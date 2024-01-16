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17 типов покупателей, без встречи с которыми не обходится ни один поход в магазин

Народное творчество
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Практически все люди регулярно ходят в магазин, но обыденность этого действия не гарантирует, что все пройдет спокойно. Иногда у прилавков или в очереди в кассу встречаются такие экземпляры, что хоть стой, хоть падай. Мы решили выделить несколько типов покупателей, которые добавляют изюма в любой поход в магазин.

Скандалист с опытом

Многорукое божество

Любительница красных ценников

Мамкин знакомый

Самая умная

Неадекват

Новичок

Баловень удачи

Обладатель пытливого ума

Искатель клада

Статуя с тележкой

Забывчивый

Безотказная скромница

Хитрюга

Человек-невидимка

Копуша

Бывалый малый

Любой поход в магазин может принести массу сюрпризов, ведь отношения между покупателями и продавцами иногда заходят слишком далеко. Но зато вместе с покупками можно вынести из супермаркета пару крутых историй.

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AdMe/Народное творчество/17 типов покупателей, без встречи с которыми не обходится ни один поход в магазин
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