17 родственников, которые каждый день испытывают терпение близких на прочность
Родственники бывают разные, и не со всеми удается найти общий язык и взаимопонимание. Одни любят нагрянуть в гости без предупреждения, другие устраивают финансовые трудности на ровном месте. Но, так или иначе, все эти люди являются близкими, поэтому с их тараканами в голове приходится дружить. Хотя бы временно.
- У дочки с мужем раздельный бюджет. Если у нее нет денег, его это не волнует. Как-то утром она попросила у мужа денег на молоко и хлеб, чтобы позавтракать ей и их ребенку. Отец семейства постоял , подумал, и говорит: «Перетопчетесь». А потом взял и уехал на работу. Все удивляются, мол, зачем жить с таким? Я тоже не знаю. © Л.Л. / Dzen
- Думали снимать квартиру, но мама сказала: «Можете пожить у тети Тамары, у нее однушка пустует. Я уже договорилась. С вас только плата за коммуналку и чистота в доме». Переехали. Однажды сидим, смотрим фильм, и тут открывается дверь. Заходит тетя Тамара и с порога орет: «Ребята, быстро ко мне! Вот Феечка. Я уезжаю на пару недель, будете ухаживать за моей собачкой. Корм сами купите!» Мы обалдели просто. На наши возражения она лишь добавила: «Ничего не знаю. Вы здесь и так по блату живете». И просто захлопнула дверь! В этот же вечер мы начали искать новую квартиру, а песика временно отдали маме.
- Бывший муж был хитрый. Когда была беременной, он денег не давал ни на лекарства, ни на покупку кроватки или коляски. Последней каплей стало то, что муж всем вокруг рассказал, что подарит мне на Новый год украшение за $ 500. А мне и говорит: «Ты давай-ка купи его себе на свои деньги, а я тебе потом отдам. А то все же будут просить показать подарок, а если украшения не будет, люди подумают, что я наврал. А я не хочу, чтоб люди про меня плохо думали». © Я с тремя / Dzen
- Моя сестра 6 лет не работает и скрывает, что бросила универ на первом курсе. Сидит дома, готовит еду на всю семью, уходит погулять, когда «должна быть на работе». Так и живем. Уговоры не помогают, работать не хочет. На все свои расходы берет деньги у мамы, а свои у нее якобы на счету лежат. © Подслушано / Ideer
- Родители могли внезапно зайти ко мне домой в выходные. Единственное, что их останавливало, — это закрытая изнутри дверь. Но я все продумала. В пятницу вечером я оставляла сумочку и ключи от машины у входной двери. Как только они приходили без приглашения, я тут же брала подготовленные вещи и говорила: «А я как раз ухожу. Надо было предупредить, что придете!» Далеко я не уезжала, а когда они уходили, то возвращалась домой. © Nancy Campbell / Quora
- Когда мы устраиваем семейные посиделки, всегда приходят одни и те же 12 человек. Моя мама и сестра каждый раз рассказывают одни и те же истории. Тот факт, что я не люблю помидоры в салате, обсуждается раз десять в год. А, еще мама хотела назвать меня по-другому, но передумала. Просто одно и то же по кругу! И каждый раз все делают вид, что впервые об этом говорят. Еще хуже, когда кто-то не улыбается и не смеется. Мама с сестрой сочтут это грубым поведением и тут же устроят консилиум по этому поводу. © TheHeisenbergger / Reddit
- Мне 47, а внуку почти 6. Так сложилось, что он называет меня по имени. Как-то раз идем мимо лавки с мороженым, и внук начинает канючить: «Яна, купи мороженое!» Я говорю: «Нет, дорогой мой, у тебя горло недавно болело, а мама не разрешила!» Тут он быстро оглянулся по сторонам и вдруг как заорал во все горло: «Бабушка, купи мороженое! Бабушка, пожалуйста!» Пришлось срочно купить один шарик шантажисту. © Подслушано / Ideer
- Каждый приезд свекрови вызывает у меня нервный тик. Приехала она отмечать к нам день рождения мужа, позвала всех и торжественно вручила ему огромный портрет на половину стены, на котором изображены она и он. И выдает: «Я думала подарить тебе портрет с твоей избранницей, но подумала, что мама-то вечная, а с ней еще неизвестно, что да как». Слов нет, одни эмоции. © alkoil / Pikabu
- Дочь начала рыдать. Я тихо сказала ей: «Ничего страшного, плачь сколько нужно, я буду рядом». Подошла свекровь и говорит: «Не надо мне здесь плакать, домой иди!» Хорошо! Я собрала детей за минуту, мы ушли. На этом общение с бабушкой можно считать законченным если не навсегда, то надолго. © solar_circle / Twitter
