17 родителей поделились лайфхаками, которые работают в любой ситуации. Ну почти
Воспитывать детей — искусство для настоящих стоиков, где нужны стальные нервы, каленое терпение и килотонны изобретательности. Поэтому у каждого родителя в запасе всегда найдется пара уловок и трюков.
- Когда мой младший брат у мамы днем не засыпал, подключалась я. Говорила ему, дескать, побесились, пора спать. Заваливалась на кровать, отворачивалась, якобы сплю. А у самой на полу уже была припасена книжка. Я читаю, брат спит, мама отдыхает — все довольны. Сейчас я бы сама засыпала днем, не прочитав и страницы. © Foxy Rainard / ADME
- У сына-подростка начался период, когда хочется модничать, пусть и в ущерб собственному здоровью. В холодную погоду не носил шапку, в −15 носил джинсы с подворотами и кеды. И пытались договориться, и ругались — нет, уперся рогом. В итоге отучила следующим образом: сыну каждую неделю выдается определенная сумма карманных — небольшая, но на хотелки подростка хватает. Я ему сказала, что если он заболеет гриппом, ОРВИ и тому подобным, то его карманные полностью пойдут на оплату лекарств. Сын сначала не проникся, но потом посидел два раза по месяцу без денег и начал прислушиваться. Теперь одевается по погоде. © Подслушано / VK
- Вот зовешь детей к столу, а те «в телефонах». И начинается: «Ага, сейчас уже иду», но на деле так и сидят в своих гаджетах. Бесполезная грызня уже в печенках сидит, поэтому вот что придумала. Когда они уткнулись в телефоны, я просто беру и заявляюсь к ним и молча стою над душой, не отрывая взгляда. И это работает. © Rekha Subramaniam / Quora
- Моя «фишка» для детских вечеринок — воздушные шарики! Они мало места занимают, но стоит их надуть, как начинается веселье. Вот так и создаешь атмосферу праздника. © Allaya Cooks-Campbell / Quora
- Моя 8-летняя дочь никогда не капризничает по поводу еды. Все началось с томатного супа, когда ей было 4 года. Сначала говорил ей: «Эта еда не для тебя!», в то время как сам уплетал за обе щеки. А ей так хотелось попробовать. В итоге она проглотила всю порцию! Повторил еще несколько раз — работает. © Rafael Morillo / Quora
- Наш 3-летка терпеть не может чистить зубы. Жена изобрела такую штуку. Я, честно говоря, сначала думал, что идея так себе, но она работает. Ставим таймер на 2 минуты, и ребенок восторженно начищает зубы. Как только срабатывает сигнал, она пищит, что выиграла. © Tarlus / Reddit
- Если вашему малышу страшно быть в темноте, то у меня есть крутой лайфхак. Возьмите обычную воду, налейте в бутылку с распылителем и прикрепите бирку с названием: «Отпугиватель монстров». Просто брызгайте в уголки, где, как известно, живут чудища. Магия в действии. © Mob_Rules1994 / Reddit
- Работаю в детской комнате, слежу за детскими лабиринтами. И вот в 90% случаях, дети не хотят выходить из лабиринта, когда приходит время. Сегодня отец привел сына к нам. Когда пришло время, мужчина вернулся. Думаю, ну, сейчас опять начнутся слезы. Но отец такой: «Можно я загляну в лабиринт?». «Да», — говорю уже с легким интересом, что же будет дальше. Так вот, он порылся у себя в рюкзаке, достал конфеты, заглянул в лабиринт, и в лабиринте начал выкладывать дорожку к выходу из конфет! Потом говорит: «Сема! Конфеты!». И спустя буквально пару секунд, Сема несется к выходу, подбирая по пути все конфетки, что разложил отец! © Палата № 6 / VK
- Чтобы занять свое чадо, использую обычный мелок. Он может часами разрисовывать весь дом: мебель, стены, пол... Да что угодно. Когда с творчеством покончено, просто прохожусь пылесосом по поверхностям, ну и влажными салфетками убираю остатки. © Unknown author / Reddit
- Моя дочка обожает бутылочки с распылителем. Так что воспользовалась ее любовью, и теперь мы вместе моем пол. © pdxgrassfed / Reddit
- Иногда 2 моих спиногрыза 10 и 12 лет начинают вести себя как маленькие чудовища. Иногда они решают, что продуктовый магазин — отличное место для игр. И вот они шутят, догоняют друг друга, словно маленькие обезьянки. И тут я начинаю... петь! Да-да, громко и с душой исполняю детскую назойливую песенку. Они могут меня остановить, только начав вести себя прилично. © Kate Linderman / Quora
- Бабушка подарила внукам игрушечный пылесос. Этот маленький шумный монстр не делал пользы, только раздражал всех. Что я сделала? Выставила эту шумную игрушку на улицу и купила маленький настоящий пылесос, который стоил копейки. Результат? Мой маленький человечек теперь пылесосит каждый уголок. И что интересно: игрушки теперь никогда не теряются под диваном. Он собирает их сам, чтобы освободить путь для своего нового помощника по уборке. © Talia_al_Grrl / Reddit
- Моя 9-летняя дочь порой привередничает и наотрез отказывается от какой-то еды. Мой ход? Я предлагаю ей найти рецепт и готовить вместе со мной. Когда она заявила, что не любит баклажаны, мы вдвоем смастерили мусаку. После чего она с гордостью рассказывала всем, какой кулинарный шедевр она создала. И теперь у нее новый любимый овощ. © SCATOL92 / Reddit
- Спросите чадо: «Хочешь помочь мне со стиркой или вздремнешь?» Работает безотказно. © TheSmolFry / Twitter
- Удивляюсь находчивости некоторых мам. Рассказывает мне сестра (у нее две дочки 4-х и 2-х лет), едут в поезде, по вагону проходит продавец со словами: «Мороженое! Мороженое!» 4х-летняя спрашивает:
— Мама, что нужно тете?
— Спрашивает, у кого есть мороженое.
И ни криков, ни скандалов в духе «купи, купи». © Подслушано / VK
- У меня дети вечно не могли поделить вещи. Кружки, тарелки, одеяло — любая мелочь становилась предметом спора. Тогда я просто заставила их определиться с любимым цветом. А потом купила им все эти вещи такой расцветки. И это сработало. © HeatherIsAuDHD / Twitter
- Хотите немного тишины? Просто скажите детишкам, что идете убираться в их комнате и помощь бы вам не помешала. 2 часа блаженного покоя обеспечены. Кстати, с мужем тоже может сработать. © QueenofSomerset / Twitter
Быть родителем порою очень тяжело. Зато как забавно иногда разговаривать с детьми, которые как что-то ляпнут, так хоть в книгу с анекдотами записывай.
AdMe/Народное творчество/17 родителей поделились лайфхаками, которые работают в любой ситуации. Ну почти
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