17 случаев, когда фантазия дизайнеров улетела за границы этой Вселенной
У человеческого воображения поистине нет пределов. Некоторые выдумщики могут на такое сподобиться, что обычные вещи превращаются в предмет жарких обсуждений. И зачастую сложно понять, то ли произведение искусства получилось, то ли бессмыслица какая-то.
Эта кружка сделана полностью из глины
- Странно-красивая кружка. Пить бы я из нее точно не стала, но прикупила бы и поставила на полку. © cherry_cherry_cat / Reddit
- А мне вроде как нравится. Это что, получается, у меня ужасный вкус? © Contemptforvent / Reddit
До такого применения мясорубки, конечно, еще додуматься надо
- Мой дедуля в свое время был мясником, и он бы это точно оценил. © squishedgoomba / Reddit
От вида этой ванной комнаты и мигрень схлопотать можно
- О, о мигрени я бы беспокоился меньше всего. Тут как бы голова не закружилась и на полу этом не навернуться. © RakeishSPV / Reddit
Угловое кресло в палате для пациентов
- О поясничной поддержке тут и речи не идет, конечно. © StrangerThanGene / Reddit
Дизайнера этой гадости следовало бы заставить просидеть на ней неделю
Стакан, покрытый бархатом. И нет, бархат не снимается
- Да ну его к лешему, такой стакан, я бы использовал эту штуку максимум как подсвечник или вообще не трогал бы. © ***ywizard / Reddit
По крайней мере два человека подумали, что это отличная идея. Тот, кто смастерил рамки, и тот, кто решил выставить их на продажу у себя в магазине
При взгляде на это возникает только один вопрос: зачем?
Ну просто сама элегантность — прикроватный столик из пены
«Углядел джинсовые сапожки в винтажном магазине»
- У меня только один вопрос — а кармашки настоящие? © doxysqrl410 / Reddit
«Вот такой кружкой пользуется моя свекровь»
Вазы в виде булочек
Потолок в местечке для чаепития
Черным по черному написано же, что тут непонятного
- Это, конечно, дикая догадка с моей стороны, но, кажется, на этом лаке написано «черный». © IllustriousAd5936 / Reddit
«Как мне вообще это чистить?»
Хорошая новость: вам не придется украшать ее к Хеллоуину — пауки сделают это за вас
Даже такая кружка может кому-то показаться довольно милой
Фото на превью GlitteryPenguins / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 случаев, когда фантазия дизайнеров улетела за границы этой Вселенной
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