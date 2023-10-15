17 СМС, после которых хочется стаканчик успокоительного выпить

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Сейчас текстовые сообщения стали одним из основных способов общения между людьми. Иногда входящие СМС так разочаровывают, что хочется телефон подальше убрать. С героями нашей подборки случились именно такие диалоги, но они все равно решились выложить их в сеть.

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