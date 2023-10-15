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17 СМС, после которых хочется стаканчик успокоительного выпить

Народное творчество
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Сейчас текстовые сообщения стали одним из основных способов общения между людьми. Иногда входящие СМС так разочаровывают, что хочется телефон подальше убрать. С героями нашей подборки случились именно такие диалоги, но они все равно решились выложить их в сеть.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: GAS78 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Brainstein / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Managin / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dobro.vsem / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK

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Внезапные СМС могут огорчить или рассмешить, и их почти всегда так и хочется кому-нибудь показать. У нас есть еще одна подборка СМС-переписок, которые просто невозможно было не выставить на всеобщее обозрение в сети.

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AdMe/Народное творчество/17 СМС, после которых хочется стаканчик успокоительного выпить
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