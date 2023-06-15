17 случаев, когда люди знатно сглупили и решили, что остальной мир тоже должен об этом узнать
Каждый из нас когда-то попадал в неловкие ситуации и чувствовал себя глупо. Если неприятный казус случился с вами, главное вспоминать об этом с юмором, как это сделали герои нашей подборки.
- Работала в офисе. Выходной день, народу мало. Подходит ко мне новенькая девочка, чуть ли не плачет, что у нее куртку украли. Пошла с ней к вешалкам, висит пара курток, ее нет. Думаю, кому нафиг она сдалась. Офис маленький, все друг друга знают. Оказалось, она свою куртку наизнанку повесила, поэтому не узнала. © Hoffnung1712/ Pikabu
- Я потерял зарядное устройство от фотоаппарата. Месяц искал и не нашел. Уже думал купить новое, ведь скоро отпуск, нужен фотик. Спустя время сижу дома и в голове возникла мысль: нужно зарядить фотоаппарат. Пошел в кладовку, там нашел сумку, обыденно достал зарядку. Поставил заряжать. Сел смотреть очередной сериал и вдруг понял всю абсурдность ситуации. © andyhash / Pikabu
- Планировала отдых заранее, на далекие праздники. Рассматривала разные варианты отелей, хотела спланировать все как можно раньше. В итоге так зарылась в вариантах, что решила еще подумать и отложить решение. Спустя 3 месяца я наконец-то бронирую отель. Спокойно заселяюсь туда, а мне звонят из другой гостиницы и спрашивают, где я. Оказалось, что я забыла о том, что бронировала еще один вариант и даже внесла предоплату. Я была в шоке.
- Однажды после уроков, спустившись в гардероб и бурно что-то обсуждая с подругой, я обнаружила, что мою куртку украли. В огромном гардеробе кому-то приглянулась именно моя несчастная куртка. С подругой минут 30 бегали по всему гардеробу в ее поисках. Потом сдались и решили, что нам нужна помощь старших. В одиночку мы провалили эту миссию. С дикими воплями ворвались в кабинет классной руководительницы, требуя немедленной помощи, на что получили недоумевающий взгляд в ответ. Спустя минуту тишины мне доходчиво объяснили, что куртка все это время была на мне. © irinovna / Pikabu
- Дочь в первом классе. Первые полгода все было отлично, но тут внезапно ее стала обзывать девочка-одноклассница. Дочь показала мне обидчицу. Я с ней пообщался без ласковых слов. Через какое-то время спрашиваю у дочери: «Ну что? Она тебя больше не обзывает?» На что она мне ответила: «Обзывает. Ты не ту отругал». © Подслушано / Ideer
- Подруга записала меня к своему мастеру маникюра. Заранее прислала мне адрес, схему проезда, даже видеомаршрут. Я посмотрела краем глаза. В день икс выхожу из метро и только через минут двадцать понимаю, что приехала не на ту станцию. Решила идти дальше пешком, по навигатору нашла нужное здание. Захожу, снимаю с себя куртку, еще решила прикупить кофе, ведь времени оставалось еще вагон. Блуждаю по коридорам и не могу найти нужную мне дверь. Все вокруг такое странное, больше похоже на офис. Спрашиваю у проходящего мужчины, где здесь делают маникюр. Он удивленно на меня смотрит и говорит: «А что, тут и салон есть?» И вдруг до меня доходит, что я вообще не в том месте. А до начала моей записи пять минут. Я как рванула на улицу раздетая, еле нашла нужный адрес.
