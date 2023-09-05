17 счастливчиков, которые случайно нашли сокровище и не собираются ни с кем его делить
Натолкнуться в обычном магазине на уникальную вещь, да и еще и почти задаром, практически невозможно. А вот если заглянуть на барахолку, в секонд-хенд или в какую-нибудь винтажную лавочку, то шансы стать обладателем сокровища повышаются. Потому что именно там скрываются эксклюзивные вещи с историей.
«Купила этот браслет на распродаже за $15. Отнесла его ювелиру, а он сказал, что это 14-каратное золото и что бриллианты настоящие. Украшение стоит минимум $500»
«Да я просто примерю их в шутку», — сказала я мужу. Я соврала"
«Меня продинамили на свидании, поэтому я пошла в магазин и купила вот эту прелесть»
«Когда кассир спросил меня, что это такое я покупаю, я пробормотала, что это для приготовления кофе, и убежала»
«А ведь это кофеварка La Pavoni Europiccola, которая стоит $1200. Я же урвала ее за $6,50».
«Нашла сегодня эту прелесть. Я уже несколько лет не покупаю новую одежду»
«Кольцо за $8? Естественно, я его сразу купила»
«До сих пор улыбаюсь своей покупке»
«Приобрела эту классную стеклянную витрину за $4»
«Купила в секонд-хенде платье за $10. В обычных магазинах оно бы стоило $600»
«Не знаю, что я положу в эти банки, но я в них просто влюблена»
«Нашла диван своей мечты за $50»
«Смотрите, какую красоту откопала моя мама в местном магазине. Кажется, это называется «стул для сплетен»
«Я давно искала „цветочную“ лампу»
«Наткнулась на маленькую винтажную лавочку и нашла в ней платье своей мечты»
«Приобрела эту прелесть за $ 4,50. Какой же чудесный набор, не могу!»
«Купила запечатанную старинную баночку из-под ирисок. Потом открыла, а внутри меня ждал сюрприз: стеклянные шарики XIX века и 2 современных»
«Купила старомодные хрустальные бокалы от Tiffany меньше чем по доллару за штуку»
Кстати, о Tiffany. От украшений этого бренда многие в восторге, ведь даже недорогие вещи в этой компании делаются на совесть. Поэтому и немудрено, что у многих модниц при виде фирменной бирюзовой коробочки учащается сердцебиение.
Фото на превью batterybunny / Reddit, batterybunny / Reddit
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