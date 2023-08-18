17 остроумных переписок, от чтения которых оторваться не проще, чем от пакетика семечек
Мы так часто переписываемся друг с другом по делу и для развлечения, что добрая треть переписок превращается просто в обмен шутками. Следующие переписки — как хорошее блюдо, в которых вместо соуса лаконичные и неожиданные ответы, а в качестве приправы — меткие фразы и остроты.
1.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
2.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: conte.Cagliostro / Pikabu
3.
4.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
5.
6.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: date15052009 / Pikabu
7.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu
8.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dan96 / Pikabu
9.
10.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dushniiila / Twitter
11.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dushniiila / Twitter
12.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu
13.
14.
15.
16.
17.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: timm8333 / Pikabu
Если у вас есть желание поднять себе настроение порцией чего-то бодрящего, словно кофе, следующая подборка твитов будет как раз к месту.