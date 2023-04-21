17 работничков, которые сотворили такое, что без слез и не взглянешь
Порой кажется, что некоторые дизайнеры буквально соревнуются за то, чтобы привлечь внимание людей. И иногда для этого они используют ну крайне нестандартные способы. Но, возможно, это и не так плохо, ведь именно так появляется множество крышесносных вещей.
«В кабинете моего врача есть вот такой ящик, он с ума меня сводит просто»
- У самих врачей есть тоже немало приключений на рабочем месте.
Грязные шторы? Нет, это дизайн такой
«Так выглядит мой вантуз: почти 2 метра в длину»
- Так сказать, почувствуй себя королем. © WalterWhite0001 / Reddit
«И ведь кто-то реально ездит на этой машине»
«У нас в универе есть вот такое кресло»
А кто-то бросает 3 университета и живет себе припеваючи.
«Увидел в торговом центре. Тут точно никакие правила не нарушены?»
«Вот такая у меня шкатулка»
- Похожа чем-то на человека, который переборщил с пластикой. © ultrapoo / Reddit
«Переехал в новый дом и понял, что не могу нормально открыть ящики на кухне, они просто упираются в батарею»
«Почти невозможно понять, откуда пойдет вода — из крана или из фильтра»
И как тут проехать?
Зеркало повернуто настолько, насколько это вообще возможно. Пока не наклонишься — ничего не увидишь
«Блестки с этой сумки гарантированно будут абсолютно повсюду»
«Отверстие для крышки — идея неплохая, но при готовке все настолько горячее, что использовать его нереально»
«Столб построили уже после дома»
Уточка-панк сурова, но, конечно, очаровательна
«Туалет в пиццерии. 2 кабинки разделены стенкой, но двери до нее не достают»
«Мой муж стоит в промежутке, так как стенку просто не достроили до конца».
Тут есть окошко между кабинками
- Видимо, дизайнеры хотели, чтобы мы с соседом по туалетной кабинке держались за руки. © Singer-Such / Reddit
Фото на превью roofiedoodle / Reddit
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