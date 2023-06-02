17 креативных невест, которые решили выйти замуж в нарядах с изюминкой и не прогадали

Свадебное платье — это очень важный элемент церемонии бракосочетания, который должен подчеркивать индивидуальность невесты и придавать ей особый шарм. Сейчас существует множество различных моделей и стилей подвенечных нарядов, поэтому ограничиваться белым платьем нет никакой необходимости.

А ценителей вампирской саги «Сумерки» в конце статьи ждет бонус от мастерицы, которая для своей торжественной церемонии сшила наряд как у Беллы Свон.

«Мечтала о подвенечном платье с радужным эффектом! Я сшила его на заказ»

«Мое черное свадебное платье! Я переживала, что оно будет выглядеть не очень, но рада, что доверилась своей интуиции»

«Расклешенные рукава приводят меня в восторг»

«Я заказала пошив свадебного платья в желто-горчичных тонах»

«От этого подвенечного наряда в восторге даже мой муж»

Наряд невесты похож на небо на закате

«Моя сестра выходит замуж. Я связала для нее платье»

«У нас будет не пышная свадьба, а скромная домашняя церемония. Я отыскала для нее идеальный наряд. В нем даже карманы есть!»

«Мое платье не похоже на остальные и я этому очень рада»

«Свекровь сшила мне свадебное платье в винтажном стиле. Вообще-то она парикмахер, но делает круто все, к чему прикасается»

Разноцветный пояс на этом платье — не традиционное украшение какого-то народа, а задумка невесты. Это отсылка к цветам локаций в играх серии Pokemon

«Я сама сшила себе скромный подвенечный наряд»

«В этом платье мне сразу захотелось сказать „Да!“ своему любимому»

Красное свадебное платье подойдет не каждой, но эта невеста сияет в нем ярче звезд

Синее свадебное платье выглядит ярко и сразу запоминается

Невеста решила почтить память брата и попросила расписать свою подвенечную обувь в его честь

«Я купила 3 платья на свою свадьбу: для официальной церемонии, для приема и для зажигательных танцев. Никаких других мне и даром не надо!»

Бонус: «Решила сшить платье как у Беллы из „Сумерек“»