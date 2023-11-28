17 случаев, когда крепкой дружбе пришел конец по какой-то странной причине
Порой даже крепкие дружеские отношения, проверенные временем и поступками, могут навсегда разрушиться из-за какого-то нелепого повода. Например, из-за непоставленного лайка к фотке в соцсети. Вот 17 подобных историй.
- Нашей дружбе было более 20 лет. Многое было пройдено вместе. Но когда я увидела, как ее 4-летка начал играть с котенком против его желания... Кто мог подумать, что из человека польется столько гадостей? Оказалось, что ребенок априори не может сотворить ничего плохого, он просто играет. И вообще это не мое дело. В общем, подруги больше у меня нет. Зато на одного пушистика больше. © Подслушано / VK
- Был у меня офигенный друг в университете, с которым мы тусили каждый день, были не разлей вода. Но у него на третьем курсе появилась девушка — и начался дурдом. Сначала она ревновала его ко мне! Запретила нам обниматься при встрече, только руку пожимать! Затем мы стали реже встречаться, он уже никуда не выходил со мной. А сейчас она его отпускает раз в недельку и так, чтобы в 10 вечера уже дома был. © Палата № 6 / VK
- Подруга решила устроить свадьбу в стиле «Холодного сердца». Все в голубых и серебряных цветах, это еще ничего. Потом она сказала, что всем нужно будет надеть голубые линзы. Ну тем, у кого свой цвет глаз другой. В принципе, это тоже меня не напрягло, потому что я иногда сама носила цветные линзы. Но потом она заявила, что всем не-блондинкам нужно обесцветить свои волосы! Блин, я вообще брюнетка. И волосы у меня и так поврежденные, не хочу их больше травмировать. Отказалась, но подруга сказала, что сама заплатит за процедуру. Да блин, мне без разницы, я не хочу мучить свои волосы! Предложила ей, что буду в парике. Подруга заявила, что это будет выглядеть слишком «дешево». И вообще, я должна хорошенько подумать, ведь испорчу ей фоточки! © bleachdyeproblem / Reddit
- Вот с какого перепуга друг должен общаться и поддерживать отношения с женой друга? 20 лет дружбы коту под хвост. Друг приехал в гости с женой своей, не прошло и недели, как она своей манерой общения выбесила, пришлось задать ей вопрос: либо мы с тобой нормально общаемся, либо не общаемся вовсе. Ответ ее: «Могу и не общаться». Все, услышал ее, 2 дня не замечаю. Она бесится. Мне побоку. Другу не понравилось, что я тем самым игнором не уважаю его жену. Объяснил, что меня не устраивает такое отношение ко мне. Если человек не хочет общаться, пусть не общается. Мне настроение портить не надо. «Да ты не уважаешь ее, да ты сам все испортил, ты во всем виноват» — собрали вещи и поздней ночью уехали, их никто не выгонял. Вот так можно легко потерять дружбу. © Палата № 6 / VK
- На этой неделе ко мне приехала подруга, решили сходить в бассейн. У нее с собой была два купальника: слитный и бикини. Ну она начала примерять и спрашивать, мол, какой лучше. Слитный мне понравился больше, так и сказала. Боже, тут и начался дурдом. Она сразу вызверилась и: «Ты думаешь, что я в другом выгляжу толстой, да? Ну признайся, что считаешь меня толстой, толстой, толстой!» Просто как заведенная кричала и обвиняла меня! Я тогда просто не выдержала и ответила, мол, да, считаю, это ты хотела услышать? Каюсь, я сказала ей это просто назло, мне действительно не было дело до ее фигуры при выборе. Она психанула, собрала чемоданы, ушла и больше мы с тех пор не общались. © Pale-Avocado3959 / Reddit
- У меня есть карта забугорного банка, открыта давно. А чтобы мобильный банк работал и прочее, нужен постоянно действующий телефон в той стране. В свое время сестра моя предложила использовать телефон ее супруга, болгарина, на него все и оформили, все расходы разумеется за мой счет. Ну и многие годы проблем не было, пока этим летом мы внезапно не решили поехать в отпуск в Болгарию.
Так вот, сразу по приезде родственники мило улыбаясь и как бы между делом, поставили нас в известность, что оказывается еще весной им «очень нужны были деньги», и они, даже не спросив меня, просто пошли и сняли с моей карточки 1 500 евро! Что? Да как так вообще? И молчала все это время! Ответ: «А чего такое, мы же вернем». Ага, но при этом: «Ну пока денег у нас нет, но попозже мы все обязательно отдадим!»
