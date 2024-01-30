17 родителей, которые готовы спорить до посинения, как детей воспитывать
У самых близких людей взгляды на воспитание детей порой отличаются, как день и ночь. Бабушка может оказаться противницей подгузников, а муж и жена не устают спорить, как учить ребенка постоять за себя. А еще встречаются незнакомцы с такими методами воспитания, что просто оторопь берет, как это произошло у героя истории из этой подборки.
- Моя мама обожает контролировать все, до чего дотянется. Была она у нас как-то в гостях, не удержалась и давай говорить нашему ребенку: «Твоя мама то-то не делает и это не делает для тебя, ай-яй». А жена не растерялась и заявила мне: «Смотри, как хорошо твоя мама разбирается в младенцах. Давай-ка она на пару недель внука возьмет! Как раз отдохну после родов, и ты поспишь спокойно». Мама тут же сказала, что все идеально и внук в полном порядке, и с тех пор она достает всех, кроме жены и сына. © Подслушано / Ideer
- Моя мама против подгузников. Говорит, это зло, у детей все преет, потом, мол, болезни будут. Вот они раньше стирали тряпочки руками и все было отлично! На очередном семейном застолье, когда она опять завела свою шарманку, ее брат ответил, мол, вот когда тебе привезут внуков, ты и будешь тряпочки стирать. А та как выпалит: «Я?! Нет уж, я свое отстирала, это они должны стирать все, а то смотри, как легко устроились!» © Подслушано / VK
- У моего сына аутизм. Мы прошли через многое, но я постоянно слушала от всех подряд непрошенные советы и упреки. Обычно я вежливо отвечала: «Спасибо, но у нас особый случай, спасибо, к сожалению, это не поможет». Но один раз меня буквально вывели из себя. Стояли мы в супермаркете, сын был расстроен и начал пинаться. И тут я услышала: «Ты должна его наказать, мы раньше всегда детей наказывали». Я мгновенно вспылила: «Не ваше дело! Держите свои советы при себе». Обернулась и увидела пожилую пару. Мне стало стыдно, что я накричала на них, но ведь они действительно не должны лезть не в свое дело. © Jenny Rae / Quora
- Дочь терпеть не могла коляски, и я носила ее у себя на животе в слинге. Приходим мы с ней как-то на рынок, ребенок висит на мне, радостно ногами дрыгает. Бабка-продавщица умиляется, спрашивает, а в чем это у меня дочка сидит? Я объяснила. Бабулька аж расцвела: «Ути-пути, какой сладкий ребеночек!», а потом вдруг как поменяется в лице и со злобой мне начинает вещать про тупых мамашек, которые нарожали без мозгов, таскают детей не пойми в чем, потом у детей ноги кривые, спины косые. © Аноним1976638 / Ideer
- Разругалась с родственниками. Дело в том, что они вечно лезут и обцеловывают мою дочь. А она брезгливая, подходила и говорила мне, что ей неприятно. Я сначала шутила: «У нас Ксенечка целоваться не любит, вы ее не чмокайте». Бесполезно. Каждая тетка, бабка лезет слюнявить щеки моей дочке. Но в последний раз мое терпение лопнуло и я рявкнула, чтобы не лезли. В итоге слово за слово, и ссора вышла. © Подслушано / VK
- Недавно сын наорал на жену из-за того, что она не успела постирать его одежду. Я решил его проучить. Пока жена была на отдыхе с друзьями, я присматривал за детьми и наказал старшему стирать белье, готовить завтрак и обед, убираться. Тот возмутился, мол, я заставляю его работать. На что я ответил: «Мы с матерью работаем каждый день и успеваем следить за домом и детьми». Сына это не устроило, он позвонил бабушке, стал проситься к ней на каникулы. Та же начала мне высказывать, мол, я жестоко обращаюсь с ребенком. Я возмутился: «А как бы вы с отцом отреагировали на такую ситуацию?» Но она ответила, что сейчас другое время, нельзя так наказывать. Тогда я предложил ей забрать внука к себе на каникулы, но она почему-то отказалась. © Gloomy-Bluebird-4531 / Reddit
