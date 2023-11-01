17 пассажиров, которые просто сели в общественный транспорт, а попали в какое-то шоу

Бабулька, которая пытается выдрать прядь чужих волос, невеста, решившая заснять нестандартные фото в час пик, и дамочка, которая думает, что ей все должны, — каких только странных попутчиков не встретишь в общественном транспорте. К счастью, как показывают следующие истории, некоторые чудаки оказываются на поверку милейшими людьми, с которыми приятно иметь дело.