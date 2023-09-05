17 счастливчиков, которые случайно нашли сокровище и не собираются ни с кем его делить

Натолкнуться в обычном магазине на уникальную вещь, да и еще и почти задаром, практически невозможно. А вот если заглянуть на барахолку, в секонд-хенд или в какую-нибудь винтажную лавочку, то шансы стать обладателем сокровища повышаются. Потому что именно там скрываются эксклюзивные вещи с историей.

«Купила этот браслет на распродаже за $15. Отнесла его ювелиру, а он сказал, что это 14-каратное золото и что бриллианты настоящие. Украшение стоит минимум $500»

«Да я просто примерю их в шутку», — сказала я мужу. Я соврала"

«Меня продинамили на свидании, поэтому я пошла в магазин и купила вот эту прелесть»

«Когда кассир спросил меня, что это такое я покупаю, я пробормотала, что это для приготовления кофе, и убежала»

«А ведь это кофеварка La Pavoni Europiccola, которая стоит $1200. Я же урвала ее за $6,50».

«Нашла сегодня эту прелесть. Я уже несколько лет не покупаю новую одежду»

«Кольцо за $8? Естественно, я его сразу купила»

«До сих пор улыбаюсь своей покупке»

«Приобрела эту классную стеклянную витрину за $4»

«Купила в секонд-хенде платье за $10. В обычных магазинах оно бы стоило $600»

«Не знаю, что я положу в эти банки, но я в них просто влюблена»

«Нашла диван своей мечты за $50»

«Смотрите, какую красоту откопала моя мама в местном магазине. Кажется, это называется «стул для сплетен»

«Я давно искала „цветочную“ лампу»

«Наткнулась на маленькую винтажную лавочку и нашла в ней платье своей мечты»

«Приобрела эту прелесть за $ 4,50. Какой же чудесный набор, не могу!»

«Купила запечатанную старинную баночку из-под ирисок. Потом открыла, а внутри меня ждал сюрприз: стеклянные шарики XIX века и 2 современных»

«Купила старомодные хрустальные бокалы от Tiffany меньше чем по доллару за штуку»