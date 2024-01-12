17 случаев, когда людям всем интернетом пришлось гадать, что за штуку они откопали

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«Что это такое, и с чем его едят?» — такой вопрос порой возникает у тех пользователей интернета, кто откопал на бабушкиных антресолях нечто интересненькое. Глядя на эти предметы, диву даешься: и как кто-то вообще понял, для чего они нужны?

«Нашла у бабушки с дедушкой. Есть идеи, что это?»

«Что за цепочка у меня в двери? Легко достается из рамы»

Это скрытый дверной доводчик. И, кстати, он сломан. © sjhill / Reddit

«Подарили на ярмарке такую штуковину. Белая часть сужается и расширяется, а красная может сильно растягиваться»

Все просто. Нужно наполнить его льдом и прикладывать к месту ушиба. © OODA_Loops / Reddit

«Подруга нашла это на кофейном столике. Размером с браслет, но не раскрывается»

Это цепочка для галстука. Маленькая петелька висит на пуговице рубашки, а цепь не дает ему сильно болтаться. © adamhughey / Reddit

«Купил в антикварном магазине. Решил, что буду хранить там всякие мелочи во время путешествий. Есть идеи, для чего вообще эта сумочка нужна?»

Это просто-напросто чехол для камеры. © SoulSisterNW / Reddit

«От бабули досталась такая вещица. Жутко тяжелая, внутри маленький камушек. На донышке — выдавленные иероглифы. Понятия не имею, что это»

На одной улице в Гонконге до сих пор можно купить такую штуку. Иероглифы — имя человека. Раньше использовали вместо подписи. © brasskat / Reddit

«Нашли в парке кучу маленьких ложек со странным коричневым содержимым. Каждая ложечка упакована в пленку. Что это такое?»

Вероятнее всего, где-то по соседству живут латиноамериканцы. Это тамаринд, десерт. © ape_on_lucy / Reddit

«Зачем в ванной вторая мини-ванная, да еще и без сливного отверстия?»

Туда ставят горшок с искусственным растением. Судя по дизайну, ремонт делался в то время, когда такие смелые решения казались суперкрутыми. © Fyrefrog25 / Reddit

«Для чего нужны такие ножницы?»

Чтобы подрезать фитиль у свечей. © Master_Chipmunk / Reddit

«Нашел такую штуку пару лет назад. С тех пор мучаюсь и пытаюсь понять, что это. На какую часть тела это надевается?»

Это украшение для сапог. Тонкий ремешок продевается под подошву и цепляется за каблук. © Tutski08 / Reddit



«Что за странная закрытая ложка?»

Она для того, чтобы пить лекарства. © vtosnaks / Reddit

«Что это может быть?»

«Подарили на Рождество. Сверху серебро, нижняя часть из дерева»

Пилочка для ногтей викторианских времен. © hyperdreamz / Reddit

«Эта штука передается в семье из поколения в поколение уже лет 100. Что это?»

Вероятнее всего, часть амуниции. Внутри хранили небольшое количество молотого кофе. © hekla7 / Reddit

«Нашли в старом офисном здании. Крышечка открывается, внутри вращается цилиндр»

Ответ вам не понравится, он скучный. Это диспенсер для скрепок. © BeachPigeon / Reddit

«Маленькая черная тарелочка со сквозными дырками. Что это такое?»

Мыльница. У меня как раз такая стоит в ванной. © Garth_AIgar / Reddit

«Что за странный аксессуар? Внутри что-то вроде губки или салфеток»

Внутри коробочки — салфетки для очищения экранов. Эту штуку так и используют, просто открывают и протирают экран. © beannn42 / Reddit