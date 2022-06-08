17 незабываемых коллег, которые и себя повеселят, и окружающим настроение поднимут

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Порой нам может показаться, что трудовые будни совсем не про юмор и развлечения на рабочем месте. Однако даже в пасмурном офисе нет-нет да проскакивает пара-другая добрых шуток, которые помогают быстрее справиться даже с бесконечными отчетами и сводками.

Мы в ADME знаем, что от доброжелательности и креативности коллектива зависит не только настроение. Подборка кадров со всего света вторит этим словам, а приятный бонус в конце статьи доказывает, что простой рабочий день иногда резко может стать полным неожиданностей.

1. «Женщина на работе решила нарядиться шляпой из „Гарри Поттера“»

2. «Несколько дней назад наш сослуживец весь день работал в мексиканском наряде»

3. «Я просто в восторге от маски, которую мне напечатал товарищ по работе на 3D-принтере»

4. «Одна из моих сотрудниц сломала систему и отрезала себе кусочек торта вот так»

5. «Мой коллега любит убивать время при помощи паяльника, когда ему становится скучно»

6. «Мой коллега работает в противогазе, когда ему приходится резать лук»

7. «Вы только посмотрите на пирожные, которые испекла одна из моих коллег»

8. «Кто-то в моем офисе защищает свое молоко как только может»

9. «Вчера вечером меня подвез коллега. Я буквально закричала от восторга, когда он вручил мне это»

10. «Эту коровку я связала для дочери моей коллеги»

11. «Кто-то из наших сотрудников клялся, что принес закуску, которой хватит на всех. Вот как она выглядела на самом деле»

12. «Это фото было сделано моим коллегой и демонстрирует то, что я делаю лучше всего на свете»

13. «В мой последний рабочий день коллеги приготовили мне кексы в стиле Тейлор Свифт»

14. «Один из моих сослуживцев удивил меня вот такими носками. Просто посмотрите на них!»

15. «Приготовил членам нашей рабочей команды настоящую вкуснотень»

16. «Один из работников нашей фирмы попытался починить часы»

17. «Мы с коллегой выжгли шахматную доску на пне старого дерева. А это наша первая игра с цветами одуванчика и клевера»

Бонус: иногда на работе можно встретить и такое

«Мой коллега по работе вышел вынести мусор и вдруг обнаружил их».