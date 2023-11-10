17 переписок, после хочется отключить звук на телефоне. Навсегда

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Наверное почти с каждым человеком было такое — открываешь непрочитанное сообщение и буквально выпадаешь в осадок. Фраза собеседника настолько разочаровывает, что аж на душе горько. Это и случилось с героями нашей подборки, которые после СМС-переписки как-то резко захотели выключить телефон и уйти жить в лес.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: GAS78 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Managin / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu

А еще у нас есть статья с подборкой СМС, после получения которых собеседники буквально зависли на несколько минут.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Capybara1907 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu

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