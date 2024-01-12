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17 случаев, когда людям всем интернетом пришлось гадать, что за штуку они откопали

Народное творчество
94-8

«Что это такое, и с чем его едят?» — такой вопрос порой возникает у тех пользователей интернета, кто откопал на бабушкиных антресолях нечто интересненькое. Глядя на эти предметы, диву даешься: и как кто-то вообще понял, для чего они нужны?

«Нашла у бабушки с дедушкой. Есть идеи, что это?»

«Что за цепочка у меня в двери? Легко достается из рамы»

  • Это скрытый дверной доводчик. И, кстати, он сломан. © sjhill / Reddit

«Подарили на ярмарке такую штуковину. Белая часть сужается и расширяется, а красная может сильно растягиваться»

  • Все просто. Нужно наполнить его льдом и прикладывать к месту ушиба. © OODA_Loops / Reddit

«Подруга нашла это на кофейном столике. Размером с браслет, но не раскрывается»

  • Это цепочка для галстука. Маленькая петелька висит на пуговице рубашки, а цепь не дает ему сильно болтаться. © adamhughey / Reddit

«Купил в антикварном магазине. Решил, что буду хранить там всякие мелочи во время путешествий. Есть идеи, для чего вообще эта сумочка нужна?»

«От бабули досталась такая вещица. Жутко тяжелая, внутри маленький камушек. На донышке — выдавленные иероглифы. Понятия не имею, что это»

  • На одной улице в Гонконге до сих пор можно купить такую штуку. Иероглифы — имя человека. Раньше использовали вместо подписи. © brasskat / Reddit

«Нашли в парке кучу маленьких ложек со странным коричневым содержимым. Каждая ложечка упакована в пленку. Что это такое?»

  • Вероятнее всего, где-то по соседству живут латиноамериканцы. Это тамаринд, десерт. © ape_on_lucy / Reddit

«Зачем в ванной вторая мини-ванная, да еще и без сливного отверстия?»

  • Туда ставят горшок с искусственным растением. Судя по дизайну, ремонт делался в то время, когда такие смелые решения казались суперкрутыми. © Fyrefrog25 / Reddit

«Для чего нужны такие ножницы?»

«Нашел такую штуку пару лет назад. С тех пор мучаюсь и пытаюсь понять, что это. На какую часть тела это надевается?»

  • Это украшение для сапог. Тонкий ремешок продевается под подошву и цепляется за каблук. © Tutski08 / Reddit

«Что за странная закрытая ложка?»

«Что это может быть?»

«Подарили на Рождество. Сверху серебро, нижняя часть из дерева»

«Эта штука передается в семье из поколения в поколение уже лет 100. Что это?»

  • Вероятнее всего, часть амуниции. Внутри хранили небольшое количество молотого кофе. © hekla7 / Reddit

«Нашли в старом офисном здании. Крышечка открывается, внутри вращается цилиндр»

  • Ответ вам не понравится, он скучный. Это диспенсер для скрепок. © BeachPigeon / Reddit

«Маленькая черная тарелочка со сквозными дырками. Что это такое?»

«Что за странный аксессуар? Внутри что-то вроде губки или салфеток»

  • Внутри коробочки — салфетки для очищения экранов. Эту штуку так и используют, просто открывают и протирают экран. © beannn42 / Reddit

А вот еще 20 неведомых штуковин, которые люди изо всех сил пытаются идентифицировать.

Фото на превью Lemon_***** / Reddit
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94-8
AdMe/Народное творчество/17 случаев, когда людям всем интернетом пришлось гадать, что за штуку они откопали
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