17 случаев, когда ремонт вызывает одновременно зависть и восхищение

Ремонт — это путешествие, в котором можно освоить новые навыки, получить массу полезного опыта, а иногда даже сэкономить. Чтобы сделать свой дом по-настоящему уютным и красивым, люди из этой подборки решили проявить творческие способности на полную мощность.

«Не хотелось менять желтую плитку на полу, поэтому решила взять ее за основу и ремонт подогнать под нее»

«Купил дом у художника-минималиста и переделал, ведь я нисколечки не минималист»

«Ремонт, который длился 3 года»

«Для работы на удаленке мне нужно уединенное место. А так как моя жена любит читать, то эта не очень секретная дверь с книжными полками идеально вписалась в интерьер»

«Из захламленной и темной комнаты в чистую и светлую»

«Насмотревшись „Гарри Поттера“, решила создать маленькую уютную потайную комнату под лестницей»

«Решила переделать ванную. И как только предыдущие владельцы додумались так покрасить стены»

«Обустроила кабинет в стиле лофт»

«Сама нарисовала на стенах детской деревья»

«Камин был фальшивый»

«Впервые за 20 лет сделала ремонт в этом доме»

«Обычно для ванных я выбираю бледные цвета, но на этот раз я захотела выйти из зоны комфорта»

«Сама спроектировала и изготовила мебель для своей спальни, хотя никогда этого не делала»

«Переделала гостиную в доме, которому больше века»

«Решил переделать хаотичный фартук на кухне»

Я уже начал думать, что это у меня плохой вкус. Зачем вы поставили фото «после» первым? © VirusZer0 / Reddit

«Делали ремонт почти три месяца»

«Я ненавижу потолочные вентиляторы, поэтому заменила свой на обезьяну»