17 родителей, которым требуется целая цистерна терпения, чтобы вырастить детей

Делать снег из подручных материалов с маминой кухни и создавать неординарные произведения искусства на обоях и папином мониторе — на это способны только малыши. На самом деле, ничего нет прелестнее детских проказ — но, конечно, когда их совершают чужие дети. Так что предлагаем вам посмотреть следующую подборку и посмеяться вдоволь тому, что они могут вычудить.

«Когда я была маленькой, мы с братом доставали муку из буфета и швыряли ее вверх, как будто идет снег»

«Сказал сыну сложить посуду в раковину. Он, по-видимому, считает, что из него бы вышел крутой комик»

«6-летний сын вовсю уговаривал меня поиграть с ним в Minecraft. А теперь вот что творит постоянно, чтобы лучше видеть его половину экрана»

«В кои-то веки решила генеральную уборку сделать. Странно, куда же все подевались? Даже собака спряталась»

«Дочь делала уроки и, видимо, о чем-то задумалась (8 лет, 2-й класс)»

«Help me (англ.) — „помогите мне“».

«Пришла за сыном в детский сад и стала разглядывать зайчиков рукотворных. „Ты узнаешь моего из тысячи!“ — воскликнул мой ребенок и не ошибся»

«Попросила 4-летнюю дочь заменить рулон бумажных полотенец в держателе. Технически вопросов нет»

«Меня разбудила моя 3-летняя дочка и сказала, что не может включить мультики: пульт от телевизора не работает и она не знает почему. И принесла мне вот это»

«Племяшка написал список важных дел. И я с ним полностью согласна»

Оставить детей самих — к новым седым волосам

Оставили как-то ненадолго четверых детей от 6 до 13 лет дома одних. Сказали в игры вроде догонялок не играть, посидеть спокойно. Заходим в комнату, у детей глаза в пол, чуть ли не плачут все. Телик разбили — цветные полосы и трещина во весь экран... Каждый валит вину на другого. Был готов уже заорать и начать всех распихивать по углам, но от этого-то телевизор не починится. Как они тут резко начинают все смеяться: «Это пра-а-анк!». Оказалось, что они додумались скачать фотку разбитого экрана и разыграть нас. Очень правдоподобно у них это получилось, и отыграли свои роли великолепно. © miniXL / Pikabu

«Новое хобби моего племянника»

«Когда у тебя их трое»

«Сын друзей сам решил сделать эскимо»

«Моя племянница наотрез отказалась есть корочки оладий»

«Брат нарисовал тетю. Посмотрите, какая жуть»

«Мелкая проштрафилась и была наказана кратковременным „угловым арестом“»

«Кот выражал „диссидентке“ такое сочувствие, что смешки, раздававшиеся из „места лишения свободы“, сводили на нет весь педагогический эффект наказания. Пришлось амнистировать с обещанием наказать в следующий раз и кота».

Когда грудного младенца чуть не приняли ни то за супермена, ни то за фокусника

Младший сын только начал ползать. Как-то уложили его спать в высоченный манеж (когда он в нем стоит, только макушка головы виднеется), возвращаемся — а он как-то выбрался и вовсю играет с 3-летней сестрой. Жена была в шоке, я тоже. Уж было подумали, что кто-то залез к нам, обшарили весь дом, но никого не нашли. Жена у меня решительная. Недолго думая, она подкараулила его нашего маленького Гудини в момент, когда он обычно просыпается после дневного сна, и увидела, что наша 3-летняя дочурка опрокидывает манеж набок, после чего малыш послушно выползает. А дочурка, как ни в чем не бывало, ставит манеж на место, словно ничего не произошло. © Kerby Allain / Quora