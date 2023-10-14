17 раз, когда дружба оказалась хрупкой, как первый осенний лед

Супруги могут сменяться, а верные друзья остаются не смотря ни на что. Мы привыкли так думать, еще и «Секс в большом городе» ведь смотрели. Но на деле так бывает не всегда. Порой дружба, которая длилась десятилетиями, может разрушиться из-за непоставленного лайка. Или, как ни банально, из-за одолженных денег.