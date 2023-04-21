17 работничков, которые сотворили такое, что без слез и не взглянешь

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Порой кажется, что некоторые дизайнеры буквально соревнуются за то, чтобы привлечь внимание людей. И иногда для этого они используют ну крайне нестандартные способы. Но, возможно, это и не так плохо, ведь именно так появляется множество крышесносных вещей.

«В кабинете моего врача есть вот такой ящик, он с ума меня сводит просто»

У самих врачей есть тоже немало приключений на рабочем месте.

Грязные шторы? Нет, это дизайн такой

«Так выглядит мой вантуз: почти 2 метра в длину»

Так сказать, почувствуй себя королем. © WalterWhite0001 / Reddit

«И ведь кто-то реально ездит на этой машине»

«У нас в универе есть вот такое кресло»

А кто-то бросает 3 университета и живет себе припеваючи.

«Увидел в торговом центре. Тут точно никакие правила не нарушены?»

«Вот такая у меня шкатулка»

Похожа чем-то на человека, который переборщил с пластикой. © ultrapoo / Reddit

«Переехал в новый дом и понял, что не могу нормально открыть ящики на кухне, они просто упираются в батарею»

«Почти невозможно понять, откуда пойдет вода — из крана или из фильтра»

И как тут проехать?

Зеркало повернуто настолько, насколько это вообще возможно. Пока не наклонишься — ничего не увидишь

«Блестки с этой сумки гарантированно будут абсолютно повсюду»

«Отверстие для крышки — идея неплохая, но при готовке все настолько горячее, что использовать его нереально»

«Столб построили уже после дома»

Уточка-панк сурова, но, конечно, очаровательна

«Туалет в пиццерии. 2 кабинки разделены стенкой, но двери до нее не достают»

«Мой муж стоит в промежутке, так как стенку просто не достроили до конца».

Тут есть окошко между кабинками