- Обсуждали с мужем еще до моей беременности, как будем воспитывать ребенка. Он заявил, что не будет вставать ночью на детский плач, ведь ему надо на работу с утра. И что ребенка надо наказывать за шалости. Вот рождается у нас дочь, и муж с самого первого дня со скоростью света подскакивает ночью на ее кряхтение уже два года, и даже не может голос повысить на нее. Маленькая хитруля вертит им как хочет. © Подслушано / Ideer
- Муж постоянно скандалит со мной, что я учу детей, как реагировать на обидчиков. Мы дома репетируем ответы, потом, когда с ними случается неприятная ситуация, они уже не теряются и могут поставить обидчика на место. В итоге к моим детям почти не пристают, а муж говорит, что я делаю детей грубыми. Недавно двоюродный брат обозвал моего сына, а тот в ответ ему нахамил. Муж стал ругаться, а на мой вопрос, почему его племянник может хамить нашему сыну, а сын не может ответить, муж сказал, мол, что люди о нас подумают, нужно уметь договариваться, и прочий бред. А мне плевать, что люди подумают, я хочу, чтобы мои дети ставили личные границы и никому не позволяли унижать себя! Они оба спокойные и уверенные в себе дети, учеба отличная, друзья хорошие, жалоб никаких. Но нет, я ращу хамло, оказывается. © dyadka1337 / Pikabu
- Сестра как-то поставила меня перед фактом, что я буду возиться с племянником. Вскоре, правда, эта идея уже не казалась ей такой радужной. Потому что так случилось, что я очень злая, строгая и суровая тетя. Дело в том, что дитятко привыкло есть чипсы, газировку, пиццу и все в таком духе, а на нормальную еду даже не смотрит. Я поставила правило: вкусности только после основного приема пищи. Племянник в ответ: «Тогда я не голодный». С час он так сидел, пока не понял, что других предложений по еде не будет. Пришлось съесть ему обед, чтобы получить сладости. Ничего сверхъестественного, казалось бы, но за такой подход я регулярно получаю выговоры от родственников, что нельзя шантажировать детей сладким, пусть ест что хочет. Бабушка так вообще перед любимым внуком на кухне чуть ли не пляшет и с ложечки кормит. С ложечки. Ребенку почти семь. Зато я злая тетя. © Arrae / Pikabu
- Иду на работу, до перекрестка метров 5. Обгоняет меня пацан лет 7-8 на скейте. А слева едет грузовик, но из-за кустов пацана ему не видно. Швыряю свою сумку на землю, в последнюю секунду хватаю ребенка на руки и сбиваю скейт в сторону ногой. Мальчик в шоке плачет. И тут подбежала ко мне его мать и вдруг как начала на меня орать: чего я прицепился к ребенку? © Подслушано / Ideer
- Прилетели с мужем и сыном к моей маме. Пока стояли в очереди за багажом, мама отвела сына на скамейку. И тут к ней подлетела какая-то тетка и такая: «Это ваш ребенок?» Мама ответила, мол, нет, вон там его мать, а я бабушка. А тетка не унималась: «А где его носки? Почему он не в носках? Он же заболеет!» Под нервные смешки моя мама ретировалась поближе к нам и рассказала, что произошло. А я встретилась взглядом с этой теткой, демонстративно достала из кармана носки и положила обратно. © Brit MacNiallais / Quora
- Моей племяннице 11, она под свои настоящим именем, не псевдонимом, выкладывает видео в соцсети. Я пытался поговорить с сестрой о том, что ее дочь должна с осторожностью выкладывать что-то в интернет, особенно личные данные. Та отмахнулась, мол, чего такого может произойти. Мне ничего не оставалось делать, как написать во все соцсети, где я ее нашел, что ей меньше 13 лет. В итоге ее заблокировали, а я все не решаюсь рассказать, что это все я. © SocialMediaPoliceTAW / Reddit
Родители — вроде взрослые и солидные люди — иногда тоже чудят так, что хочется воскликнуть: «Да сколько вам лет-то?!»
