17 пушистиков, которым так и хочется сказать: «Ах ты ж наглая морда!»

У всех есть свои плюсы и минусы, даже у милых котиков. На самом деле эти хитрые пушистые наглецы пытаются навести свои порядки. А люди даже не замечают, как попадают под мягкую лапку «домашнего тирана». Хозяева даже с какой-то с гордостью рассказывают о кошачьих шалостях, включая сворованные лифчики и покусанные цветы.

Мы в ADME любим истории про усатых-полосатых и с удовольствием делимся с читателями своими находками.

«Я оставил кошку у друзей на выходные. И она в течение первых же 5 минут сходила в туалет в самое „подходящее“ место»

«Моего мехового дурачка поймали за ксерокопированием его филейной части»

Кажется, что рыжий кот на заднем плане ему завидует. © Skittynator / Reddit

«Она орет и залезает на ноутбук моего парня, чтобы он спал, а не смотрел сериал. А потом идет и ложится к нему под одеяло»

«Она занимает мое место каждый раз, когда я встаю со стула и иду в ванную»

Ей нельзя на полку, потому что она ест цветок, но ее это не останавливает

Ни стыда ни совести

Грызет провода, особенно от дорогой техники

Всегда выгоняет молодого человека с его кресла, а ему приходится сидеть на табуретке

«Присматриваю за котом, пока подруга в отпуске. Этот меховой мешок 2 дня подряд будит меня в 4:01 — бедный котик хочет кушать»

Устраивает аквадискотеку — опрокидывает миску с водой

Такое ощущение, что котик планирует что-то недоброе

Места полно, но он сел на одежду

Умеет выплевывать лекарства в лицо хозяйке

Бабушка не закрыла окно в дом и утром обнаружила его в раковине

За эту неделю разбил 2 цветочных горшка и дважды окунулся в унитаз

Превратил диван в когтеточку

«Моя кошка Панда заняла себе собачью лежанку, и песели не знают, что с этим делать»