- Сестра мужа купила квартиру в новостройке, которую обещали сдать еще 5 лет назад, но до сих пор передают то одному, то другому застройщику. С того самого момента она живет с нами в трехкомнатной квартире. Непонятно, сколько это еще будет длиться, могут через год сдать, а могут через 10 лет. Я хочу уже нормально жить в своей квартире, но муж считает, что сестра — не чужой человек. И вообще, зачем она будет за съем платить? Уже думаю о разводе и покупке однушки. А он пусть делает что хочет. © Подслушано / Ideer
- Я всегда ненавидел, когда к нам приезжали родственники. Вечно все сожрут, выпьют, намусорят, а убирать мне. Мать не могла, ведь она устала — готовила им. Батя устал — он тосты говорил. А я «ничего не делал», поэтому убирался. Когда я стал старше, то со мной стали торговаться: я смогу себе позволить что-то, если мы позовем кого-то. Когда мне было 17 лет, то опять был запланирована гулянка с родней. Дядя Жора? Пусть приезжает и братьев Лупу и Пупу пусть берет. Троюродная мать внучатого племянника по линии моего третьего дедушки? Тоже зови! Я же сплю и вижу, как буду ходить на рынок и покупать тонны овощей для салатов. Я же мечтаю поспать на полу под храп дедушки Афанасия. Я же мечтаю отдать свои накопления на «семью», так как они понабрали долгов, а отдавать нечем. Не жизнь, а мечта, поэтому зовите всех! Мать радуется, что я наконец-то вырос и понял кайф семейных застолий. Но тут я беру телефон, ноутбук и уезжаю к другу на дачу на неделю. А когда я вернулся, то на меня смотрят как на предателя. Ведь я не тянул лямку по уборке и готовке, я посмел выспаться и нормально поесть. © NeatGarrus / Pikabu
- По молодости нас с мужем очень бесили его родители, ведь они могли вломиться к нам без предупреждения и вообще считали нашу жилплощадь продолжением своей. Свекор спокойно что-то сажал на нашем участке, потому что у него «остались семена». Свекровь переставляла все на полках и в шкафах, чтобы нам «было удобнее». А мы держали язык за зубами и не могли набраться смелости, чтобы что-то высказать. © Joanne Campbell / Quora
- Достала свекровь. Помимо моего мужа, у нее еще четверо детей. Всех рожала в расчете на пресловутую «лужайку» и безбедную старость. Но с хорошей работой только мой муж, а остальные ищут себя, хотя младшему скоро 30. Она считает нормой просить деньги только у нас, ведь нам «повезло с работой, а другим — нет». © Подслушано / Ideer
- Мне 32, но до сих пор не прекращаются звонки: «Ты где? Когда домой? Никаких гуляний, ведь я тебе жениха нашла! Быстро домой, хватит бензин тратить!». © mariyarmstrong / Pikabu
- Моей подруге свекровь подарила на свадьбу постельное белье. В день свадьбы была суматоха, свекровь такая: «У тебя вещей много, давай я у себя пока оставлю, а когда постельное понадобится, то отдам». Подруга согласилась без всяких мыслей. Через полгода золовку отдавали замуж. Свекровь достала то самое постельное белье и подарила ей на свадьбу. Подруга ничего не сказала, но осадок-то остался. © Hulkar Umarova
- Когда не стало моего мужа, я осталась одна с двумя детьми. Работала раньше в одном месте со свекровью. Вот там коллеги собрали деньги в помощь и отдали ей. Так она мне даже ни копейки не дала из тех денег, зато купила себе печку новую. © annaleokot / Pikabu
- Свекровь уже много лет покупает моему мужу один и тот же парфюм. Аромат вкусный, но все когда-то приедается. Я подарила новый. Приходим к свекрови в гости, муж маме хвастается, мол, какой парфюм жена подарила. Свекровь мило улыбнулась. Но когда мы вернулись домой, то я у себя на шубе увидела выстриженный клок. Решила больше не рисковать: и свекрови приятно, и мне спокойно, и вещи целые. А то мало ли, у меня еще сапоги итальянские есть. © Подслушано / Ideer
Люди со своими причудами встречаются везде: это могут быть не только родственники, но и соседи, например. Такие персонажи часто не соблюдают личные границы других, но это только до тех пор, пока их не поставят на место те, кого терпение лопнуло.
AdMe/Народное творчество/17 родственников, которые каждый день испытывают терпение близких на прочность
Поделиться этой статьёй