17 ситуаций, которые, казалось бы, ну никак не могли произойти. Но в этой жизни возможно все

Иногда жизнь подкидывает нам совпадения, и порой это бывают ситуации, вероятность которых близится к нулю. Вот и герои нашей подборки поймали судьбу за хвост — с ними произошли случаи, которые бывают настолько редко, что даже верится с трудом.