17 пассажиров, которые просто сели в общественный транспорт, а попали в какое-то шоу
Бабулька, которая пытается выдрать прядь чужих волос, невеста, решившая заснять нестандартные фото в час пик, и дамочка, которая думает, что ей все должны, — каких только странных попутчиков не встретишь в общественном транспорте. К счастью, как показывают следующие истории, некоторые чудаки оказываются на поверку милейшими людьми, с которыми приятно иметь дело.
- Выхожу как-то из подземки и вижу, что мой автобус тихонечко отъезжает. Ну, естественно, хочется на него попасть. Набираю скорость, как на стометровке, и галопом запрыгиваю на ходу в еще открытые двери автобуса. Счастью не было предела, мое лицо, вероятно, сияло, как отполированное зеркало. И вдруг я заметила, что 10-20 пассажиров смотрят на меня в упор ошарашенными глазами. И вспомнила, что у меня громадное пузо из-за 8-месячной беременности, и покраснела, понимая, что не должна я так бегать. © Emma Loera
- Еду в троллейбусе. Неподалеку сидят 3 бабульки и парень. И тут слышу, как говорят парню:
— Ну, чего расселся? Уступи место дедушке.
Смотрю, над ними стоит пожилой мужчина, в черной водолазке, брюки отутюжены, седые волосы уложены, спина прямая, плечи расправлены. Парень начинает подниматься, и тут мужчина с непередаваемым презрением, глядя на бабушку, выдает:
— Какой я вам дедушка?!
Бабулька аж растерялась, ресницами хлопает. Парень застыл: не знает, то ли вставать, то ли садиться.
— Сиди, незачем мне место уступать, — величественно промолвил мужчина и остался стоять. © Tigrabux / Pikabu
- Еду утром в метро. Поезд резко притормаживает и рядом стоящая девушка, лет 25, хватается за мое пальто и пытается не упасть. При этом она по случайности очень больно наступает каблуком мне на ногу. Я демонстративно вздыхаю и смотрю на нее. Она так же глубоко вдыхает и выдает:
— Вы что, меня только что понюхали?
— Что?
— А я вас понюхала.
Двери открываются, и она, хихикая, выбегает с вагона. © einkarf / Pikabu
- Eхала в автобусе. На очередной остановке заходит собака с пакетом в зубах. Спокойно проходит на место для колясок, ставит пакет и едет. Перед нужной остановкой собака встала в очередь на выход через переднюю дверь. Вышла спокойно. Меня удивило, как она все осмысленно делала. На остановке ее встретил какой-то мужчина, погладил, что-то сказал, собака оглянулась на автобус... А мы тем временем заметили забытый пакет. Один из пассажиров не выдержал и закричал: «Водитель, стой, собака пакет забыла!» Двери открылись, пес залетел, забрал пакет и побежал по своим делам. © lutaosk / Pikabu
- Ехала в метро. Мои волосы были собраны в пучок на макушке. И тут чувствую, что кто-то схватил меня за волосы и пытается выдрать прядь. Оборачиваюсь — а это бабка, которая сидит за мной. Я оттолкнула ее руку и пересела на место в другом конце вагона. Но она продолжала пялиться и обсуждать меня со своей подругой. Тогда я не выдержала, сняла солнцезащитные очки и, глядя на нее в упор, спросила: «У нас есть о чем поговорить?» Она тут же отвела взгляд, и всю оставшуюся дорогу делала вид, что меня не существует. © WinniHawkws / Reddit
- Я сел в автобус. На соседнем месте устроился какой-то жутковатый тощий старик с сумасшедшим взглядом Стива Бушеми. Через час езды начался безумный разговор, во время которого он снял с руки протез и заменил его заостренным крюком. © holla_snackbar / Reddit
- Еду в метро, народу много. Теснота страшная. В таких местах женщины прижимаются всеми частями тела, не замечая, что можно немного отодвинуться. Мужчины стараются все же сохранять хоть небольшое расстояние. Стою, зажатая всеми прелестями тетенек, вся взмокшая, и думаю: «Почему женщины не ощущают хоть чуть-чуть дистанцию как мужчины?» И тут не знаю, что на меня нашло, но я не выдержала и завопила: «Господи, хоть один мужчина прижался бы, а то одни тетеньки да тетеньки!!!» В вагоне стоял взрыв хохота. © Мадина Мукушева
- Как-то еду, держусь за поручень, слушаю музыку в наушниках, и тут замечаю, что на меня все косятся. Мне это показалось странным, но я не подал виду. И уже ближе к станции, когда вынул наушники, я понял, что косились не на меня, а на парня лет 20, который сидел сзади меня и, смотря перед собой стеклянными глазами, полными ужаса и паники, проговаривал, как его зовут и где он живет. © ReinhardTheFox / Pikabu
- Ехал на метро в 2 часа ночи. В последнюю секунду перед закрытием дверей один парень вбежал в вагон. После чего стал перебегать от одной стороны вагона к другой, имитируя боксерский поединок, в то время как телефон в его кармане проигрывал саундтрек из фильма «Рокки». Каждый раз, когда метро останавливалось, он перебегал в следующий вагон, где повторял свое представление. За 45 минут, которые заняла моя поездка, он ни разу не остановился и успел побывать в моем вагоне 3 раза. © Brexinga / Reddit
