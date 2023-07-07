17 садоводов, которые собрали такой урожай, что челюсть сама собой отпадает

Труды садоводов, к сожалению, окупаются далеко не всегда. Сколько бы времени и сил человек ни уделял своему огороду, один вид урожая порой вызывает скупые слезы. Но для некоторых людей крошечные помидоры или чахлая клубника это не повод для расстройства, а лишь возможность всласть посмеяться над собой.

«Посадила брюссельскую капусту год назад. Она худо-бедно перезимовала и вот зацвела. Меня начинают терзать смутные сомнения, что выросло что-то не то»

«Мама тут похвасталась своим урожаем»

Ну а что, у вас там даже есть одна целая морковка. © thesecondpath / Reddit

«Кажется, я немножко переоценила размер корзинки для сбора урожая»

«Первая моя мускусная дыня уродилась размером с мячик»

«За полгода у меня получилось превратить одну головку чеснока в головку чеснока со стеблем»

«Это настоящая загадка, я точно ничего не сажала в этот горшок уже пару лет»

«Чтобы вырастить эту красоту, я угрохал кучу денег»

«Мои дети были в таком восторге, когда сажали арбузы. Жаль, результат их не слишком воодушевил»

«Сегодня мы закатим настоящий пир»

«Вот теперь можно ставить производство лимонада на поток. Ура, я богат!»

«Выращивание этой гигантской брокколи заняло у меня значительно больше времени, чем я ожидала»

«Результаты моих попыток вырастить картошку»

«Наконец-то я догадалась, что морковь не любит горшки»

«Мой первый помидор, возможно, и был маленьким, зато от бургеров с ним все были в восторге»

«В этих крошечных помидорках почему-то нет косточек»

«Зачем тратить $ 5 за коробочку черники в супермаркете, если можно потратить в 10 раз больше и вырастить ее самостоятельно?»