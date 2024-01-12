17 случаев, когда людям всем интернетом пришлось гадать, что за штуку они откопали
«Что это такое, и с чем его едят?» — такой вопрос порой возникает у тех пользователей интернета, кто откопал на бабушкиных антресолях нечто интересненькое. Глядя на эти предметы, диву даешься: и как кто-то вообще понял, для чего они нужны?
«Нашла у бабушки с дедушкой. Есть идеи, что это?»
- Это сахарница. © savanthebride / Reddit
- А моя мама использовала эту штуку, чтобы сервировать мелкие орешки. © Fickle-Friendship-31 / Reddit
«Что за цепочка у меня в двери? Легко достается из рамы»
- Это скрытый дверной доводчик. И, кстати, он сломан. © sjhill / Reddit
«Подарили на ярмарке такую штуковину. Белая часть сужается и расширяется, а красная может сильно растягиваться»
- Все просто. Нужно наполнить его льдом и прикладывать к месту ушиба. © OODA_Loops / Reddit
«Подруга нашла это на кофейном столике. Размером с браслет, но не раскрывается»
- Это цепочка для галстука. Маленькая петелька висит на пуговице рубашки, а цепь не дает ему сильно болтаться. © adamhughey / Reddit
«Купил в антикварном магазине. Решил, что буду хранить там всякие мелочи во время путешествий. Есть идеи, для чего вообще эта сумочка нужна?»
- Это просто-напросто чехол для камеры. © SoulSisterNW / Reddit
«От бабули досталась такая вещица. Жутко тяжелая, внутри маленький камушек. На донышке — выдавленные иероглифы. Понятия не имею, что это»
- На одной улице в Гонконге до сих пор можно купить такую штуку. Иероглифы — имя человека. Раньше использовали вместо подписи. © brasskat / Reddit
«Нашли в парке кучу маленьких ложек со странным коричневым содержимым. Каждая ложечка упакована в пленку. Что это такое?»
- Вероятнее всего, где-то по соседству живут латиноамериканцы. Это тамаринд, десерт. © ape_on_lucy / Reddit
«Зачем в ванной вторая мини-ванная, да еще и без сливного отверстия?»
- Туда ставят горшок с искусственным растением. Судя по дизайну, ремонт делался в то время, когда такие смелые решения казались суперкрутыми. © Fyrefrog25 / Reddit
«Для чего нужны такие ножницы?»
- Чтобы подрезать фитиль у свечей. © Master_Chipmunk / Reddit
«Нашел такую штуку пару лет назад. С тех пор мучаюсь и пытаюсь понять, что это. На какую часть тела это надевается?»
- Это украшение для сапог. Тонкий ремешок продевается под подошву и цепляется за каблук. © Tutski08 / Reddit
«Что за странная закрытая ложка?»
- Она для того, чтобы пить лекарства. © vtosnaks / Reddit
«Что это может быть?»
- Детская погремушка. Только колокольчики потерялись. © Crafty-Shape2743 / Reddit
«Подарили на Рождество. Сверху серебро, нижняя часть из дерева»
- Пилочка для ногтей викторианских времен. © hyperdreamz / Reddit
«Эта штука передается в семье из поколения в поколение уже лет 100. Что это?»
- Вероятнее всего, часть амуниции. Внутри хранили небольшое количество молотого кофе. © hekla7 / Reddit
«Нашли в старом офисном здании. Крышечка открывается, внутри вращается цилиндр»
- Ответ вам не понравится, он скучный. Это диспенсер для скрепок. © BeachPigeon / Reddit
«Маленькая черная тарелочка со сквозными дырками. Что это такое?»
- Мыльница. У меня как раз такая стоит в ванной. © Garth_AIgar / Reddit
«Что за странный аксессуар? Внутри что-то вроде губки или салфеток»
- Внутри коробочки — салфетки для очищения экранов. Эту штуку так и используют, просто открывают и протирают экран. © beannn42 / Reddit
А вот еще 20 неведомых штуковин, которые люди изо всех сил пытаются идентифицировать.
Фото на превью Lemon_***** / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 случаев, когда людям всем интернетом пришлось гадать, что за штуку они откопали
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