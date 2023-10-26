17 собеседований, о которых в офисах еще долго будут шушукаться

Каждое новое собеседование — это волнительное событие, которое нескоро забудешь. Но у наших сегодняшних героев оно прошло так неординарно, что руки так сами и тянулись написать об этих случаях в сети.

В случаях, которые произошли с нашими героями, важно смотреть на все происходящее с юмором. А у нас как раз вышла подборка о людях, которые в любых ситуациях видят повод для шутки.