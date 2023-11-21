17 родственников, которые каждый день испытывают терпение близких на прочность

Родственники бывают разные, и не со всеми удается найти общий язык и взаимопонимание. Одни любят нагрянуть в гости без предупреждения, другие устраивают финансовые трудности на ровном месте. Но, так или иначе, все эти люди являются близкими, поэтому с их тараканами в голове приходится дружить. Хотя бы временно.

Люди со своими причудами встречаются везде: это могут быть не только родственники, но и соседи, например. Такие персонажи часто не соблюдают личные границы других, но это только до тех пор, пока их не поставят на место те, кого терпение лопнуло.