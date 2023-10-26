17 собеседований, о которых в офисах еще долго будут шушукаться
Каждое новое собеседование — это волнительное событие, которое нескоро забудешь. Но у наших сегодняшних героев оно прошло так неординарно, что руки так сами и тянулись написать об этих случаях в сети.
- Собеседовал девушку на начальную позицию. Без опыта, без профильного образования, с обучением. Она:
— Меня все устраивает, по зарплате тоже, ведь у меня есть дополнительный доход.
— Дополнительный доход?
— Да, муж. Я замужем. © DDZR / Pikabu
- Спросил соискателя о его технических навыках. А он мне в ответ: «Я помог маме настроить ее новый iPad. А она примерно твоего возраста». Мне тогда было около 30 лет, парню около 20. © PerilousAll / Reddit
- Знакомая рассказала, как проходила собеседование. Ей хотелось выглядеть достойно и она надела новые туфли, которые моментально натерли ей ноги. Дальнейшее помнит как в тумане: беседа с эйчаром, начальником отдела, директором. Директор даже шутил, но у нее в голове была только одна мысль: скорей бы все это закончилось и она сменит туфли на более удобные, которые были в машине. Однако был и положительный момент: из-за боли в ногах волнения у нее во время собеседования абсолютно не было. Да, на работу ее приняли. © PolAnd1234 / Pikabu
- Мой приятель проводил собеседование. В конце он спросил кандидата: «Подытожим, у вас есть ко мне вопросы?», а человек ему отвечает: «Нет, но посмотрите (поднимает штанину) на мою новую татуировку». © prestiforpresident / Reddit
- Сегодня была на собеседовании, наниматель вышла посоветоваться и пропала на полчаса. В ожидании я пересмотрела всю ленту в соцсети, выпила чая и собралась домой. Секретарь сказала, что не в курсе, куда делась моя собеседница. Чудеса. © Unknown author / Pikabu
- Собеседование в банке. Все шло отлично, несмотря на то, как я нервничал. И, вероятно, у меня были отличные шансы. Затем, в качестве последнего вопроса меня спросили: «Почему мы должны нанять вас?» А я им взял и выдал: «Потому что я, наверное, не украду ваши деньги!» В итоге меня не взяли. © Isthatyourhair / Reddit
- Самое короткое собеседование в моей жизни:
— Как вы относитесь к переработкам?
— Отношусь вполне нормально. Оплачивать их будете?
— Что ж вы все смотрите на эти моменты через призму денег?!
— Что ж вы все смотрите на эти моменты через призму халявы?!
— Вы нам не подходите. До свидания. © dimadei4ik / Pikabu
- Я сдал свой костюм в химчистку и вернулся за ним утром, в день собеседования. Оказалось, что его потеряли. Поскольку до собеседования оставалось примерно двадцать минут, владелец дал мне на время свой костюм. Это был коричневый костюм огромного размера, с полосатым узором, от которого пахло горчицей и потом. Можно с уверенностью сказать, что на этом собеседовании я не произвел хорошего первого впечатления. © GitCommit_Deez / Reddit
- Мама только что отзвонилась, ездила на собеседование. Ввиду состояния здоровья и просто желания выползать хоть ненадолго из дома, искала работу уборщицей на пару часов в день. Предприимчивый работодатель выдал: «Вы завтра выйдите, все помоете, а мы посмотрим. Если нам понравится, мы вас возьмем». © Hokori / Pikabu
- Я ждала полчаса, пока менеджер придет и проведет собеседование со мной. Не дождалась, ушла. Решила, что если она так ведет себя на собеседовании, то и на работе будет так же. Через десять минут, после того, как я отъехала, она позвонила мне и сказала: «Я на месте, ты можешь вернуться, если хочешь». Я, естественно, отказалась. © cwills815 / Reddit
- Был сегодня на собеседовании в одной крупной фирме. Коммерческий директор задал самый странный вопрос, который я слышал на таких мероприятиях: «А зачем вам вообще зарплата? Машина есть, жилье есть, вас что, никто не обеспечивает?» © noname3243 / Pikabu
- Моим нанимателем оказался коллега с предыдущего места работы. Мы с ним всегда ладили. Через десять минут после начала собеседования он наклоняется вперед и тихо говорит: «Работа твоя, если хочешь, но ты этого не хочешь. Поверь мне». Я доверял ему. Поэтому просто поблагодарил его и ушел. © 8337 / Reddit
- Сегодня на собеседовании:
— Итак, вам 32 года, вы холосты, детей нет?
— Все так.
— А почему до сих пор не женаты?
— Не хочу.
— В смысле? Как это не хотите? Вам же уже 32 года. © ravelnisom / Twitter
- Работала менеджером по подбору персонала в хорошей фирме, звоню, приглашаю на собеседование мужчину лет 25. На следующей день должен был прийти, но приходит его жена, тоже лет 25 и говорит: «У нас с мужем все одно и то же: знания, интересы, на одной работе работали и диплом с одинаковыми оценками. Но мужу работа не нужна, меня возьмите». И смех, и грех... © Подслушано / Ideer
- Сегодня на собеседовании мне отказали. Нет, это, конечно, был не первый мой отказ, но вот причину такую я слышала первый раз. Собеседование длилось почти час, а в конце руководитель выдала: «Вот прям отлично нам подходишь, но тебя зовут так же, как ту заразу, к которой ушел мой муж». © Подслушано / Ideer
- Ищу сотрудника к себе в отдел, разные люди приходили, но один случай меня просто убил. Мужчина 40 лет пришел с мамой, и мама отказалась выйти из кабинета при собеседовании. Конечно, после такого был озвучен вердикт «вы нам не подходите». Так эта парочка написала жалобу в головной офис и описали все так: «Пришли с сыном, а нам отказали в совместном собеседовании». © Подслушано / Ideer
- Вчера было самое идиотское собеседование! Сначала меня спросили, правда ли у меня день рождения 1 января, а потом допытывались когда я планирую детей, ведь мне 26. На мой ответ, что сейчас у меня никого нет, поэтому я не могу сказать когда, девушка выдала: «Ну а если вы сейчас выйдете от нас и встретите кого-то, не получится, что через месяц соберетесь в декрет?» © Подслушано / Ideer
В случаях, которые произошли с нашими героями, важно смотреть на все происходящее с юмором. А у нас как раз вышла подборка о людях, которые в любых ситуациях видят повод для шутки.
AdMe/Народное творчество/17 собеседований, о которых в офисах еще долго будут шушукаться
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