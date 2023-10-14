17 переписок в родительских чатах, которые любую комедию переплюнут

Трудно представить, что не так давно родительских чатов и в помине не было, и взрослые участники образовательного процесса общались в основном на школьных собраниях и праздниках. Сегодня чаты добрались даже до детских садов, и в них люди находят не только объявления об экскурсиях, но и кучу уморительных сообщений.

«Когда случайно оказался в классном чате»

«Ну и что здесь непонятного?»

«Место, где тебя всегда ждут»

«Вопрос по существу»

«Хорошо, когда счастье — одно на всех»

«Нехорошо с подделкой поступили»

«А где вы Ростислава-то увидели?»

«Завидуем Степану»

Не только родителям, но и учителям иногда приходится демонстрировать чудеса выдержки. Предлагаем подборку школьных историй, которые пользователи запомнят надолго, например, о том, как их чадо просили нарисовать мир глазами кузнечика.

А еще мы подобрали список советов для родительского чата, которые сделают общение более легким и приятным для всех.