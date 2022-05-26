17 пушистиков, которым так и хочется сказать: «Ах ты ж наглая морда!»
У всех есть свои плюсы и минусы, даже у милых котиков. На самом деле эти хитрые пушистые наглецы пытаются навести свои порядки. А люди даже не замечают, как попадают под мягкую лапку «домашнего тирана». Хозяева даже с какой-то с гордостью рассказывают о кошачьих шалостях, включая сворованные лифчики и покусанные цветы.
Мы в ADME любим истории про усатых-полосатых и с удовольствием делимся с читателями своими находками.
«Я оставил кошку у друзей на выходные. И она в течение первых же 5 минут сходила в туалет в самое „подходящее“ место»
«Моего мехового дурачка поймали за ксерокопированием его филейной части»
- Кажется, что рыжий кот на заднем плане ему завидует. © Skittynator / Reddit
«Она орет и залезает на ноутбук моего парня, чтобы он спал, а не смотрел сериал. А потом идет и ложится к нему под одеяло»
«Она занимает мое место каждый раз, когда я встаю со стула и иду в ванную»
Ей нельзя на полку, потому что она ест цветок, но ее это не останавливает
Ни стыда ни совести
Грызет провода, особенно от дорогой техники
Всегда выгоняет молодого человека с его кресла, а ему приходится сидеть на табуретке
«Присматриваю за котом, пока подруга в отпуске. Этот меховой мешок 2 дня подряд будит меня в 4:01 — бедный котик хочет кушать»
Устраивает аквадискотеку — опрокидывает миску с водой
Такое ощущение, что котик планирует что-то недоброе
Места полно, но он сел на одежду
Умеет выплевывать лекарства в лицо хозяйке
Бабушка не закрыла окно в дом и утром обнаружила его в раковине
За эту неделю разбил 2 цветочных горшка и дважды окунулся в унитаз
Превратил диван в когтеточку
«Моя кошка Панда заняла себе собачью лежанку, и песели не знают, что с этим делать»
А ваши питомцы ведут себя хорошо или хулиганят?
Фото на превью kindofsam / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 пушистиков, которым так и хочется сказать: «Ах ты ж наглая морда!»
Поделиться этой статьёй