- Зашла к отцу на работу, чтобы распечатать курсовую. Принтер стоял на столе у окна в пустом кабинете. Я отправила документ в печать, а сама пошла пить чай. Через пару минут забегает папа с выпученными глазами и тащит меня к принтеру. Я уж было испугалась, что распечатала какие-нибудь непристойности, а оказалось, что там принтер зажевал занавеску и медленно, но верно подбирался к потолку. Офис оценил. © Подслушано / Ideer
- Бродила по школе с другом. Навстречу нам шла молодая учительница. В тот день у нее был день рождения. Она несла в руках коробку со сладостями, чтобы подарить своим коллегам. Я посмотрела на шоколад, мечтая о том, как пробую его на вкус. Я хотела поздороваться с ней, но когда учительница приблизилась к нам, почему-то сказала: «Спасибо». Это прозвучало так, будто та должна отдать мне угощение. Она бросила на меня озадаченный и странный взгляд. Я сама была в шоке. У нее не осталось выбора, кроме как вручить мне и другу шоколадки. И только тогда я сказала: «Доброе утро». © Niranjana Raguraman / Quora
- Когда была новичком за рулем, сглупила на перекрестке. Стою через пару дней в очереди в кассу на заправке. Мужик, свидетель моего затупа, начинает читать нотацию, что таким на дороге не место. И вообще, иди-ка ты, девочка, на кухню. На выходе ухмыляется мне. А потом садится в машину, заводится, едет. И вырывает шланг из колонки и пистолет из бака. Бензин радостно льется. Его лицо в этот момент я запомню надолго. © Подслушано / Ideer
- Два года назад рассталась с парнем. Живем в одном городе, все это время не виделись. Я много раз прокручивала в голове, как пройдет наша случайная встреча. И вот иду я после салона красоты с красивой укладкой, в крутом прикиде и вижу его. Думаю, как же здорово я сейчас выгляжу! Как вдруг ветер поднимает из мусорки пакет, облитый кефиром и несет на меня. Я пытаюсь увернуться и падаю в лужу. Пакет все-таки прилетел мне в лицо. История о том, как мой бывший оттирал меня от грязи и ржал. © Подслушано / Ideer
- Мне было 8 лет. Я тусовалcя в гараже с папой, и когда он увидел, что я собираюсь открыть жвачку, то сказал мне: «Только не прикладывай ее к глазам». Я пообещал, что не буду. Затем я вошел в дом, поднялся наверх, пережевал тонну жвачки. Вынул ее изо рта и приложил к глазу. Жевательная резинка была идеально липкой текстуры и прилипла к брови и ресницам. Мой глаз был полностью склеен. Я сразу же побежал вниз за помощью к папе в полной истерике. Я до сих пор помню, как громко возмущался отец. © MissyDeanna / Reddit
- Кто-то спросил меня, сколько сейчас времени. Я поднял руку и повернул запястье, чтобы посмотреть на часы. Я держал чай со льдом и просто вылил его себе на колени. Проблема в том, что у меня не было часов. Никогда не носил их.© justtosubscribe / Reddit
- Время от времени наша компания проводит учения по фишингу. И вот на почту приходит письмо, что нужно пройти по ссылке и подписать контракт. А у нас в прошлом месяце реально истек срок контракта у всех удаленщиков и начался новый. Собственно, его я и собралась подписывать, кликая по ссылке. На что страница этого сайта мне радостно сообщает: «Поздравляю, Шарик, ты балбес!» А дальше объяснение, что это была проверка, и ниже памятка о том, как не попадаться на подобный обман. Через две недели снова приходит сообщение на почту. И там говорится о том, что они недавно устраивали учения по фишингу, и вот такой процент работников попались. И уточнение, что я попалась целых четыре раза. Поэтому они решили запустить тренинг, где расскажут, как, наконец, научиться на это дело не вестись. Без задней мысли кликаю на ссылку...Дальше, думаю, нет смысла рассказывать. © nastasya / Pikabu
- В аэропорту я последовал за мужчиной, который был похож на моего отца. Вместе с ним сел не на тот самолет и в итоге оказался в Нью-Йорке. В то время как остальные члены моей семьи улетели во Флориду. © 3HundoGuy / Reddit
- Увидела лежащего мужчину на улице. Испугалась, что ему стало плохо. Подбежала к нему. Мимо проходил иностранец и решил мне помочь. Вместе вызвали скорую. Он очень удивлялся моей сердобольности, ведь мы вместе тащили весьма габаритного незнакомца до скамейки. Говорил юноша только на английском. В конце всей этой эпопеи он сказал мне: «Merry Christmas». А я, не долго думая, в ответ ляпнула: «И вам не хворать».
- Однажды я приехал на заправку, заплатил за бензин. Потом по какой-то причине сел в машину и просто уехал, не заправив ее. © forrestwhump / Reddit
- Пришла я домой с учебы. Солнечно было. Задумалась о своем. Наливаю себе уху, сажусь есть. Ем так же витая в своих мыслях. Ем долго, что-то уже и картошку всю выловила, и рыбу, а суп все не кончается. Не понимаю, что за черт. Начинаю яростнее орудовать прибором. Победно отмечаю, что суп я побеждаю, но не сильно. А он уже холодный. Думаю: «Меня так просто не одолеть!» И еще быстрее начинаю черпать, уже как просто какой-то скоростной поедатель супа. В какой-то момент подвисаю и понимаю, что все это время ела вилкой. Сижу я с холодным бульоном, а в голове обезьянка в тарелочки бьет. © DikiyProviZorro / Pikabu
Иногда человеческая наглость переходит все границы. Герои нашей подборки не постеснялись и рассказали, как им однажды пришлось столкнуться с подобными ситуациями в жизни.
AdMe/Народное творчество/17 случаев, когда люди знатно сглупили и решили, что остальной мир тоже должен об этом узнать
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