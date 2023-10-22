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17 огненных отзывов из интернета, которые можно читать вместо анекдотов

Народное творчество
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Мы частенько ищем в сети отзывы на товары и услуги, которые нас заинтересовали, и иногда натыкаемся на настощие перлы. На решение о покупке они вряд ли повлияют, а вот развеселить точно могут. Почитайте только.

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Для создания этого материала был использован источник: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: eleryMan7 / Imgur

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Если вам встречались комичные отзывы в интернете, присылайте их нам, сделаем новую крутую статью. Вот как эти, например:

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AdMe/Народное творчество/17 огненных отзывов из интернета, которые можно читать вместо анекдотов
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