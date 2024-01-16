17 типов покупателей, без встречи с которыми не обходится ни один поход в магазин

Практически все люди регулярно ходят в магазин, но обыденность этого действия не гарантирует, что все пройдет спокойно. Иногда у прилавков или в очереди в кассу встречаются такие экземпляры, что хоть стой, хоть падай. Мы решили выделить несколько типов покупателей, которые добавляют изюма в любой поход в магазин.