17 случаев, когда фантазия дизайнеров улетела за границы этой Вселенной

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У человеческого воображения поистине нет пределов. Некоторые выдумщики могут на такое сподобиться, что обычные вещи превращаются в предмет жарких обсуждений. И зачастую сложно понять, то ли произведение искусства получилось, то ли бессмыслица какая-то.

Эта кружка сделана полностью из глины

Странно-красивая кружка. Пить бы я из нее точно не стала, но прикупила бы и поставила на полку. © cherry_cherry_cat / Reddit

А мне вроде как нравится. Это что, получается, у меня ужасный вкус? © Contemptforvent / Reddit

До такого применения мясорубки, конечно, еще додуматься надо

Мой дедуля в свое время был мясником, и он бы это точно оценил. © squishedgoomba / Reddit

От вида этой ванной комнаты и мигрень схлопотать можно

О, о мигрени я бы беспокоился меньше всего. Тут как бы голова не закружилась и на полу этом не навернуться. © RakeishSPV / Reddit

Угловое кресло в палате для пациентов

О поясничной поддержке тут и речи не идет, конечно. © StrangerThanGene / Reddit

Дизайнера этой гадости следовало бы заставить просидеть на ней неделю

Стакан, покрытый бархатом. И нет, бархат не снимается

Да ну его к лешему, такой стакан, я бы использовал эту штуку максимум как подсвечник или вообще не трогал бы. © ***ywizard / Reddit

По крайней мере два человека подумали, что это отличная идея. Тот, кто смастерил рамки, и тот, кто решил выставить их на продажу у себя в магазине

При взгляде на это возникает только один вопрос: зачем?

Ну просто сама элегантность — прикроватный столик из пены

«Углядел джинсовые сапожки в винтажном магазине»

У меня только один вопрос — а кармашки настоящие? © doxysqrl410 / Reddit

«Вот такой кружкой пользуется моя свекровь»

Вазы в виде булочек

Потолок в местечке для чаепития

Черным по черному написано же, что тут непонятного

Это, конечно, дикая догадка с моей стороны, но, кажется, на этом лаке написано «черный». © IllustriousAd5936 / Reddit

«Как мне вообще это чистить?»

Хорошая новость: вам не придется украшать ее к Хеллоуину — пауки сделают это за вас