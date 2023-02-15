17 случаев настолько странного гостеприимства, что даже не верится, что кто-то считает это нормальным

Понятно, что не всегда к близким и знакомым людям ходят в гости, чтобы там поесть. Но становится очень обидно тогда, когда тебя зовут, например, на день рождения или свадьбу, обещают много вкусненького, а в итоге угощают лишь половинкой котлетки. Буквально. Пользователи интернета вспомнили как раз такие истории об абсурдном гостеприимстве, которое еще долго не забудешь.