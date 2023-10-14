17 переписок в родительских чатах, которые любую комедию переплюнут
Трудно представить, что не так давно родительских чатов и в помине не было, и взрослые участники образовательного процесса общались в основном на школьных собраниях и праздниках. Сегодня чаты добрались даже до детских садов, и в них люди находят не только объявления об экскурсиях, но и кучу уморительных сообщений.
«Когда случайно оказался в классном чате»
- С утра уже в родительском чате женщина возмущается: «Вы что пишете в чат все? Отвлекает! Если у вас нет работы, это не значит, что у других ее нет». Похоже, первый ребенок у нее. © zhenis / Twitter
- Когда мой друг Леша, отец троих детей, отдал свою дочку в первый класс, его тут же добавили в родительский чат. В чате рулила активная мамаша — из тех, которые всегда в курсе всего. Она написала: «1. Необходимо сдать по 800 рублей на охрану школы.
2. Уже на следующей неделе, 15-го числа, у Тамары Михайловны день рождения. На подарок предлагаю собрать по 1000 рублей. Пока ума не приложу, что ей дарить.
3. Нам нужно выбрать председателя родительского комитета класса». Недолго думая, Леша принялся отвечать: «1. Дорогие друзья, по моему скромному мнению, пока преждевременно сдавать по 800 рублей на охрану. Я сам свяжусь с департаментом образования и доложу, в каком количестве выделяются деньги на охрану школ и кто за выделенные средства отвечает. 2. Считаю, что по 1000 рублей на день рождения скинуться вполне можно. Что любит Тамара Михайловна, я не знаю, но ничего страшного, до 15-го времени еще много. Первоочередное сейчас то, что люблю я, а это надувные рыбацкие лодки. Первоочередное, потому что день рождения у меня уже послезавтра. И еще, как-то нехорошо, что мы забыли включить в наш чат саму Тамару Михайловну, она все же классный руководитель. И потом, как она сможет скидываться на подарки на наши дни рождения? Дискриминация какая-то получается по отношению к учителю». Одна половина родителей тут же выдвинула кандидатуру Леши на пост председателя родительского комитета, а вторая дружно за него проголосовала. © Darkman19 / Pikabu
«Ну и что здесь непонятного?»
«Место, где тебя всегда ждут»
- Работаю в школе. Как же меня достал чат учителей и администрации! Там постоянно что-то пишут! Я отключила уведомления и звук, но чат наполняется постоянно. И ладно, в будние дни, так еще в выходные! Мало того, мне постоянно прилетает за то, что я не изволю отвечать в выходные или вечером. И в этот чат присылают замены заболевших учителей. Вот как я должна приехать в школу к 8 утра, когда сообщение о замене прислали в 11 вечера, когда я уже спала? Спала спокойным сном, зная, что мне завтра к пятому уроку, я могу вставать в 10 утра. Но нет, в 8 меня будит звонок и истошный крик завуча: «Вы где?! Ваш класс разносит кабинет!» Я уже устала бороться с ними. Я за прогресс, телефоны и интернет — это удобно невероятно. Но иногда хочется обратно в эру дисковых телефонов, которые и то не у всех есть. © Подслушано / Ideer
«Вопрос по существу»
- Мне 25, сын учится в первом классе. Все родители старше меня, но в чате я регулярно вижу: «Здрасьти», «Ни придет», «Званок», «Во скока?», «Пачиму», «Четать и песать», «Сталовая», «После урокав» и прочее. Одна женщина постоянно пишет имя учительницы с ошибкой, а отчество — с маленькой буквы. У другой сын не умеет сам переобуться, у третьей дочка не умеет куртку надевать. Но что бы я ни сказала, меня не слушают из-за моего возраста. Родителям впору самим в школу вернуться. © Подслушано / Ideer
- В чате на каникулах учитель задал вопрос: «Отпишитесь, кто из детей болеет сейчас». Процентов 85 отписались: «[Фамилия] здоров». © aldona / Pikabu
«Хорошо, когда счастье — одно на всех»
«Нехорошо с подделкой поступили»
- Знаете, есть такие чаты «Детский сад „Солнышко“, группа „Ромашка“». Вот в таком чате я имел неосторожность написать, что нам выпускной в садике не нужен, потому что мы уедем за месяц до него, поэтому сдавать деньги не вижу смысла. Сначала некоторые мамочки обозвали меня жмотом и выпендрежником, а потом просто выкинули из чата. © Unknown author / Pikabu
- В родительском чате детсада споры по поводу утренника и мешков для подарков. Месяц все лежат в обмороке, будет ли дополнительный пазл и аниматор-зайчик. Я периодически спрашиваю, договорились ли они и куда сдавать деньги. Меня винят в безучастности и безразличии к ребенку. Тошно. © mopey_girl / Twitter
- Вот писали про многоточие в родительском чате. А у нас в детском саду глава родительского комитета все писала с «?!» в конце. Выглядели все ее сообщения примерно так: «Дорогие родители?! Что будем дарить воспитателю?! Скоро ведь День учителя?!»
или: «Напоминаю, что до конца месяца нужно сдать деньги в фонд группы?! У нас много расходов предстоит в начале следующего месяца, поэтому просьба не задерживать?! Спасибо?!» Вот что человек хотел этим сказать, не понимаю. © Anastasiia / ADME
«А где вы Ростислава-то увидели?»
- Если вы учитель, то самое лакомое дело — грамотно раззадорить и сидеть созерцать жесткую виртуальную ругань, радостно улюлюкая и хлопая в ладоши. Типа: «Экскурсия туда-то, вероятно, не состоится, так как некоторые родители против». Или: «По просьбам некоторых родителей зимние уроки физкультуры будут проводиться на улице». © Unknown author / Pikabu
«Завидуем Степану»
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