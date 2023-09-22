17 странных штук, к которым вопросов целый вагон и маленькая тележка

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Интернет-пользователи регулярно выкладывают снимки странных предметов, а любители пошевелить извилинами пытаются угадать, для чего они. Мы решили присоединиться к клубу эрудитов и попробовать расшифровать назначение некоторых вещиц на фото.

«Моя бывшая после расставания оставила мне в подарок фигурку собаки. Но для чего эта дырка?»

Ответ: «Это персонализированное кашпо для крошечного растения. Вы присылаете фотографию своей собаки, и производитель создает похожую фигурку. И это очень недешево!»

«К кожаному браслету прикреплен странный зажим. Для чего вообще эта штука?»

Ответ: Чтобы музыкант мог держать ноты, когда играет в марширующем оркестре.

«Нашел эту штуковину у себя в подвале»

Ответ: Похоже на основание моталки для пряжи. Toyota изначально занималась производством ткацких станков.

«Нет идей»

Ответ: «Сегодня мой день рождения, мне исполнилось 55. Ничего не заставляет меня чувствовать себя старым так, как этот пост. Ведь я сразу узнал лампы-вспышки».

Винтажная мебель, предназначение которой вызывает вопросы

Ответ: Ее использовали как стойку для журналов и газет.

«Нашла в отеле вот такую ракетку размером с ложку»

Ответ: Раньше ее использовали для того, чтобы открывать письма.

«Подруга моей мамы нашла этот необычный зажим среди вещей своей матери»

Ответ: Это зажим, чтобы цеплять перчатки к сумочке.

«Висит в нашем новом доме на перилах. Похоже, это какой-то держатель. Но для чего он нужен?»

Ответ: Похоже на держатель для фена. Вот только неясно, почему предыдущее владельцы дома выбрали для него такое место.

«Эта штука лежала у меня в коробке с кухонными принадлежностями»

Ответ: Ею режут хлеб.

«Загадка всего моего детства. Кулон, найденный в рождественском чулке 18 лет назад. Никто не понял, откуда он взялся»

Ответ: Это кулон на удачу из жадеита, внутрь можно положить травы.

«Эта вещь досталась мне в наследство 10 лет назад. Только что обнаружила, что она открывается»

Ответ: Перед вами флакон для духов.

«Бабушка избавляется от столового серебра. Интересно, что это?»

«Обнаружил вот такую вещь на старом, выведенном из эксплуатации предприятии»

Ответ: Этим приспособлением прочищают дымоход.

«Для чего нужен этот держатель в ванной? Кажется слишком широким для мыла»

Ответ: Он подходит для мыла и губки.

«Вот что висит в подвале нашего нового дома»

Ответ: Это украшение для лошади.

«Нашла у себя под кроватью. Наверное, оставили постояльцы. Что это вообще за штука?»

Ответ: Вы держите в руках палочку дирижера оркестра.

«Мой парень нашел такую обертку у себя в комнате и громко требует объяснений. А я понятия не имею, что это и откуда»

Ответ: «Девочка моя! Гоните парня в шею, ведь это просто гигантский „красный флаг“! Это вы должны спрашивать, что делает обертка от средств женской гигиены у него в комнате».