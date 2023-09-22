17 странных штук, к которым вопросов целый вагон и маленькая тележка
Интернет-пользователи регулярно выкладывают снимки странных предметов, а любители пошевелить извилинами пытаются угадать, для чего они. Мы решили присоединиться к клубу эрудитов и попробовать расшифровать назначение некоторых вещиц на фото.
«Моя бывшая после расставания оставила мне в подарок фигурку собаки. Но для чего эта дырка?»
Ответ: «Это персонализированное кашпо для крошечного растения. Вы присылаете фотографию своей собаки, и производитель создает похожую фигурку. И это очень недешево!»
«К кожаному браслету прикреплен странный зажим. Для чего вообще эта штука?»
Ответ: Чтобы музыкант мог держать ноты, когда играет в марширующем оркестре.
«Нашел эту штуковину у себя в подвале»
Ответ: Похоже на основание моталки для пряжи. Toyota изначально занималась производством ткацких станков.
«Нет идей»
Ответ: «Сегодня мой день рождения, мне исполнилось 55. Ничего не заставляет меня чувствовать себя старым так, как этот пост. Ведь я сразу узнал лампы-вспышки».
Винтажная мебель, предназначение которой вызывает вопросы
Ответ: Ее использовали как стойку для журналов и газет.
«Нашла в отеле вот такую ракетку размером с ложку»
Ответ: Раньше ее использовали для того, чтобы открывать письма.
«Подруга моей мамы нашла этот необычный зажим среди вещей своей матери»
Ответ: Это зажим, чтобы цеплять перчатки к сумочке.
«Висит в нашем новом доме на перилах. Похоже, это какой-то держатель. Но для чего он нужен?»
Ответ: Похоже на держатель для фена. Вот только неясно, почему предыдущее владельцы дома выбрали для него такое место.
«Эта штука лежала у меня в коробке с кухонными принадлежностями»
Ответ: Ею режут хлеб.
«Загадка всего моего детства. Кулон, найденный в рождественском чулке 18 лет назад. Никто не понял, откуда он взялся»
Ответ: Это кулон на удачу из жадеита, внутрь можно положить травы.
«Эта вещь досталась мне в наследство 10 лет назад. Только что обнаружила, что она открывается»
Ответ: Перед вами флакон для духов.
«Бабушка избавляется от столового серебра. Интересно, что это?»
Ответ: Сахарница.
«Обнаружил вот такую вещь на старом, выведенном из эксплуатации предприятии»
Ответ: Этим приспособлением прочищают дымоход.
«Для чего нужен этот держатель в ванной? Кажется слишком широким для мыла»
Ответ: Он подходит для мыла и губки.
«Вот что висит в подвале нашего нового дома»
«Нашла у себя под кроватью. Наверное, оставили постояльцы. Что это вообще за штука?»
Ответ: Вы держите в руках палочку дирижера оркестра.
«Мой парень нашел такую обертку у себя в комнате и громко требует объяснений. А я понятия не имею, что это и откуда»
Ответ: «Девочка моя! Гоните парня в шею, ведь это просто гигантский „красный флаг“! Это вы должны спрашивать, что делает обертка от средств женской гигиены у него в комнате».
Многие повседневные предметы часто имеют назначение, о котором мы можем даже не подозревать. Вот какие дополнительные функции есть у вещей, которыми мы пользуемся практически каждый день.