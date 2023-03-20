17 ситуаций, которые, казалось бы, ну никак не могли произойти. Но в этой жизни возможно все
Иногда жизнь подкидывает нам совпадения, и порой это бывают ситуации, вероятность которых близится к нулю. Вот и герои нашей подборки поймали судьбу за хвост — с ними произошли случаи, которые бывают настолько редко, что даже верится с трудом.
- У меня был экзамен, я ждал в коридоре своей очереди, запускали по одному. И в какой-то момент я так увлекся чтением учебника, что не заметил, как предыдущий студент вышел оттуда. Минут через 15 вышел преподаватель и начал орать на меня, мол, я трачу его время, поэтому он не даст мне времени на подготовку и я буду сразу отвечать на вопросы экзамена. Я в панике сажусь перед ним, тяну билет, и это оказывается именно та тема, которую я перечитывал 2 минуты назад. Я без запинки рассказываю ему билет. Он сидит в шоке, а потом такой: «Видите, иногда время на подготовку и не нужно». © Nonid / Reddit
- Когда мне исполнилось 18, я решила сменить фамилию на Цветаева. Своя не нравилась жутко. Меня отговаривали, мол, до замужества подожди, но я понимала, что с моей фамилией насмешек от парней не избежать. Сменила, познакомилась с будущим мужем. Пришлось долго объяснять в ЗАГСе, что мы не брат и сестра. © Подслушано / VK
- Снял квартиру возле универа. Решил прошвырнуться по местным книжным. В одном из них нашел хорошую подержанную книгу, прикупил и отправился домой читать. Открываю первую страницу, а там имя, адрес и дата покупки, написанные прежним владельцем. Оказалось, он жил в той же квартире, которую я снял, но пару десятков лет назад. © Ben Eicher / Quora
- Проходила медкомиссию. В кабинете у гинеколога стандартные вопросы:
— Беременности? Роды?
— Нет, — говорю.
— Как нет? У вас в карте трое детей.
— Что?!
Так я узнала, что в моем доме живет моя почти полная тезка. Фамилия очень редкая. Инициалы и адрес совпадают. Врачи четыре года шили наши анализы в одну карту, думая, что мы один человек. Они, глядя на карту, не трудились смотреть на номер квартиры и год рождения. Все смеялись и удивлялись такому совпадению. © Подслушано / VK
- Как-то в ресторане мне дали печенье с предсказанием. Но внутри оно оказалось пустое. Я попросила официантку дать мне еще одно. Открыла, а внутри оказались две бумажки. © KitCat161 / Reddit
- У моего профессора по высшей математике номер мобильного оканчивается на 3141593. Совпадение или он специально искал номер с округленным числом пи? © Подслушано / VK
- Я родом из маленького городка в Сибири. Случилось однажды по работе поехать в Нью-Йорк. Вечером решила проветриться и сходить пошопиться в самом центре города. Брожу мимо витрин и вдруг замечаю девушку из своего городка, с которой мы вместе учились на курсах. Чтобы удостовериться, я окликнула ее по имени, и это действительно оказалась она. А в своем городе ни разу на улице ее не встречала.
- Моего друга только что уволили, и мы с ним это обсуждали. Он подытожил наш разговор фразой: «Короче, это был тяжелый день», и прямо в этот момент ему на голову нагладила пролетающая мимо птица. © BGCool / Reddit
- На первом курсе универа потеряла учебник по римскому праву. И благополучно забыла об этом. Однако, когда выпускалась, в библиотеке сказали, что я должна книгу вернуть. Причем деньгами не принимали. Посмотрела я в книжных — уж больно дорогой была книжка того же автора. Решила покопаться в букинистических. И каково же было мое удивление, когда я обнаружила там мой учебник! Там были мои записи на полях карандашом. Понятия не имею, как он туда попал, но пришлось его выкупить, зато за копейки.
- Как-то раз я поехал на пароме на остров и встретил там своего знакомого. Все бы ничего, вот только это была его тайная поездка с девушкой в честь помолвки, о которой я узнал самым первым. Но самое смешное, что два года спустя я путешествовал по Европе, и угадайте, кого встретил? Того же знакомого, который в этот раз поехал со своей новоиспеченной женой в медовый месяц, после того как они тайно поженились. И я опять узнал об этом первым! © Jim Moore / Quora
- Однажды на отдыхе моя жена разговорилась с беременной женщиной. Когда та поделилась, в какой больнице собирается рожать, я вмешался в разговор и сказал, что именно в этой больнице родился я. Ее муж с удивлением выдал, что тоже родился в этой больнице. Потом оказалось, что мы еще и родились в один день. Дальше — больше. Мы закончили один универ по одной и той же специальности, у меня так же, как и у него, есть сын по имени Кевин, наши мамы работали в одном и том же месте, и даже дома у нас в одном районе. Вот это совпадение! © windmilljohn / Reddit
- Я выиграла в лотерею рецессивных генов. У обоих моих родителей темно-карие глаза и темно-каштановые волосы. Я же «получилась» с голубыми глазами, светлыми волосами и веснушками. Я точно уверена, что это мои биологические родители. © alldemboats / Reddit
- На предыдущей работе у коллеги девичья фамилия была такая же, как у меня нынешняя. А через некоторое время после того, как я уволилась, позвонила эта коллега и сказала, что на мое место пришла сотрудница с «нашей» фамилией. И даже первая буква имени как у меня. © Федосья Ивановна / ADME
- Мы с дочерью просто обожали фильм «Гордость и предубеждение», а в особенности Колина Ферта, который сыграл мистера Дарси. И вот мы поехали в отпуск в Лондон, сидели с ней в ресторане и шутили, как было бы прикольно, если бы мы сейчас встретили этого актера прямо на улице. А когда вышли из ресторана, действительно встретили Колина Ферта! Он разговаривал по телефону, поэтому мы решили его не беспокоить. © Susan Oliver / Quora
- Встречался с девушкой. Как-то сидели мы, разглядывали семейный фотоальбом и обнаружили там общее фото, сделанное в детстве. Это учитывая, что мы вообще-то жили в разных концах страны. Дело в том, что они с хором как-то ездили по городам и остановились в кафе, где я тусовался с друзьями. Там мы и сделали снимок. © justanotherday3366 / Reddit
- Выхожу на работу, вызвал такси, должен приехать серый Accord, номер 567. Приезжает серый Accord, дальше уже не смотрю. Повез он меня, и я вижу, не туда везет. Я водиле говорю: «Не туда». Он в шоке, показывает навигатор, реально у него адрес другой.
Мы давай сверяться — совпадает марка и цвет машины, только номер на одну последнюю цифру отличается — 7 и 1.
Оказалось, соседка тоже такси вызвала на тот же адрес и подъезд. Созвонились, посмеялись, обменялись пассажирами, благо далеко уехать не успели, разъехались. © MagnificentMrFox / Pikabu
- На новой работе подружилась с начальником. Все думали, что это служебный роман, но у нас изначально сложились другого рода отношения. Я плакалась ему о том, как росла без отца. Он рассказал мне, как в молодости хотел детей. А потом оказалось, что он мой отец! Мама увидела мое фото с ним и призналась. В молодости она соврала ему по поводу меня, они расстались. Сделали ДНК — он вправду мой отец! © Подслушано / VK
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AdMe/Народное творчество/17 ситуаций, которые, казалось бы, ну никак не могли произойти. Но в этой жизни возможно все
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