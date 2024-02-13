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17 остросюжетных переписок, в которых логика даже не ночевала

Народное творчество
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Люди разные, и требовать от других думать так же, как ты сам, было бы странно. Но иногда чья-то логика настолько выходит за рамки разумного, что это вызывает ступор. Именно такие ситуации в переписках от пользователей мы и собрали в этой статье.

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Для создания этого материала был использован источник: © wow*** / Twitter

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Для создания этого материала был использован источник: © Просто мемы / VK

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Для создания этого материала был использован источник: © dan96 / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: © AySmerch / Pikabu

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А вот и другие статьи с остросюжетными переписками:

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AdMe/Народное творчество/17 остросюжетных переписок, в которых логика даже не ночевала
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