Мало того, что на мой взгляд такая ситуация вообще за гранью добра и зла, так мы вообще-то, когда ехали, на эти деньги сильно рассчитывали, а в итоге все планы пришлось корректировать и урезать. © Luanna / ADME
- У сестры был маленький ребенок, плохо спал, она вся замотанная, уложила его спать в общем коридоре. В этот момент пришла эта соседка, громко хлопнула дверью. Сестра выскочила, на эмоциях ей что-то высказала, типа, е-мае, ну неужели нельзя потише ходить? Та обиделась, естественно. На след день сестра перед ней извинилась, мол, виновата, погорячилась, просто усталая и злая тогда была. Но соседка извинений не приняла. Уже лет 5 прошло, вся их семья с сестрой даже не здоровается. А до этого прям близкие подружки были. © Инесса Федоровна / ADME
- Две мои подруги перестали со мной общаться не из-за денег, не из-за того, что кто-то кому-то должен, а потому, что моя жизнь сложилась так, как не сложилась у них. Они обе были в первую очередь ориентированы на семью, но в итоге муж и дети есть у меня, а у одной два развода и ребенок, которого она воспитывает в одиночку, вторая вообще никогда не была замужем (а рожать ребенка «для себя» она не хотела). В общем, они сказали, что, конечно, рады за меня, но смотреть на то, как их мечты воплощаются у другого человека, им больно. И что им очень стыдно, что они мне завидуют, но сделать ничего не могут. Одна подруга, правда, как-то заявила, что я виновата в ее несложившейся семейной жизни, так как именно благодаря мне она познакомилась с первым мужем. Я напомнила, что отговаривала ее от этого замужества и приводила доказательства того, что этот человек не будет хорошим мужем. Она ответила: «Да, ты была права и это еще больше бесит». © SON5SON / ADME
- Была подруга из института, очень близко общались последние курсы и первые несколько лет после выпуска, вместе ездили отдыхать, реально лучшими подругами были. Все изменилось, когда она стала карьерно расти. Появились понты, заносчивость и высокомерие. Вместе договориться куда-то съездить отдохнуть уже не получалось: ей отели только 5 звезд подавай. Появились какие-то детские обиды с ее стороны, потребительское отношение к дружбе. А общение она прекратила после того, когда я всего лишь лайк не поставила к ее фотке в соцсети! Типа для нее это знак уважения. Было обидно, но и мне тоже не нужны друзья, у которых дружба измеряется лайками и подарками. Надеюсь, у нее все хорошо. © Lomonosik / ADME
- Была у меня подруга из школы. И вот близится ее день рождения, и она говорит мне, что его праздновать не будет. Я все равно купила подарок, чтобы поздравить при встрече. И вот звоню я ей в день рождения, где-то часов в 11 дня, чтобы поздравить, слышу шум, голос нашей общей подруги и между делом спрашиваю, что да как. И она мне отвечает, мол, мы тут решили неожиданно на дачу поехать к нам, я вообще до сегодняшнего дня не планировала. Но мы не позвали тебя, так как дача без удобств, а ты (внимание!) не привыкла к отсутствию удобств. Ну еще залепила там про то, что я лук не ем, а они взяли лук для салата. Дружба сошла на нет потом. © malynche / ADME
- Была история с лучшей подругой. Всю школу вместе за одной партой, поступать хотели на одну специальность, готовились вместе. Обе медалистки и сдавали только 1 экзамен: французский, а там кроме прочего устный рассказ. Вот ее вызвали отвечать раньше, поэтому я слышала, как она отвечает, и всю дорогу с ужасом думала «Ирка, что ты делаешь?!». Мы ж наизусть тексты друг друга знали. В итоге я с мыслью «все пропало» свой ответ отбарабанила вообще без нервов, ну и у меня «5», а у нее «4» и никаких шансов на бюджет. И ее мама меня обвинила, что мы все купили, поэтому ее умницу завалили и поставили «4», а я — дура с пятеркой. Золотые медалисты потом от области ездили в Болгарию, так она со мной даже не здоровалась и жить с ребятами из нашей школы не захотела. Меня еще все спрашивали что это с Ириной. Так и не общались с ней ни разу, вот уже 23 года прошло. © Petite_Ame / ADME
