17 остроумных переписок, от чтения которых оторваться не проще, чем от пакетика семечек

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Мы так часто переписываемся друг с другом по делу и для развлечения, что добрая треть переписок превращается просто в обмен шутками. Следующие переписки — как хорошее блюдо, в которых вместо соуса лаконичные и неожиданные ответы, а в качестве приправы — меткие фразы и остроты.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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