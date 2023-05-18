17 случаев, когда ремонт вызывает одновременно зависть и восхищение
Ремонт — это путешествие, в котором можно освоить новые навыки, получить массу полезного опыта, а иногда даже сэкономить. Чтобы сделать свой дом по-настоящему уютным и красивым, люди из этой подборки решили проявить творческие способности на полную мощность.
«Не хотелось менять желтую плитку на полу, поэтому решила взять ее за основу и ремонт подогнать под нее»
«Купил дом у художника-минималиста и переделал, ведь я нисколечки не минималист»
«Ремонт, который длился 3 года»
«Для работы на удаленке мне нужно уединенное место. А так как моя жена любит читать, то эта не очень секретная дверь с книжными полками идеально вписалась в интерьер»
«Из захламленной и темной комнаты в чистую и светлую»
«Насмотревшись „Гарри Поттера“, решила создать маленькую уютную потайную комнату под лестницей»
«Решила переделать ванную. И как только предыдущие владельцы додумались так покрасить стены»
«Обустроила кабинет в стиле лофт»
«Сама нарисовала на стенах детской деревья»
«Камин был фальшивый»
«Впервые за 20 лет сделала ремонт в этом доме»
«Обычно для ванных я выбираю бледные цвета, но на этот раз я захотела выйти из зоны комфорта»
«Сама спроектировала и изготовила мебель для своей спальни, хотя никогда этого не делала»
«Переделала гостиную в доме, которому больше века»
«Решил переделать хаотичный фартук на кухне»
- Я уже начал думать, что это у меня плохой вкус. Зачем вы поставили фото «после» первым? © VirusZer0 / Reddit
«Делали ремонт почти три месяца»
«Я ненавижу потолочные вентиляторы, поэтому заменила свой на обезьяну»
Зачастую мы представляем себе все сложности и затраты, связанные с ремонтом, и опускаем руки, еще даже не начав преображение дома. Но эти фото доказывают, что ремонт может быть не только доступным, но и увлекательным процессом.
Фото на превью Equivalent-Lie2787 / Reddit
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