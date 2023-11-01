17 рабочих переписок, после прочтения которых хочется телефон убрать куда-нибудь подальше
Сообщения в мессенджерах настолько прочно вошли в нашу жизнь, что даже рабочий процесс уже почти немыслим без пары-тройки чатов с коллегами, начальниками или соискателями. И среди, казалось бы, формальных бесед нередко проскальзывают такие сообщения, которыми так и хочется поделиться со всем интернетом.
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Переписки действительно иногда могут поставить в ступор. А иногда и вовсе после прочтения очередного сообщения так и хочется убрать телефон подальше и уйти в лес.