» в конце статьи ждет бонус от мастерицы, которая для своей торжественной церемонии сшила наряд как у Беллы Свон.
«Мечтала о подвенечном платье с радужным эффектом! Я сшила его на заказ»
«Мое черное свадебное платье! Я переживала, что оно будет выглядеть не очень, но рада, что доверилась своей интуиции»
«Расклешенные рукава приводят меня в восторг»
«Я заказала пошив свадебного платья в желто-горчичных тонах»
«От этого подвенечного наряда в восторге даже мой муж»
Наряд невесты похож на небо на закате
«Моя сестра выходит замуж. Я связала для нее платье»
«У нас будет не пышная свадьба, а скромная домашняя церемония. Я отыскала для нее идеальный наряд. В нем даже карманы есть!»
«Мое платье не похоже на остальные и я этому очень рада»
«Свекровь сшила мне свадебное платье в винтажном стиле. Вообще-то она парикмахер, но делает круто все, к чему прикасается»
Разноцветный пояс на этом платье — не традиционное украшение какого-то народа, а задумка невесты. Это отсылка к цветам локаций в играх серии Pokemon
«Я сама сшила себе скромный подвенечный наряд»
«В этом платье мне сразу захотелось сказать „Да!“ своему любимому»
Красное свадебное платье подойдет не каждой, но эта невеста сияет в нем ярче звезд
Синее свадебное платье выглядит ярко и сразу запоминается
Невеста решила почтить память брата и попросила расписать свою подвенечную обувь в его честь
«Я купила 3 платья на свою свадьбу: для официальной церемонии, для приема и для зажигательных танцев. Никаких других мне и даром не надо!»
Бонус: «Решила сшить платье как у Беллы из „Сумерек“»
Для большинства девушек свадебное платье — это не просто наряд на один день, а нечто большее. Многие невесты стараются либо добавить в него свою изюминку, либо вовсе создать этот шедевр самостоятельно, чтобы такого платья не было больше ни у кого в мире. Кстати, на уникальный наряд не обязательно тратить сумасшедшие деньги: иногда нечто крутое можно отыскать за сущие копейки.