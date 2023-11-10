17 переписок, после хочется отключить звук на телефоне. Навсегда
Наверное почти с каждым человеком было такое — открываешь непрочитанное сообщение и буквально выпадаешь в осадок. Фраза собеседника настолько разочаровывает, что аж на душе горько. Это и случилось с героями нашей подборки, которые после СМС-переписки как-то резко захотели выключить телефон и уйти жить в лес.
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А еще у нас есть статья с подборкой СМС, после получения которых собеседники буквально зависли на несколько минут.
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Внезапные СМС могут огорчить или рассмешить. У нас есть еще одна подборка СМС-переписок, с таким финалом, что и добавить-то больше нечего. А также мы нашли рабочие переписки, про которые так и хочется сказать «Да, жизненно».