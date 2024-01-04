17 продавцов и покупателей, которых так и подмывает сморозить что-нибудь в СМС-переписках
Многие хоть раз, да пытались продать что-нибудь в интернете или, по крайней мере, слышали о подобных сделках от знакомых. В таких беседах частенько бывают неадекватный торг, странные объяснения о причинах продажи и прочие приколы. Мы покопались во всемирной сети и выудили забавные скриншоты переписок между покупателями и продавцами.
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Переписки между покупателями и продавцами иногда так и хочется заскринить и показать кому-нибудь. Наша подборка подошла к концу, но у нас есть еще статья с СМС-переписками, которые были бы скучны и неинтересны, если не эпичный финал.