- Дочь долго канючила, чтобы мы купили ей собаку. Я был против, так как она даже по дому свои обязанности выполняет только после того, как ей напомнишь раза три. Но жена решила, что это хорошая идея. Купили. Дочь повозилась с ней недели две и забила. Жена к собаке не подходит. По итогу, весь уход на мне. Щенок хороший, умный, послушный, породистый. Поспрашивал по друзьям и отдал его. Дочь с женой начали орать, что не имел права, животное покупали не мне. Вот и как им объяснить, что собака — живое существо и раз они за него не могут нести ответственность, то незачем мучить животное. Наорал на обеих, теперь ходят обиженные. © oseledich / Pikabu
- Знакомый мужа жаловался, что бывшая жена в первые месяцы жизни их дочери все делала не так: и спать с собой приучила, и день с ночью они перепутали, и пустышку освоили. Когда я спросила, где же он был и почему не предотвратил такое безобразие, он спокойно заявил: «Так я же то у мамы, то на работе. Ребенок же шумный, вот и жил три месяца не дома». © Подслушано / Ideer
- Я переживала, как сын поладит с моим новым мужчиной. Но после нашей свадьбы они и без моей помощи нашли общий язык. Муж стал щедро баловать сына, решил, так сказать, купить любовь за деньги. Без моего ведома покупает подростку подарки, ни в чем не отказывает. А через пару лет еще и пообещал купить мотоцикл. Мы с мужем страшно разругались. Я со скандалом попросила не лезть в воспитание. Вспылила и сказала, что это чужой ему ребенок. Теперь стыдно. Он ведь не знал, как правильно обращаться с детьми, вот и применил самый легкий метод. © Палата № 6 / VK
- Развелась. Не успела я нормально пожить в свое удовольствие, сестру выгнал ее муж с 5-летним сыном, им некуда идти. Предложила ей пожить у меня. Сначала все было хорошо, но потом малой попривык, и понеслось: вопли, визги, сопли вытирает о шторы, грязными руками лезет обтирать диван, везде нос сует, все ломает. Я сестре несколько раз на это указала, а потом не выдержала — отругала его сама. Сестра сразу же прилетела, начала выступать на меня, мол, да кто я такая, да с чего я взяла, что могу ее ребенка воспитывать. Все переросло в ссору, в процессе которой она выдала: «Не ты меня будешь учить, как себя с моей семьей вести! Ты вон уже разведенка, никому не нужна, а вот я брак сохранила, хоть и поругались! Так что лучше послушай умного человека!» Меня как водой окатили — она живет у меня, ест мою еду, моется в моей ванной и вот такого мнения обо мне?! Собрала ее манатки, вызвала такси и отправила к «любимому мужу, в счастливую семью». Он был любимой жене не рад, пришлось ей ехать в жутко нелюбимую деревню к маме. И угадайте, кого теперь винит вся семья? Правильно, меня. © Палата № 6 / VK
- Теща постоянно наседает на внука: «Компьютер выключи, достаточно его уже смотрел. Телефон убери — зрение портишь. Телевизор тоже выключи». Сын сел книжку читать, так, блин, не ту книжку начал читать. Как-то пришла к нам домой, спросила у сына про домашнее задание. Он ответил, что забыл его спросить и не сделал. Так теща заявила: «Вы с ним не справляетесь, я его заберу и буду им заниматься». Я психанул, сказал, что не нужно указывать, кто и что должен делать.Какая у нее была истерика! Теперь обиделась на меня, приходит, только когда меня нет дома. © Unknown author / Pikabu
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