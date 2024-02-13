17 остросюжетных переписок, в которых логика даже не ночевала
Люди разные, и требовать от других думать так же, как ты сам, было бы странно. Но иногда чья-то логика настолько выходит за рамки разумного, что это вызывает ступор. Именно такие ситуации в переписках от пользователей мы и собрали в этой статье.
1.
Для создания этого материала был использован источник: © wow*** / Twitter
2.
Для создания этого материала был использован источник: © Просто мемы / VK
3.
4.
5.
Для создания этого материала был использован источник: © dan96 / Pikabu
6.
7.
8.
Для создания этого материала был использован источник: © AySmerch / Pikabu
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
AdMe/Народное творчество/17 остросюжетных переписок, в которых логика даже не ночевала
Поделиться этой статьёй