17 случаев настолько странного гостеприимства, что даже не верится, что кто-то считает это нормальным
Понятно, что не всегда к близким и знакомым людям ходят в гости, чтобы там поесть. Но становится очень обидно тогда, когда тебя зовут, например, на день рождения или свадьбу, обещают много вкусненького, а в итоге угощают лишь половинкой котлетки. Буквально. Пользователи интернета вспомнили как раз такие истории об абсурдном гостеприимстве, которое еще долго не забудешь.
- Я не ем майонез. Вообще. Обычно этот факт не создает проблем. Как правило, на столе всегда есть что-то, чем можно его заменить. Но однажды я была в семье, где все блюда были заправлены майонезом. Даже простая селедка. Я взяла два кусочка нарезки: колбасу и ветчину. Радушная хозяйка тут же без спроса ляпнула сверху ложку майонеза: «Что же всухую ешь?» © Наталия Ремезова
- Была в аналогичной ситуации. Я свежий лук не ем, и обычно это тоже проблемы не составляет: что-нибудь без лука всегда на столе есть. Но попала как-то в гости, где лук был везде. Хлеб и торт были мои фавориты в этот вечер. © Ольга Гуляева
- У меня был случай в детстве. Пригласила на день рождения подружка. Перед подачей основной еды она поставила стакан лимонада и накрошенные в него вафли. Это месиво с каждой секундой разбухало, и вид, и вкус был до рвоты. Она приговаривала: «Ешь, это вкусно!» Я не могла ни глотка сделать и даже потом ничего не ела, сказала, что не голодная. Запомнила на всю жизнь. © Gardinenstudio Krestyle Elena Kremser
- У меня была родственница, которая, угощая гостей, всегда приговаривала, что вот, например, эти маринованные грибы из последней баночки, больше нет. После таких слов грибы застревали в горле, было ощущение, будто мы пришли объесть хозяев. © Наталья Лыжова
- Коллега пригласил меня с дочкой на день рождения сына. Когда мы пришли, коллега взял дочку, отвел к другим детям, а меня посадил на кухне с еще двумя мамами. Два часа коллега с женой что-то там с детьми делали, а мы тупо сидели. Не то что кофе, даже воды нам не предложили. Я забрала дочь и ушла домой, не дожидаясь тортика. Программа для детей тоже «супер» была: дети сидели и смотрели фильм по телевизору. © Александра Шаталина
- Меня как-то пригласили на свадьбу в кафе, но забыли предупредить, что там каждый гость будет платить сам за себя. Поэтому денег у меня с собой было немного. Пришлось заказать себе только фрукты, типа я на диете. Самый треш начался потом. Кто-то из гостей распустил про меня слухи, что я назаказывала себе стейков, напитков, потом не заплатила за это и ушла со свадьбы. Понятно, что ни с невестой, ни с той компанией я больше вообще не общалась. © Inna Barozzi
- У нас была одна родственница, так она, когда начинала убирать со стола, то остатки блюд, которые лежали на общих тарелках, стряхивала на тарелки гостей. Причем таким движением, каким нормальные люди недоедки в мусорное ведро отправляют. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. © Olha Kyrylenko
- Много лет назад нас пригласили в гости наши земляки и очень удивили. Человек было 7–8, а на стол подали 6 котлет, 2 кусочка жареной рыбы, тарелочку пюре и салатик в маленькой пиалочке. И нам на тарелки хозяйка сама клала по полкотлетки и по одной ложке пюре. Столько лет прошло, а вспоминаю до сих пор. © Жанна Деревян
- Мне однажды хозяйка предложила бутерброд с черной икрой. «С чего это такая щедрость?» — подумала я... И вот ем я этот бутерброд и понимаю, что с икрой явно что-то не то! Приходит хозяин и спрашивает жену: «Ты зачем икрой-то этой угощаешь? Она же...» Но не договорил. Испугался грозного взгляда хозяйки. Оказалось, икра испортилась! И я отравилась. © Елена Малаховец
- Дочке еще было лет 8. Подружка пригласила ее на день рождения. Когда дочка пришла домой с праздника, я заметила, что она расстроена. Начала расспрашивать, как прошел праздник. Сказала, что дети сидели и играли в комнате, а в другой комнате за столом сидели взрослые. А девочка-именинница периодически бегала к ним покушать.
Я спросила: «Ну а тортиком хоть угостили?» А дочка отвечает: «Нет, только подружка прибежала к нам с куском торта, который уже доедала». Я психанула, и мы пошли с дочкой в магазин и купили торт. © Лариса Коломийцева
- У моего бывшего мужа есть такие друзья. Как-то позвали они нас на шашлык. Мы приходим, а там — горстка мяса, еле-еле порция на одного наберется. Не понимаю такое, какой смысл звать гостей при таком жлобстве? © Мария Лукьянова
- Пригласили сваты на день рождения хозяйки всех родственников мужа с детьми. Народу было много, человек 15. Стол накрыли в основном закусками, нарезками. После небольшого перекуса мужики вышли на улицу подышать свежим воздухом. Возвращаемся, а стол уже убран, оставшиеся закуски переместились на кухню и в холодильник. На этом все. Пошли домой... © Ольга Степанова
- У меня были знакомые, которые очень часто приглашали меня в гости, хотя у меня всегда было мало времени, так как много работы. Так вот, я иногда соглашалась, так сразу начиналось: «Купи по дороге горошек, сметану, огурчики, хлеба...» И так — до вечера, периодически звонки были: «Зелень забыли, картошки мало...» В конце концов, все ингредиенты для оливье и пирог я сама приносила. Естественно, времени не было дождаться, пока приготовят, и я уходила. Через пару лет вообще прервала общение с ними. © Happy Daisy
- Однажды мы пошли к друзьям мужа. Я была уже хорошо беременна. За день до нашего визита они позвонили и уточнили, что мне можно есть и не против ли я, если они закажут пиццу. Как нормальные люди, зная, что в гостях будет еда, мы перед выходом не ели. Зато купили пирожные, чтоб не с пустыми руками идти. В итоге мы пробыли у друзей 3,5–4 часа. Пиццы так и не увидели. Хозяйка посетовала, что не заказали, так как не знают, какую мы любим. Ага, языка нет, конечно, чтобы спросить. Хорошо, что пирожные были... © Katie Tighineanu
- Одна приятельница пригласила на свой день рождения. Пришли с мужем, на столе только винегрет. Были еще куриные грудки, но приятельница ждала мужа с работы. Как только он пришел, она пожарила для него курицу. Нам ее даже не предложила. Винегрет с тех пор не ем. © Anna Brv
- Единственный поход в гости, который меня удивил, это тот, где нас вообще не покормили. Причем было сказано, что есть мясо и картоха, но мясо надо жарить, а картоху — чистить и варить. И при этом никто этим не занимался. На стол поставили плошку с пыльными фисташками, ими мы заглушали голод. Зато, когда вышли оттуда, отлично в кафе поели. Что это было, так и не поняли. © Ирина Виноградова
- Пригласила нас с мужем на свой день рождения его мама, на обед к часу дня. Приезжаем, а ее нет, накануне уехала на дачу. Свекор в растерянности, он вообще не в курсе. В холодильнике пусто. Мобильников еще не было тогда. Все волнуются... Часам к трем заявляется звезда и с порога заявляет: «А почему ничего не готово?» © Алла Августинович
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