17 случаев, когда крепкой дружбе пришел конец по какой-то странной причине

А вот еще истории о том, что всего лишь один поступок может перечеркнуть многолетнюю дружбу. А эти 15+ человек вообще не ждали от друзей подлянки, но те им свинью подложили. Еще предлагаем узнать 9 примеров звездной дружбы, которая прошла испытание временем.