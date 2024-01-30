17 родителей, которые готовы спорить до посинения, как детей воспитывать

У самых близких людей взгляды на воспитание детей порой отличаются, как день и ночь. Бабушка может оказаться противницей подгузников, а муж и жена не устают спорить, как учить ребенка постоять за себя. А еще встречаются незнакомцы с такими методами воспитания, что просто оторопь берет, как это произошло у героя истории из этой подборки.