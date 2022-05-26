17 счастливых человек, чьему урожаю мы и сами немного завидуем

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Садоводство — одно из немногих хобби, которые не только дарят нам хорошее настроение и красивый загар, но и помогают как следует подтянуть фигуру. Увлечься столь полезным занятием может каждый, для этого достаточно иметь приусадебный участок и немного свободного времени.

ADME разыскал в сети 17 садоводов и огородников, которые своим примером доказали, что работа на участке порой приносит море удовольствия.

1. «Один из наших маленьких фермеров со своим урожаем»

2. «Вырастила все это из семечек»

3. «Мой отчим посадил апельсиновое дерево 4 года назад»

«Это первый урожай в этом году. Я никогда не видел его таким гордым».

4. «Моя жена думает, что я слишком сильно радуюсь перезимовавшему пастернаку, который мы только что выкопали»

5. «Сегодня я собрал свой первый в жизни урожай картофеля. Выкопал около половины, но мне уже трудно сдерживать свою радость!»

6. «Вырастил немного обычного лука и лука-порея в контейнерах»

7. «А это мой первый урожай клубники»

8. «Сегодня я собрал плоды со своего мандаринового дерева»

9. «Как-то умудрилась проглядеть эту гигантскую свеклу на своем участке»

10. «4 года назад мои розы выглядели вот так. А вот такие они сегодня»

11. «Гигантские огурцы из огорода моей бабушки — самые лучшие. Чихуа-хуа — для сравнения»

12. «Несколько лет назад я бросил луковицу амариллиса в ящик для инвентаря, думая, что растению пришел конец»

«С каждым годом он дает все больше и больше цветов».

13. «Мой томат весит аж 845 г. Кому-нибудь удавалось вырастить такой?»

14. «Мой сад не гигантский и не такой уж и красивый, но мой урожай все же доставляет мне большую радость»

15. «Гигантский лимон с дерева моего друга! У него внутри даже семена начали прорастать»

16. «Собрал урожай с участка 8 × 5 м»

17. «Папа несколько лет хотел развести устриц на скалах около дома. И вот сегодня мы собираем первый урожай»

«Вы только посмотрите, как он рад!»