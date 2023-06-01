17 раз, когда мастера в салонах красоты будто бы учились на курсах под названием «Руки-крюки»

Кто-то может смеяться над тем, что неудачно подстриженная челка и испорченный маникюр способны вызвать слезы. Мы считаем, что это серьезный повод для грусти. Перед вами подборка о людях, которые смело рассказали о своих провальных преображениях.

В 12 лет уговорила маму разрешить мне покраситься. Она денег дала, но мало. Только в одной парикмахерской сказали, что покрасят, если краску куплю. А волосы были длинные, до талии. Ну я купила пачку, покрасили. Мне надели пакетик на голову и предложили самой до дома добежать и смыть. Так и сделала. В итоге от корней волосы были одного цвета, а от шеи и ниже остались родного цвета. © dementian / Pikabu

Сделала асимметричную стрижку и обалдела от неземной красоты. Я стала получаться на фото, я делала селфи на каждом шагу. Но захотелось мне срезать прядку над ушком, поторопилась и пошла в парикмахерскую у дома. Мне сказали, что нужно подровнять (недели 2 уже прошло), и я дала согласие. В итоге это была новая стрижка, которая мне абсолютно не шла. И вот я снова на фото уродина, я снова не люблю зеркала. Я рыдала у мужа на плече. © Чёрная Жемчужина / ADME

«Попросил местного парикмахера немного уменьшить длину»

Я училась в 4-м классе, когда бабушка решила отвеcти меня в салон. Я была так взволнована, ведь это был первый мой «взрослый» поход к парикмахеру. Радость продлилась недолго. Когда я посмотрела в зеркало, то увидела, что выгляжу как бабушка, только моложе: с короткими волосами и плотной завивкой. Мои сестры прикалывались надо мной весь день. © Roo514 / Reddit

Так выглядит работа «профессионала»

Они с вас еще $ 50 взяли? Позорище! Я любитель, но и то сделала бы лучше. © sbwboi / Reddit

Снималась в рекламе известного салона красоты. Меня, обладательницу густой шевелюры золотисто-русого цвета, выбрали из сотни участниц. Парикмахер, которая делала окрашивание и укладку для фото, сознательно испортила и сожгла мои волосы. Да так, что после фотосессии пришлось постричься под каре. Мало шансов отрастить такие же. Кроме того, вместо обещанных ₽ 25 000 мне заплатили только ₽ 3 000. Свои прекрасные волосы теперь вижу только на рекламных постерах. © Подслушано / VK

Я мечтала о спиральной химии и о красивых рыжих локонах. Мне сожгли все: волосы были как мочалка с парика клоуна. Мне нужно было выходить замуж. Соседка сделала великую прическу типа «гнездо глухаря». Хорошо, что платье было короткое и ноги мои выглядели просто потрясающе. Это хоть немного отвлекает от головы на фотографиях. Это сейчас уже можно поржать, тогда было не до смеха. © Tanya Gorbachev / ADME

«Макияж на свадьбу, за который я заплатила $ 60»

Подруга впервые пошла делать шеллак. На 2-й день он стал облезать. Это было ожидаемо, потому что она пошла в какой-то стремный салон с подозрительно низкой ценой.

У мамы кудрявые волосы, которые не так-то легко подстричь. Она ходила к проверенному мастеру, но тут решила сходить в парикмахерскую за углом. Там работала какая-то тетка, не имеющая даже диплома с курсов. Она просто взяла вытянула ей рукой все волосы и отрезала по прямой линии концы. Когда голова высохла, у мамы вместо красивой укладки, с которой она пришла в так называемый салон, был в прямом смысле одуванчик.

«Тьфу, это не то, что я просила. Я выбрала № 7, а вот результат. А ведь я на свой день рождения так хотела что-то яркое и веселое!»

Нашла мастера по бровям с тонной положительных отзывов. Договорились, что прямо чуть-чуть внизу уберет и все. Чувствую, что дергает долго и много. Думаю, ладно, это, наверное, «пушной» волос просто, который не особо заметен. В итоге девушка выщипала мне одну бровь и показывает в зеркало. Я смотрю, а там нет аж трети толщины! Но не оставлять же вторую бровь шире? Пусть хотя бы симметрично тонкими будут. Я надеялась, что брови у меня, как всегда, через 2–3 недели отрастут и это позорище исчезнет. Но нет! Впервые в жизни у меня брови не могли отрасти полгода!

Я была в 8-м классе. Сказала парикмахерше отрезать 5 см. А она запустила пальцы в мои волосы, отступила 5 см от головы и как резанула! Отстригла мне прядь выше плеч. А у меня были волосы по попу! В итоге — каре. Я рыдала в подушку несколько недель. С тех пор в парикмахерскую ни ногой. © Samantha Kannan / Quora

Подруга открыла салон, я по-дружески решила ее поддержать. У меня густые черные волосы, никогда с ними не экспериментировала, ну и подруга предложила осветлить пару прядей. Окей. Она нанесла осветлитель, а потом начала жаловаться на мужа. Долго говорила. Чувствую, мой скальп горит, а она говорит: «Да все норм, жди». «Нет уж, — говорю, — смывай». Когда она быстренько все смыла, смотрюсь в зеркало, а волосы стали желтыми и торчали как солома. Я была похожа на пугало. Молча заплатила и ушла. Волосы потом пришлось остричь. Но ничего, карма ее настигла. Через 3 месяца ее салон с треском закрылся. © Sandra Bard / Quora

Вот такой френч сделали девушке на свадьбу: из-под белого лака кое-где виден натуральный цвет ногтей

Пошла к новому мастеру красить брови. Поспала ночь, умылась вечером, умылась утром, и... и краска слезла с меня пятнами! Более того, нижний контур оказался не просто прокрашен криво, но и выщипан тоже! В итоге я получила буквально волнистые брови. Это был кошмар, конечно.

Подруге делали прическу на свадьбу. Был момент, когда парикмахерша воскликнула виноватое: «Ой». Но подруга не придала значения. И вот наступило утро после свадьбы, она разобрала свой «вавилон», а там целая прядь сожжена, будто зажигалкой. Понеслась к парикмахерше ругаться. А та в ответ: «Ничего не знаю, может, это у вас конкурсы такие были, что вы сами волосы себе сожгли».