- Мне было 7 лет, когда это случилось. Я спускался на эскалаторе, когда услышал жуткие крики. Я и другие пассажиры уже думали, что случилось что-то ужасное. А оказалось, что одной невесте пришла в голову мысль сделать в час пик несколько атмосферных фотографий рядом с поездом. Вот только тот эскалатор был и так слишком узким, а уж для ее пышного платья — тем более. Оно просто застряло в нем и было все снизу покрыто черным машинным маслом. Она рыдала навзрыд. © Vinny7777777 / Reddit
- Сегодня ехала в маршрутке. Все сидячие места были заняты. Когда я зашла в маршрутку, один мальчик решил уступить мне место, но его мама спросила, куда он собрался. Мальчик объяснил, что хочет уступить мне место, но мама что-то шепнула ему на ушко, так что он сел и стал смотреть в окно. Странная мама, зачем так делать, не понимаю. © Палата № 6 / VK
- Еду с работы в автобусе и раздумываю над новым проектом. И тут замечаю, как парень, стоящий на задней площадке напротив меня, на каждой остановке выскакивает из автобуса и начинает строить веселые рожицы. А потом запрыгивает обратно в автобус. Мне неудобно было его рассматривать, ну мало ли что у человека в жизни происходит! Пусть веселится. На пятой остановке он уже на такие выкрутасы пошел, что я не выдержала и улыбнулась. И тут парень подскочил прямо ко мне с громким криком облегчения: «Ну, наконец-то вы улыбнулись, девушка! Я уже замучился рожицы выдумывать для вас! Больше не грустите так! Обещаете?» Пришлось пообещать. © Влада Батурова
- Парень в лондонском метро всю поездку пытался впихнуть мне соус. Он спросил, не хочу ли я яблочного соуса, и я, немного растерявшись, вежливо отказался. После чего он настойчиво повторил вопрос: «Хочешь яблочного соуса? Уверен, что нет? Да возьми же. Я отдам его тебе бесплатно». Я вежливый человек, поэтому просто отказывался минут 5, пока не пришло время выходить. © Unknown author / Reddit
- Недели 2 назад еду в метро. Рядом со мной садится парень немногим старше меня. Сидит он в наушниках, смотрит на телефоне фильм. Я обычно стараюсь не пялиться в подобных случаях, людям это не очень приятно, но тут я уж не могла оторваться. Там был фильм про вампиров, они бегут по поезду, такой экшен. Ну едем мы так минут 5, и тут он достает один наушник и протягивает мне. Это было просто невероятно мило! © Палата № 6 / VK
- Стою на остановке, подъезжает маршрутный автобус, в котором даже мухе будет тесно. Думаю: подожду следующий. А тут смотрю — в окне маршрутки кто-то машет. Оказалось, сын мой едет с работы. Ну, думаю, втиснусь как-нибудь. На следующей остановке вышли 2 человека, но вместо них с большим натиском (и перевесом) зашла она — прынцесса! И тут началось: «Подвиньтесь все!» Я обычно стараюсь любые неурядицы решать мирным путем. Но когда эта мадам в приказном тоне скомандовала, чтобы молодые люди вышли вон из маршрутки и шли пешком, я не выдержала. Максимально грубым голосом, с употреблением жаргона лиц из мест не столь отдаленных я пожелала прынцессе «погаснуть». Мадам даже не доехала до следующей остановки, попросила водителя остановить на полпути, что он и сделал. © Ya Dezire / ADME
- Сдал кровь, иду на автобус и тут понимаю, что опаздываю на него, а следующий транспорт аж через час. Недолго думая, я бросился бежать, забыв, что сразу после донорской сдачи крови этого делать нельзя. Добрался к остановке как раз в тот момент, когда автобус подъехал. И тут прямо перед автобусом почувствовал, что теряю сознание. Упал в обморок, а, когда очнулся, обнаружил, что автобус все еще стоит на месте, а водитель автобуса и все пассажиры в удивлении смотрят на меня. Я собрался с силами, поднялся на ноги, залез в автобус, и меня тут же вырвало в мусорное ведро водителя. Как ни странно, но он не выгнал меня из автобуса, и остальная часть поездки прошла, как обычно. © Unknown author / Reddit
- Села в маршрутку рядом с водителем — на свое любимое место. Начинаем болтать с ним. Чувствую, что парень-водитель явно мной заинтересовался. И тут он сворачивает с маршрута и углубляется в какой-то незнакомый глухой район, где я вообще ни разу в жизни не была. А я замечаю, что в салоне, кроме меня, никого. На мои робкие вопросы отвечает, дескать, маршрут изменили и надо сюда заезжать. Вокруг одни кусты и народу нет. Дальше — страшнее. Останавливает он машину у какого-то здания, поворачивается ко мне и достает огромный нож. У меня в груди все похолодело! А он открывает дверь и выходит с этим ножом на улицу. Я сижу ни жива и ни мертва. И тут он возвращается — с огромным букетом сирени для меня! В маршрутку подтягиваются пассажиры — оказывается, это какая-то больница, маршрут и впрямь изменили. © Виолетта Закуринтикова / ADME
Странными бывают не только попутчики, но и соседи. И иногда с последними приходится идти на довольно суровые меры, чтобы их утихомирить.
AdMe/Народное творчество/17 пассажиров, которые просто сели в общественный транспорт, а попали в какое-то шоу
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