- В квартире неделю воняло тухлятиной. Мы с мамой перемыли все, пересмотрели все углы, опросили соседей, но запах никак не исчезал. Но оказалось все просто. Мамина подруга, когда была в последний раз в гостях, положила в вентиляционное отверстие в ванной несколько яиц, когда пошла в туалет. Яйца стухли и жутко воняли. А все из-за глупой обиды на отказ одолжить ей денег в один из визитов. В общем, у мамы больше нет подруги. © Подслушано / Ideer
- Никогда не думала, что потерять друзей можно, не пригласив их детей на свою свадьбу! Решили с мужем пожениться и объявили друзьям, что свадьба будет без детей. Хотели сделать праздник комфортным для себя и для большинства других гостей. Однако была часть друзей, которые просто стали ставить ультиматумы, обижаться, давить на нас и говорить, что мы поймем, когда у самих появятся дети, кто-то даже пришел поздравить на свадьбу с ребенком и демонстративно ушел, выставив нас какими-то извергами на нашей собственной свадьбе. Для нас с мужем подобная реакция была просто шоком и неожиданностью. Почему кто-то понял и принял этот факт и даже поблагодарил, а кто-то ведет себя так нагло, заставляя любить их детей? Отношения испорчены навсегда. И эти люди называют себя друзьями! И да, в семье появился малыш, но я до сих пор не понимаю такого поведения! © Подслушано / Ideer
- Недавно у меня была операция. Не очень серьезная и не такая уж опасная. Но моя первая (вернее вторая, так как первая прошла неудачно). Я очень боялась, в том числе наркоза. Писала об этом на своей страничке. В итоге три человека, которых я считала самыми близкими, проверенными друзьями не только не приехали за две недели, но и не позвонили. Одна из них только звонила, чтобы пожаловаться на самочувствие. А приехала та, которую я считала просто знакомой. И очень много мне помогла. © Подслушано / Ideer
- Предательство — это когда твоя самая близкая подруга наконец-то собирается замуж, но говорит, что все будет скромно, организовывать праздник не собираются, без кафе, только родители и так далее. А потом ты в соцсетях видишь уже прошедшее событие и что «скромно» — это выездная регистрация в шикарное место, куча «родителей», шикарная тачка, фотограф, стилист, тамада. И ты три дня проводишь от обиды в слезах, а она потом еще спрашивает: «Ты же не обиделась?» Да ну что ты, я в восторге, блин! © Подслушано / Ideer
- Моя хорошая подруга постоянно критиковала все, что со мной связано. Ей не нравились мои парни, мои наряды, моя работа. Она отговорила меня от переезда в другой город по работе, раскрыла глаза на двух парней, которые вроде как были неплохие, но, по ее словам, те еще абьюзеры. Она помогла мне сменить стиль и одеваться в темное, которое мне идет, ничего яркого. Это продолжалось почти пять лет, пока я не услышала ее разговор на какой-то вечеринке. Она была на балконе с какой-то девушкой и заявила: «Мне удобно держать подругу при себе: она и деньгами поможет, и советом, и выручит, и, когда мне грустно, приедет. А если бы она уехала в другой город или вышла замуж, то с кем бы мне тогда пришлось время проводить?» Я опешила, ушла с вечеринки, оборвала с ней все связи. С тех пор прошло несколько лет, у меня и личная жизнь наладилась, я скоро выхожу замуж, и работа новая, хорошая. Только вот подруг нет, я просто боюсь заводить кого-то близкого. © Подслушано / Ideer
- Была у меня подруга. С самого детства вместе, прошли и огонь, и медные трубы, и вот это все. А потом она попросила в долг денег у моего мужа. Вот так втихаря написала прямо ему, даже у меня не спрашивая. Но самое веселье началось потом. Настали у нас сложные времена, понадобились деньги и вот тот долг был бы прям кстати. Тем более, что уже пара лет прошла, пора бы и вернуть. В общем, позвонила ей. И тут началось! Оказывается, мой муж деньги ей подарил! Просто так, ага, за красивые глаза. И ничего возвращать она не собирается. Тут меня что-то переклинило: говорю, мол, окей, давай тогда вот сейчас ты мне тоже подаришь ту сумму, которую я прошу. О, сколько на меня вылилось. Целый поток оскорблений. В общем, наша 30-летняя дружба стоила пару сотен долларов.
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