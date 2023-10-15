17 СМС, после которых хочется стаканчик успокоительного выпить
Сейчас текстовые сообщения стали одним из основных способов общения между людьми. Иногда входящие СМС так разочаровывают, что хочется телефон подальше убрать. С героями нашей подборки случились именно такие диалоги, но они все равно решились выложить их в сеть.
1.
2.
3.
4.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: GAS78 / Pikabu
5.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные переписки / VK
6.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Brainstein / Pikabu
7.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu
8.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu
9.
10.
11.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Managin / Pikabu
12.
13.
14.
15.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dobro.vsem / Pikabu
16.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK
17.
Внезапные СМС могут огорчить или рассмешить, и их почти всегда так и хочется кому-нибудь показать. У нас есть еще одна подборка СМС-переписок, которые просто невозможно было не выставить на всеобщее обозрение в сети.