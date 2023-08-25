17 родителей поделились лайфхаками, которые работают в любой ситуации. Ну почти

Воспитывать детей — искусство для настоящих стоиков, где нужны стальные нервы, каленое терпение и килотонны изобретательности. Поэтому у каждого родителя в запасе всегда найдется пара уловок и трюков.

Быть родителем порою очень тяжело. Зато как забавно иногда разговаривать с детьми, которые как что-то ляпнут, так хоть в книгу с анекдотами записывай.