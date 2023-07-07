17 садоводов, которые собрали такой урожай, что челюсть сама собой отпадает
Труды садоводов, к сожалению, окупаются далеко не всегда. Сколько бы времени и сил человек ни уделял своему огороду, один вид урожая порой вызывает скупые слезы. Но для некоторых людей крошечные помидоры или чахлая клубника это не повод для расстройства, а лишь возможность всласть посмеяться над собой.
«Посадила брюссельскую капусту год назад. Она худо-бедно перезимовала и вот зацвела. Меня начинают терзать смутные сомнения, что выросло что-то не то»
«Мама тут похвасталась своим урожаем»
- Ну а что, у вас там даже есть одна целая морковка. © thesecondpath / Reddit
«Кажется, я немножко переоценила размер корзинки для сбора урожая»
«Первая моя мускусная дыня уродилась размером с мячик»
«За полгода у меня получилось превратить одну головку чеснока в головку чеснока со стеблем»
«Это настоящая загадка, я точно ничего не сажала в этот горшок уже пару лет»
«Чтобы вырастить эту красоту, я угрохал кучу денег»
«Мои дети были в таком восторге, когда сажали арбузы. Жаль, результат их не слишком воодушевил»
«Сегодня мы закатим настоящий пир»
«Вот теперь можно ставить производство лимонада на поток. Ура, я богат!»
«Выращивание этой гигантской брокколи заняло у меня значительно больше времени, чем я ожидала»
«Результаты моих попыток вырастить картошку»
«Наконец-то я догадалась, что морковь не любит горшки»
«Мой первый помидор, возможно, и был маленьким, зато от бургеров с ним все были в восторге»
«В этих крошечных помидорках почему-то нет косточек»
«Зачем тратить $ 5 за коробочку черники в супермаркете, если можно потратить в 10 раз больше и вырастить ее самостоятельно?»
Некоторым садоводам везет с урожаем чуть больше, и они умудряются вырастить у себя на грядках такие экземпляры, что их не стыдно даже в музей отправить.
Фото на превью LaLaLaLeea / Reddit
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